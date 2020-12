Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d58b115a-f537-4592-9916-f3075a5afc73","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A hét évtizede létező tiltás ellenére egy állami okiratban szereplő név mellett ismét megjelent az illető származására utaló grófi jelző.","shortLead":"A hét évtizede létező tiltás ellenére egy állami okiratban szereplő név mellett ismét megjelent az illető származására...","id":"202046__nemesi_cimek__kisert_amult__diszmagyar__vegkepp_nem_torolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d58b115a-f537-4592-9916-f3075a5afc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9c6147-fedc-4b75-a89a-eb54fb902644","keywords":null,"link":"/360/202046__nemesi_cimek__kisert_amult__diszmagyar__vegkepp_nem_torolni","timestamp":"2020. december. 28. 10:00","title":"Egyszeri tévedés, vagy a rangok és címek feltámasztására készül az Orbán-rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlterhelt vuhani kórházakról posztolt videót a nő, a bíróság viták szítása és bajkeverés miatt ítélte el.","shortLead":"A túlterhelt vuhani kórházakról posztolt videót a nő, a bíróság viták szítása és bajkeverés miatt ítélte el.","id":"20201228_jarvany_kinai_ujsagiro_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd961666-2a1f-48fe-8177-2eb9b5d9b082","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_jarvany_kinai_ujsagiro_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 08:00","title":"Négy év börtönre ítélték a járvány kitöréséről tudósító kínai újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. 