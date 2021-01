Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e668b21c-5812-4aca-8e82-f3ecc6e7af01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vevők nem zsákbamacskát vásárolnak, hanem egy előre alaposan letesztelt és beállított hiperautót.","shortLead":"A vevők nem zsákbamacskát vásárolnak, hanem egy előre alaposan letesztelt és beállított hiperautót.","id":"20210108_az_auto_amelynek_minden_peldanyat_letesztelik_300_kmhra__video_koenigsegg_regera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e668b21c-5812-4aca-8e82-f3ecc6e7af01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eb43eb-52bb-4c09-bdbd-102d1d890b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_az_auto_amelynek_minden_peldanyat_letesztelik_300_kmhra__video_koenigsegg_regera","timestamp":"2021. január. 08. 11:21","title":"A hibrid autó, amelynek minden példányát letesztelik 300 km/h-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","shortLead":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","id":"202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde83bf-3281-4803-91f0-2614debd0373","keywords":null,"link":"/360/202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","timestamp":"2021. január. 07. 15:00","title":"A járvány miatt új platformon látható az Oscar-díjas Denys Arcand legutóbbi filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc987d-7a28-43d6-933f-67f4fee0076b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kormány Magyarságkutató Intézete Nyugat-ellenes harccá formálja a pozsonyi csatát, amely egyébként valóban a honfoglalás lezárása volt. A kormányzati narratívát az MKI-ban a jelek szerint nem szerencsés kritizálni.","shortLead":"A kormány Magyarságkutató Intézete Nyugat-ellenes harccá formálja a pozsonyi csatát, amely egyébként valóban...","id":"202101__pozsonynal_anno__tortenelemhamisitas__mitoszgyartas__csatazaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fc987d-7a28-43d6-933f-67f4fee0076b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01231a6-3cb4-41a4-a42b-6918d1e2a494","keywords":null,"link":"/360/202101__pozsonynal_anno__tortenelemhamisitas__mitoszgyartas__csatazaj","timestamp":"2021. január. 07. 19:00","title":"Tudatosan magyarázta félre a pozsonyi csatát a szélsőjobb - majd a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfa3c6e-bec1-4914-aaa8-543b0df4f1f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A műszerek 5,3-as erősségű földmozgást mértek szerda este a horvátországi Petrinja közelében.","shortLead":"A műszerek 5,3-as erősségű földmozgást mértek szerda este a horvátországi Petrinja közelében.","id":"20210106_horvatorszag_foldrenges_petrinja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfa3c6e-bec1-4914-aaa8-543b0df4f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f008d610-aba6-43e6-8f87-91dab1bf6084","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvatorszag_foldrenges_petrinja","timestamp":"2021. január. 06. 18:45","title":"Megint rengett a föld a horvátoknál, ez is érezhető volt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1622eced-5452-4cd8-b8c2-05b645f0a69a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország négy legnagyobb létszámú intézményébe mobil oltócsoportok viszik a Pfizer oltónyagát. ","shortLead":"Az ország négy legnagyobb létszámú intézményébe mobil oltócsoportok viszik a Pfizer oltónyagát. ","id":"20210106_idosotthon_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1622eced-5452-4cd8-b8c2-05b645f0a69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c63f4c9-ad5f-458c-8b7a-b47f95f8da88","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_idosotthon_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 22:17","title":"Csütörtökön négy idősotthonban is elkezdenek oltani a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem tudni, mi okozta a halálukat.","shortLead":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem...","id":"20210107_Zavargas_Capitolium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a82d8-8f4a-4f40-9da2-2efe6a462898","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Zavargas_Capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 06:20","title":"Négy halottja van a capitoliumi zavargásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas siker a Keresztanyu, nézők már a premier nézettségét is az egekbe repítették, és azóta is kitartanak új kedvencük mellett.



","shortLead":"Hatalmas siker a Keresztanyu, nézők már a premier nézettségét is az egekbe repítették, és azóta is kitartanak új...","id":"20210108_keresztanyu_rtl_klub_nezettseg_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e216cec0-bcce-416a-aa76-3f32b363f49b","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_keresztanyu_rtl_klub_nezettseg_sorozat","timestamp":"2021. január. 08. 10:13","title":"Egymilliónál is többen nézték az RTL új sorozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 1180 számmal körülbelül 150 millió dollárt kereshetett.","shortLead":"A zenész 1180 számmal körülbelül 150 millió dollárt kereshetett.","id":"20210106_Neil_Young_jodij_Higpnosis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c6ca4-5511-412f-a865-b1d06c3b8775","keywords":null,"link":"/kultura/20210106_Neil_Young_jodij_Higpnosis","timestamp":"2021. január. 06. 16:39","title":"Neil Young eladta a dalai után járó jogdíjak felét egy befektetési alapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]