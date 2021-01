Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és ezzel bebetonozza a Fidesz regnálását. Az alaptörvény sérelme nélkül ez aligha történhetett volna meg.","shortLead":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és...","id":"20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60536eea-8f37-4c97-9c98-5d5422c8cc48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","timestamp":"2021. január. 06. 13:49","title":"A Fidesz már 14 teljes gazdasági ágazatot osztott újra a sajátjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sajtósa korábban félretájékoztatta a nyilvánosságot. ","shortLead":"A sajtósa korábban félretájékoztatta a nyilvánosságot. ","id":"20210105_Tanya_Roberts_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f9f91-c4fb-4851-a6f7-a5df20f3408c","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_Tanya_Roberts_meghalt","timestamp":"2021. január. 05. 18:19","title":"Egy nappal a téves halálhíre után meghalt Tanya Roberts egykori Bond-lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e30e8f-3154-4fbf-88b2-b908bfb9cd2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy két hete alapított cég lehet a Diósgyőri VTK új tulajdonosa, a háttérben a Hódúttal.","shortLead":"Egy két hete alapított cég lehet a Diósgyőri VTK új tulajdonosa, a háttérben a Hódúttal.","id":"20210106_dvtk_eladas_diosgyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57e30e8f-3154-4fbf-88b2-b908bfb9cd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0599ea41-9bc4-472a-9c78-0a415f161b6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_dvtk_eladas_diosgyor","timestamp":"2021. január. 06. 18:06","title":"Eladták a Diósgyőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","shortLead":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","id":"20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc95f2a-32e4-4d5e-be58-a3366038cab5","keywords":null,"link":"/sport/20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","timestamp":"2021. január. 06. 13:10","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett a volt olasz válogatott, Morgan De Sanctis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nettó átlagkereset a statisztikai hivatal szerint 272 900 forint volt.","shortLead":"A nettó átlagkereset a statisztikai hivatal szerint 272 900 forint volt.","id":"20210106_ksh_brutto_atlagkereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffadf412-65f8-4e45-a46e-d8ee6c251a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_ksh_brutto_atlagkereset","timestamp":"2021. január. 06. 09:00","title":"397 400 forintos bruttó átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","shortLead":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","id":"20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9af60a9-ba17-4da8-b0d3-8bc2ba8127cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","timestamp":"2021. január. 07. 12:48","title":"Kásler elmondta, milyen változások jönnek az átalakuló egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765113e-7f37-4aa0-9b0e-dbaeb23e00d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 19-es és 49-es járat helyett pótlóbuszok közlekednek Kelenföld és a Móricz Zsigmond körtér között.","shortLead":"A 19-es és 49-es járat helyett pótlóbuszok közlekednek Kelenföld és a Móricz Zsigmond körtér között.","id":"20210106_Villamos_baleset_Ujbuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e765113e-7f37-4aa0-9b0e-dbaeb23e00d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac0b2de-871a-4b0b-9274-235ff9fe562b","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Villamos_baleset_Ujbuda","timestamp":"2021. január. 06. 10:51","title":"Villamossal ütközött egy autó Újbudán, mentő is a helyszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c2bb78-d285-438b-8569-07673fd9ed4f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Annak sem könnyű, aki nevelőszülőkhöz kénytelen küldeni gyermekét, mert úgy érzi, így jobb életet biztosíthat neki. Közben a Nagy családnak hosszú várakozás után esélye nyílik magához venni két kislányt. Teljes szívvel – harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Annak sem könnyű, aki nevelőszülőkhöz kénytelen küldeni gyermekét, mert úgy érzi, így jobb életet biztosíthat neki...","id":"20210105_Doku360_Teljes_szivvel_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c2bb78-d285-438b-8569-07673fd9ed4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fc7fb3-cc92-4108-b95f-7b24d09e7649","keywords":null,"link":"/360/20210105_Doku360_Teljes_szivvel_harmadik_resz","timestamp":"2021. január. 05. 19:00","title":"Doku360: A legtöbb, amit tehettem, hogy biztonságba helyeztem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]