[{"available":true,"c_guid":"f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat folytatását az HBO Max jelentette be, a címe And Just Like That... lesz.","shortLead":"A sorozat folytatását az HBO Max jelentette be, a címe And Just Like That... lesz.","id":"20210111_szex_es_new_york_folytatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d807688-9ca9-4cc5-855f-d60b7834d642","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_szex_es_new_york_folytatas","timestamp":"2021. január. 11. 09:37","title":"Folytatást kap a Szex és New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc8c9bf-76cc-46c0-9ae1-06022d0313b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokrata Aradszki András elővigyázatosságra int mindenkit, és azt javasolja, hogy aki teheti, oltassa be magát a koronavírus ellen.","shortLead":"A kereszténydemokrata Aradszki András elővigyázatosságra int mindenkit, és azt javasolja, hogy aki teheti, oltassa be...","id":"20210111_aradszki_andras_kdnp_50_nap_intenziv_osztalyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc8c9bf-76cc-46c0-9ae1-06022d0313b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69b7f54-cab7-41d8-8889-e8679a904933","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_aradszki_andras_kdnp_50_nap_intenziv_osztalyon","timestamp":"2021. január. 11. 14:30","title":"50 nap intenzív osztály után üzeni a KDNP-s képviselő: Ennek a vírusnak a fele sem tréfa!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba68592b-6d61-4788-a811-4751a3692eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CES 2021 technológiai szakkiállításra időzítve érkezett a Lenovo új kiterjesztettvalóság-szemüvege, a ThinkReality A3. Vállalati felhasználásra szánják, de a kategóriában megszokottól eltérően ezúttal nemcsak a szerelők, hanem az irodában dolgozók is hasznát vehetik. A szemüveggel úgy vetíthetünk szemünk elé akár öt virtuális képernyőt is – tele hasznos információkkal –, hogy azok tartalmát senki más nem látja.","shortLead":"A CES 2021 technológiai szakkiállításra időzítve érkezett a Lenovo új kiterjesztettvalóság-szemüvege, a ThinkReality...","id":"20210111_lenovo_thinkreality_a3_kiterjesztett_valosag_szemuveg_ces_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba68592b-6d61-4788-a811-4751a3692eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b96c688-4c96-46f7-a2f7-cb9dc6eb65b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_lenovo_thinkreality_a3_kiterjesztett_valosag_szemuveg_ces_2021","timestamp":"2021. január. 11. 08:33","title":"Bemutatta új csodaszemüvegét a Lenovo: akár öt képernyőt vetít viselője elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1bd12e-e099-43ae-a6a4-de0931b6147a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországra kedden fog befutni az első szállítmány.","shortLead":"Magyarországra kedden fog befutni az első szállítmány.","id":"20210111_Moderna_vakcina_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1bd12e-e099-43ae-a6a4-de0931b6147a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79169bd7-1d66-44da-ba9c-f593765cee24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Moderna_vakcina_szallitas","timestamp":"2021. január. 11. 19:43","title":"Elkezdték szállítani a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e2db64-42ba-41d1-bdce-92d793c8852a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az embernél nagyobbak voltak az óriásfogú őscápák, vagyis megalodonok újszülött utódai. Amerikai kutatók röntgensugarakkal vizsgálták meg egy megkövesedett megalodon csigolyáját, és arra jutottak, hogy az mintegy kétméteres lehetett a születésekor.","shortLead":"Az embernél nagyobbak voltak az óriásfogú őscápák, vagyis megalodonok újszülött utódai. Amerikai kutatók...","id":"20210111_oscapa_megalodon_utodok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46e2db64-42ba-41d1-bdce-92d793c8852a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfad4cde-9d75-4e6a-bdf2-cfa22f1b494a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_oscapa_megalodon_utodok","timestamp":"2021. január. 11. 15:03","title":"Az embernél is nagyobbak voltak az újszülött őscápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75fb653-5f49-4f96-aee3-0bde829fcad3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak holland állampolgárok, illetve Hollandiában legálisan élő külföldiek juthatnak hozzá a fűhöz Amszterdamban, ha megvalósul a város polgármesterének álma.","shortLead":"Csak holland állampolgárok, illetve Hollandiában legálisan élő külföldiek juthatnak hozzá a fűhöz Amszterdamban, ha...","id":"20210112_Nem_mehetnenek_kulfoldiek_az_amsterdami_coffeeshopokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d75fb653-5f49-4f96-aee3-0bde829fcad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3130469c-ca9b-4023-8428-8e5f3a08c1d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_Nem_mehetnenek_kulfoldiek_az_amsterdami_coffeeshopokba","timestamp":"2021. január. 12. 13:45","title":"Kitiltanák a külföldieket az amszterdami coffeeshopokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12caed12-17b9-4411-8710-5fc82b299809","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oslótól 120 kilométerre láttak felvillanni éles fényeket és nagy robaj hallatszott.","shortLead":"Oslótól 120 kilométerre láttak felvillanni éles fényeket és nagy robaj hallatszott.","id":"20210111_Meteorit_Norvegia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12caed12-17b9-4411-8710-5fc82b299809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5ea147-2495-44d0-aa1e-f70176a9cb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Meteorit_Norvegia","timestamp":"2021. január. 11. 18:23","title":"Meteorit csapódott be Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04bf27c-3643-424d-802b-adfca676b2a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel húsz százalékot esett a piac, amely korántsem egyenlő mértékben viselte meg a szereplőket.","shortLead":"Közel húsz százalékot esett a piac, amely korántsem egyenlő mértékben viselte meg a szereplőket.","id":"20210111_Igy_kavarta_meg_a_Magyarorszagon_legnepszerubb_autok_listajat_a_tavalyi_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04bf27c-3643-424d-802b-adfca676b2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0ea4db-f015-49a9-b775-44f0503b9aa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Igy_kavarta_meg_a_Magyarorszagon_legnepszerubb_autok_listajat_a_tavalyi_ev","timestamp":"2021. január. 11. 12:10","title":"Így kavarta meg nálunk 2020 a legnépszerűbb autók listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]