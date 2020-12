Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

1885-ben a korszak Jamie Olivere készítette el a dobostortát, amelyet sikere miatt azóta is sokan hamisítanak. Ezt elégelték meg magyar cukrászok és az eredeti receptúra alapján készítették újra a süteményt. A Bergmann-család amúgy is a minőségre esküdött fel, a hagyományokat generációkon keresztül igyekszik átörökíteni. Cukrász dinasztiák, második rész. Ezt elégelték meg magyar cukrászok és az eredeti receptúra alapján készítették újra a süteményt. A Bergmann-család amúgy is a minőségre esküdött fel, a hagyományokat generációkon keresztül igyekszik átörökíteni. Cukrász dinasztiák, második rész. 2020. december. 22. 19:00 Doku360: Összeültek a magyar cukrászok, hogy megmentsék a dobostortát

Marabu Féknyúz: Második hullám 2020. december. 22. 14:55 A DIGI Mobil miatt bírságolták meg a céget. Azt hirdették ugyanis, hogy az mindenkinek elérhető, miközben nem. Azt hirdették ugyanis, hogy az mindenkinek elérhető, miközben nem. 2020. december. 23. 11:55 A fogyasztók megtévesztése miatt 45 millió forintra bírságolták a Digit Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. 2020. december. 22. 08:00 Radar360: A járvány fekete napjai, oltás a láthatáron Egy nappal azután, hogy indoklás nélkül kirúgtak egy gyedről visszatérő tanárt. A pszichológus ingyen foglalkozott a hallgatókkal és oktatókkal, annyian kértek tőle tanácsadást, hogy várólistára volt szükség. A pszichológus ingyen foglalkozott a hallgatókkal és oktatókkal, annyian kértek tőle tanácsadást, hogy várólistára volt szükség. 2020. december. 22. 11:18 Indoklás nélkül kirúgták az SZFE pszichológusát is

A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is. 2020. december. 22. 08:45 Huszonkét tanár döntött úgy, hogy nem indít osztályt jövőre az SZFE-n

Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején részben elkerülhetetlenül megindult állami-kormányzati terjeszkedés tartós irányzat marad-e, írja szerzőnk. 2020. december. 22. 17:00 Csaba László: Minden másképp lesz?

Az ügyben indult perben a norvég kormánynak adott igazat a legfelsőbb bíróság. A környezetvédelmi szervezet szerint óriási hibát követnek el. 2020. december. 22. 14:29 Nem tudta megakadályozni a Greenpeace, hogy a norvég kormány a sarkvidékeken keressen olajat