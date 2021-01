Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati támogatással.","shortLead":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati...","id":"20210105_lakas_felujitas_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2923a-74b4-4a16-bf99-00c5b756f4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_lakas_felujitas_ingatlan","timestamp":"2021. január. 05. 07:40","title":"Tizennégy éve nem akartak annyian lakást felújítani, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcb9049-b309-4c70-a363-6ef9e799d1d5","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Vatikán legmagasabb köreire jellemző homoszexualitásról, az azt leplező homofóbiáról, a szexuális visszaélések eltussolásáról számol be könyvében a francia szerző.","shortLead":"A Vatikán legmagasabb köreire jellemző homoszexualitásról, az azt leplező homofóbiáról, a szexuális visszaélések...","id":"202049__frederic_martel_iro__kepmutatasrol_azelavult_colibatusrol__itelethirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbcb9049-b309-4c70-a363-6ef9e799d1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5d5f61-9943-4b0c-b3c5-8e489c36a64b","keywords":null,"link":"/360/202049__frederic_martel_iro__kepmutatasrol_azelavult_colibatusrol__itelethirdetes","timestamp":"2021. január. 05. 15:00","title":"Frédéric Martel: \"A titoktartás kultúrája a katolikus egyház torzulásainak forrása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Internetes szavazás alapján hirdetett eredményt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.","shortLead":"Internetes szavazás alapján hirdetett eredményt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.","id":"20210104_ev_madara_ciganycsuk_madartani_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b3c23b-6a53-42f6-858d-49b1baf88788","keywords":null,"link":"/zhvg/20210104_ev_madara_ciganycsuk_madartani_egyesulet","timestamp":"2021. január. 04. 10:57","title":"A cigánycsuk lett az év madara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"396149e2-f4b2-47f4-9967-531e42c12c7d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tenger alatti hőforrásokhoz köthető – a többi között kagylók, rákok, tengeri sünök és más sós vízi őslények alkotta – ökoszisztémát azonosítottak a Mecsek mintegy 132 millió éves rétegeiben a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és az Oslói Egyetem kutatói.","shortLead":"Tenger alatti hőforrásokhoz köthető – a többi között kagylók, rákok, tengeri sünök és más sós vízi őslények alkotta –...","id":"20210104_pecsi_tudomanyegyetem_mecsek_kutatas_fosszilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=396149e2-f4b2-47f4-9967-531e42c12c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999b7c98-b572-4be5-be3f-0f64e5a6fca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_pecsi_tudomanyegyetem_mecsek_kutatas_fosszilia","timestamp":"2021. január. 04. 20:03","title":"Szenzációs leletre bukkantak a Pécsi Tudományegyetem kutatói a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254a0011-49c3-40b9-beaf-6adc3beaa914","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kiadó nem közölte a halál pontos okát, de hosszú ideje tartó egészségügyi problémákról írtak. Alexi Laiho a világ egyik legnépszerűbb metálzenésze volt.","shortLead":"A kiadó nem közölte a halál pontos okát, de hosszú ideje tartó egészségügyi problémákról írtak. Alexi Laiho a világ...","id":"20210104_41_evesen_meghalt_a_Children_of_Bodom_metalegyuttes_frontembere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=254a0011-49c3-40b9-beaf-6adc3beaa914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33896f27-09c7-4d1c-a78a-42ae026f511b","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_41_evesen_meghalt_a_Children_of_Bodom_metalegyuttes_frontembere","timestamp":"2021. január. 04. 12:19","title":"41 évesen meghalt a Children of Bodom metálegyüttes frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy héttel meghosszabbították a teljes zárlatot az országban.","shortLead":"Egy héttel meghosszabbították a teljes zárlatot az országban.","id":"20210104_Ausztria_koronavirus_mutacio_teljes_zarlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be9d453-c6ef-4cab-aaed-69004d7e0fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Ausztria_koronavirus_mutacio_teljes_zarlat","timestamp":"2021. január. 04. 17:44","title":"Ausztriában is megjelent a koronavírus új mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","shortLead":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","id":"20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd912e42-b802-4fc8-bed7-6dfbf998559e","keywords":null,"link":"/elet/20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","timestamp":"2021. január. 05. 16:51","title":"Rákos betegeinek 650 ezer dolláros tartozását engedte el egy amerikai onkológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 4-től Orbán Anita tölti be a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesi pozícióját, ő egyúttal az igazgatótanács tagja is lesz – közölte a vállalat. Az új vezérigazgató-helyettes a Tellurian LNG földgázipari vállalat londoni leányvállalatától érkezett a Vodafone-hoz.","shortLead":"Január 4-től Orbán Anita tölti be a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesi...","id":"20210105_vodafone_vezerigazgato_helyettes_orban_anita_budai_j_gergo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d87fb9-3295-4d1b-af42-2b68932a2fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_vodafone_vezerigazgato_helyettes_orban_anita_budai_j_gergo","timestamp":"2021. január. 05. 20:33","title":"Új vezérigazgató-helyettese van a Vodafone-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]