[{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az első alkalom, hogy az oltóanyagot Észak-Amerikán kívül is engedélyezték. Hatmillió adag érkezik januárban.\r

","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy az oltóanyagot Észak-Amerikán kívül is engedélyezték. Hatmillió adag érkezik januárban.\r

","id":"20210105_Izrael_engedely_Moderna_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01867071-07a0-43c9-9279-41ab2fa7649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Izrael_engedely_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 16:03","title":"Izraelben is engedélyezték a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accad894-c1cc-4d34-b382-d0003a603c98","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Aligha véletlen, hogy miközben éppen fanatikus, illetve tudatosan fanatizált Trump-hívők a még hivatalban lévő amerikai elnök leplezetlen hergelése után megrohamozták a törvényhozás épületét, többen egyetlen kifejezést használtak: puccskísérlet. Összeállításunk képei az Egyesült Államok demokráciájának egyik legrosszabb napját örökítették meg. ","shortLead":"Aligha véletlen, hogy miközben éppen fanatikus, illetve tudatosan fanatizált Trump-hívők a még hivatalban lévő amerikai...","id":"20210106_USA_nagyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=accad894-c1cc-4d34-b382-d0003a603c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dda58f-8b7a-4b83-8ba9-d308f6e91da8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210106_USA_nagyitas","timestamp":"2021. január. 06. 23:15","title":"Támadás a Capitolium ellen, támadás a demokrácia ellen - Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékos debütálása sérülés miatt csúszik.","shortLead":"A játékos debütálása sérülés miatt csúszik.","id":"20210105_szoboszlai_rb_leipzig_serules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1113ff6-dc14-4924-8fbd-a3bb48ab660e","keywords":null,"link":"/sport/20210105_szoboszlai_rb_leipzig_serules","timestamp":"2021. január. 05. 14:49","title":"Szoboszlai csak februárban játszhatja első meccsét az RB Leipzigben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7502a6-e828-4a8e-a84e-4c3a1076d0e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico is arról írt: teljesen félreérti a magyar kormánymédia Krekó Péternek az oltási hajlandóságról adott nyilatkozatát, szó sincs arról, hogy az ellenzéket buzdítaná oltásellenességre, épp hogy azt nézte meg, milyen bajjal járhat, ha a kormány aláássa az oltásba vetett bizalmat.","shortLead":"A Politico is arról írt: teljesen félreérti a magyar kormánymédia Krekó Péternek az oltási hajlandóságról adott...","id":"20210105_Kreko_Peter_per_ujsagok_media_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b7502a6-e828-4a8e-a84e-4c3a1076d0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cca45d8-daee-46db-9bba-4f5f25dc7cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_Kreko_Peter_per_ujsagok_media_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 05. 12:35","title":"Krekó Péter bepereli az újságokat, amelyek szerint az oltásokba vetett bizalom aláásására buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem adja fel innovációs erőfeszítéseit. Nemrég egy különleges összehajtható telefon szabadalma került nyilvánosságra.","shortLead":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem...","id":"20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77376a70-3a9b-406f-bc9d-d67d281ecd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. január. 05. 09:33","title":"Izgalmas összehajtható telefont szabadalmaztatott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3ee9-4730-43a4-8a05-10d595e9e971","c_author":"Csatlós Hanna, Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Most esett le mindenkinek, hogy a Kazinczy utca 55. alatt található legendás budapesti épület helyére szállodát húznak fel. A háttérben áttételesen felsejlik a budapesti vendéglátás egyik nagymenője is. ","shortLead":"Most esett le mindenkinek, hogy a Kazinczy utca 55. alatt található legendás budapesti épület helyére szállodát húznak...","id":"20210106_kazinczy_utca_hotel_lefkovics_gyorgy_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3ee9-4730-43a4-8a05-10d595e9e971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d312c-de19-4d6c-9713-83370884f4bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_kazinczy_utca_hotel_lefkovics_gyorgy_budapest","timestamp":"2021. január. 06. 20:00","title":"A fideszes önkormányzat még engedélyezte a volt Wichmann-kocsma lebontását, a mostani már nem dönthet róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ukrán sajtóértesülés szerint a vezetőedző szerződésében ott van, hogy a csapata nemzetközi szerepléséből származó bevételek 20 százaléka őt illeti.","shortLead":"Ukrán sajtóértesülés szerint a vezetőedző szerződésében ott van, hogy a csapata nemzetközi szerepléséből származó...","id":"20210105_ferencvaros_foci_bl_szerhij_rebrov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1452c-a233-4f37-bde4-f6ca5530bd2f","keywords":null,"link":"/sport/20210105_ferencvaros_foci_bl_szerhij_rebrov","timestamp":"2021. január. 05. 22:20","title":"Egymilliárdot kereshetett Rebrov a Fradi BL-szereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy új, még fejlesztés alatt álló Outlook alkalmazás, amit a Windows 10-be tenne bele a Microsoft. A cég végső terve, hogy egységesítse a különböző platformokra elérhető levelezőjét.","shortLead":"Kiszivárgott egy új, még fejlesztés alatt álló Outlook alkalmazás, amit a Windows 10-be tenne bele a Microsoft. A cég...","id":"20210105_microsoft_windows_10_alkalmazas_outlook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff5e70e-b2d3-43cb-9dd5-917ff2d1dad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_microsoft_windows_10_alkalmazas_outlook","timestamp":"2021. január. 05. 14:03","title":"Újfajta Outlookot készít a Microsoft, lecserél vele két alkalmazást a Windows 10-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]