[{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A New York-i tőzsde kivezet három kínai céget, miután Washington tiltólistára tette őket.","shortLead":"A New York-i tőzsde kivezet három kínai céget, miután Washington tiltólistára tette őket.","id":"20210102_Peking_szerint_Amerikaban_megsertik_a_szabad_piac_szabalyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d064cff-2935-47f5-bded-0f8ae6831a1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Peking_szerint_Amerikaban_megsertik_a_szabad_piac_szabalyait","timestamp":"2021. január. 02. 14:20","title":"Peking szerint Amerikában megsértik a szabad piac szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen amerikai drónpilóta a Szövetségi Légügyi Hatóság szerint legalább 26 repülés alkalmával összesen 12 szabályt sértett meg.","shortLead":"Egy ismeretlen amerikai drónpilóta a Szövetségi Légügyi Hatóság szerint legalább 26 repülés alkalmával összesen 12...","id":"20210101_dron_repules_birsag_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6de63e-39b8-45a5-b116-349cbc8cd00f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_dron_repules_birsag_buntetes","timestamp":"2021. január. 01. 16:03","title":"54 millió forintnyi bírságot gyűjtött össze egy amerikai drónpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan szkeptikusak, bár másokat meggyőztek a szakmai érvek az oltás szükségességéről. Az oltási terv egyelőre nem ismert, így jelenleg szinte lehetetlen megmondani, hogy mikor kaphat először oltást majd olyasvalaki, aki nem tartozik veszélyeztetett csoportba. ","shortLead":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan...","id":"20210102_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408184a9-cd03-4107-b617-b57733b7ace9","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 02. 14:00","title":"Ha ilyen tempóban oltunk, nagyon hosszú lesz az elkövetkező év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10b55cd-de16-4a50-9c9d-53defd5d66cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210101_Sajat_anyjat_olhette_meg_egy_no_Obudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e10b55cd-de16-4a50-9c9d-53defd5d66cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef247c-8d9a-4ee9-bd37-e0537d2ed57a","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Sajat_anyjat_olhette_meg_egy_no_Obudan","timestamp":"2021. január. 01. 16:10","title":"Saját anyját ölhette meg egy nő Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati esős, záporos idő után vasárnap sem számíthatunk sokkal jobb időre.","shortLead":"A szombati esős, záporos idő után vasárnap sem számíthatunk sokkal jobb időre.","id":"20210103_Felhos_borult_esos_idore_szamithatunk_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8d169c-9dce-4c86-9025-3e5431796cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Felhos_borult_esos_idore_szamithatunk_vasarnap","timestamp":"2021. január. 03. 08:11","title":"Felhős, borult, esős időre számíthatunk vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72125ef2-62ea-4bb4-a529-a3a3ae231e19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Megszegve a szabályokat együtt töltötte a karácsony estét a Tottenham Hotspur három, és a West Ham United egy játékosa, illetve családjuk – saját magukat buktatták le.\r

","shortLead":"Megszegve a szabályokat együtt töltötte a karácsony estét a Tottenham Hotspur három, és a West Ham United egy játékosa...","id":"20210102_Engedetlen_angol_focistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72125ef2-62ea-4bb4-a529-a3a3ae231e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80a577f-7c04-41b6-aee3-3e52af2929d2","keywords":null,"link":"/sport/20210102_Engedetlen_angol_focistak","timestamp":"2021. január. 02. 17:09","title":"Saját magukat buktatták le a Tottenham focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35772c99-cab0-4f75-a623-4908509e5076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK Facebook-oldalára került fel egy videóinterjú azzal a rendőrrel, akit karácsonykor késeltek meg. Elmondta, hogy a támadás minden pillanatára emlékszik, és hogy a sokkhatás miatt nem érzett fájdalmat. Látta, hogy nagyon erősen vérzik, de azt hitte, csak egy szúrt sebe van. ","shortLead":"A BRFK Facebook-oldalára került fel egy videóinterjú azzal a rendőrrel, akit karácsonykor késeltek meg. Elmondta...","id":"20210101_Azt_hittem_meg_fogok_halni__a_tamadasrol_meselt_a_megkeselt_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35772c99-cab0-4f75-a623-4908509e5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f02c2a-19e4-4e0d-b311-746ea37f30ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Azt_hittem_meg_fogok_halni__a_tamadasrol_meselt_a_megkeselt_rendor","timestamp":"2021. január. 01. 14:54","title":"Felhívtam az édesanyám, azt hittem, meg fogok halni - a támadásról mesélt a megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta 2020-at: egy évvel ezelőtt még eszünkbe se jutott volna, hogy bizonyos kifejezések ilyen fontossá válnak majd az életünkben. Vagy hogy egyáltalán megismerjük őket. ","shortLead":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta...","id":"20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a3ec1-4fa6-4150-880a-666ee4b1fb0b","keywords":null,"link":"/elet/20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","timestamp":"2021. január. 01. 16:00","title":"Nyunyókák és covidióták: 2020 még azt is megváltoztatta, ahogyan beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]