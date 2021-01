Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","shortLead":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","id":"20210103_szexista_tankonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00ef900-6a7a-42b0-9980-1f988d3ce882","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_szexista_tankonyv","timestamp":"2021. január. 03. 17:17","title":"A férfi politizál, a nő érzelmi életet él - újabb NER-tankönyv hirdeti a nemi sztereotípiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz következtében.","shortLead":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz...","id":"20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af15f43-1383-407b-92fb-6f39e9f21f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","timestamp":"2021. január. 03. 10:24","title":"Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A trumpizmus, Donald Trumppal vagy nélküle, az amerikai politika része marad, írja a brit gazdasági-politikai lap.","shortLead":"A trumpizmus, Donald Trumppal vagy nélküle, az amerikai politika része marad, írja a brit gazdasági-politikai lap.","id":"20210103_Financial_Times_Trump_ugy_megy_hogy_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9576ef-42d1-4226-95a2-a262a7af840a","keywords":null,"link":"/360/20210103_Financial_Times_Trump_ugy_megy_hogy_marad","timestamp":"2021. január. 03. 09:00","title":"Financial Times: Trump úgy megy, hogy marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tervek szerint január 12-én kezdik el a koronavírus elleni oltást az idősek körében Ausztriában.","shortLead":"A tervek szerint január 12-én kezdik el a koronavírus elleni oltást az idősek körében Ausztriában.","id":"20210103_Heti_60_ezer_adag_koronavirus_elleni_oltoanyaggal_szamol_januarban_Ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088c98a1-3b75-4cdc-80e2-e7728e23a1b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Heti_60_ezer_adag_koronavirus_elleni_oltoanyaggal_szamol_januarban_Ausztria","timestamp":"2021. január. 03. 15:00","title":"Heti 60 ezer adag koronavírus elleni oltóanyaggal számol januárban Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell visszamenniük az iskolákba, hogy továbbra is kiszolgáltatott helyzetben lesznek.","shortLead":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell...","id":"20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2483c6c5-50ff-41f2-b01b-7856dc0f1278","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 03. 16:20","title":"PDSZ: Lazítás helyett szigorítást az iskolákban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek a másodállások miatt, és a tb-t nem fizetők még a sürgősségi ellátásért is fizethetnek. Ezek a változások jönnek az új évben az egészségügyben.","shortLead":"Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek...","id":"20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1ace3b-d440-48b5-b430-ebebc62f9636","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. január. 04. 11:20","title":"Hálapénzért börtön jár, százezrek pedig fizethetnek majd az ellátásért – ilyen változások jönnek az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ilyen szűk képviselőházi többségre az elmúlt mintegy két évtizedben nem volt példa az Egyesült Államokban","shortLead":"Ilyen szűk képviselőházi többségre az elmúlt mintegy két évtizedben nem volt példa az Egyesült Államokban","id":"20210104_nancy_pelosi_amerikai_kepviselohaz_elnoke_ujravalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a718ab-9d88-4272-bd0e-cfcc1ee026e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_nancy_pelosi_amerikai_kepviselohaz_elnoke_ujravalasztas","timestamp":"2021. január. 04. 05:10","title":"Nancy Pelosit újraválasztották az amerikai képviselőház elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e7d8bd-419d-49b6-80d6-fa6712cc3386","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-ban nem engedélyezett oltóanyag első adagját egy 82 éves vesebeteg kapta meg.","shortLead":"Az EU-ban nem engedélyezett oltóanyag első adagját egy 82 éves vesebeteg kapta meg.","id":"20210104_egyesult_kiralysag_oxfordi_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e7d8bd-419d-49b6-80d6-fa6712cc3386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712ce5bb-7485-4b9e-89ed-512db3f920fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_egyesult_kiralysag_oxfordi_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 11:22","title":"Az oxfordi vakcinával is elkezdtek oltani az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]