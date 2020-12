Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kritikus helyzetben a katonaságot is bevetheti a cseh kormány.","shortLead":"Kritikus helyzetben a katonaságot is bevetheti a cseh kormány.","id":"20201222_Koronavirus_szuksegallapot_Csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7aa225f-2605-41c9-82a9-25f6ac07332b","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Koronavirus_szuksegallapot_Csehorszag","timestamp":"2020. december. 22. 20:41","title":"Január 22-ig meghosszabbították a szükségállapotot Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével kapcsolatos emlékeit is megosztja. Az alábbiakban az Egy ígéret földje című könyvből olvashatnak egy szerkesztett részletet.","shortLead":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével...","id":"20201222_Obama_es_a_H1N1pandemia_A_legfontosabb_eredmenyeinket_eszre_sem_veszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030d03b-c6ec-4f63-bfbe-0a034faf6618","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201222_Obama_es_a_H1N1pandemia_A_legfontosabb_eredmenyeinket_eszre_sem_veszik","timestamp":"2020. december. 22. 19:15","title":"Obama és a H1N1-pandémia: \"A legfontosabb eredményeinket észre sem veszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere továbbra sem gondolja, hogy neki kéne vezetnie az ellenzék közös listáját.","shortLead":"Budapest főpolgármestere továbbra sem gondolja, hogy neki kéne vezetnie az ellenzék közös listáját.","id":"20201221_Karacsony_miniszterelnokesg_iparuzesei_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b00567-5efd-4eb9-99f8-3f267f5e64f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Karacsony_miniszterelnokesg_iparuzesei_ado","timestamp":"2020. december. 21. 20:05","title":"Karácsony: A hátam közepére kívánkozik a miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49acf87e-028b-4451-90f6-4dfab064dba8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kernowite névre keresztelték a brit tudósok azt az új ásványt, amiről sokáig azt gondolták, egy már felfedezett ásvánnyal van dolguk. Kiderült, a vegyi összetétele más.","shortLead":"Kernowite névre keresztelték a brit tudósok azt az új ásványt, amiről sokáig azt gondolták, egy már felfedezett...","id":"20201223_felfedezes_kozet_asvany_kernowite","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49acf87e-028b-4451-90f6-4dfab064dba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a201c9d-5123-4615-b5ed-c22830482b4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_felfedezes_kozet_asvany_kernowite","timestamp":"2020. december. 23. 16:03","title":"220 éve bányászták ki a kőzetet, új ásványt fedeztek fel benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a91c51-4a64-4a25-9567-f1ea809bce98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet, így nagyon fontos, hogy ne a lefolyóba öntsük a veszélyes hulladékot. ","shortLead":"Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet, így nagyon fontos, hogy ne a lefolyóba öntsük...","id":"20201222_hasznalt_etolaj_leadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a91c51-4a64-4a25-9567-f1ea809bce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d7e91-adfc-4751-b472-99e2d415da21","keywords":null,"link":"/zhvg/20201222_hasznalt_etolaj_leadas","timestamp":"2020. december. 22. 11:54","title":"Egyre több helyen adhatjuk le a használt étolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zárva lesz az üzletek zöme, a fodrászok, a sípályák, este 9-re hozzák elő az éjszakai kijárási tilalmat. A szigor január 10-ig biztos kitart.","shortLead":"Zárva lesz az üzletek zöme, a fodrászok, a sípályák, este 9-re hozzák elő az éjszakai kijárási tilalmat. A szigor...","id":"20201223_Tul_sok_az_uj_fertozott_bezarkoznak_a_csehek_az_unnepre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07d7359-662b-4695-9aa5-3f436c3a7ab3","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_Tul_sok_az_uj_fertozott_bezarkoznak_a_csehek_az_unnepre","timestamp":"2020. december. 23. 15:11","title":"Túl sok az új fertőzött, bezárkóznak a csehek az ünnepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök ünnepi szónoklata akkor hangzott el, amikor szerte a világon az orosz titkosszolgálatot látják az USA elleni legutóbb nagyszabású hackerakció mögött. ","shortLead":"Az orosz elnök ünnepi szónoklata akkor hangzott el, amikor szerte a világon az orosz titkosszolgálatot látják az USA...","id":"20201222_kgb_fszb_putyin_der_spiegel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166e2e08-e736-43d6-b0ab-127807265608","keywords":null,"link":"/360/20201222_kgb_fszb_putyin_der_spiegel","timestamp":"2020. december. 22. 07:40","title":"Putyin, az exkém dicsérte az új botrányba keveredett 100 éves orosz hírszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bethesda gyermekkórházban nem a koronavírusos betegeket kezelik, de így is találkoztak súlyos esetekkel. ","shortLead":"A Bethesda gyermekkórházban nem a koronavírusos betegeket kezelik, de így is találkoztak súlyos esetekkel. ","id":"20201223_koronavirus_bethesda_gyermekkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12b9a5a-ff93-40ec-b7b7-36c7c7bfdd5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_koronavirus_bethesda_gyermekkorhaz","timestamp":"2020. december. 23. 10:55","title":"A koronavírus-fertőzés után gyerekeknél kialakulhat egy súlyos betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]