[{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte vagy lemond, vagy újra bizalmat kér a parlamenttől.","shortLead":"Giuseppe Conte vagy lemond, vagy újra bizalmat kér a parlamenttől.","id":"20210113_Conte_olasz_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe6c7ca-c719-4634-8bc1-b808336941e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Conte_olasz_kormany","timestamp":"2021. január. 13. 19:06","title":"Két miniszter lemondott, bukás közelében az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75ec1aa-9e9e-45df-9a6f-4c6ba01a7a81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatóknak hosszas munkával sikerült megfigyelniük az ID2299 névre keresztelt galaxist, ami nagyjából 9 milliárd fényéve van a Földtől.","shortLead":"A kutatóknak hosszas munkával sikerült megfigyelniük az ID2299 névre keresztelt galaxist, ami nagyjából 9 milliárd...","id":"20210112_galaxis_urkutatas_vilagegyetem_haldoklo_galaxis_megfigyelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75ec1aa-9e9e-45df-9a6f-4c6ba01a7a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6d438-32da-400a-b1a1-eca750fb8f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_galaxis_urkutatas_vilagegyetem_haldoklo_galaxis_megfigyelese","timestamp":"2021. január. 12. 20:03","title":"Először figyeltek meg a haldoklás folyamatában lévő távoli galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Összekötni a kellemetlent a hasznossal: mit tanulhatunk Donald Trumptól?","shortLead":"Összekötni a kellemetlent a hasznossal: mit tanulhatunk Donald Trumptól?","id":"20210112_Roth_Elza_A_vilag_elso_szamu_tuzfeszke_elnokvaltaskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9a8d20-ff8e-41f5-9693-cc14da152a06","keywords":null,"link":"/360/20210112_Roth_Elza_A_vilag_elso_szamu_tuzfeszke_elnokvaltaskor","timestamp":"2021. január. 12. 18:15","title":"Róth Elza: A világ első számú tűzfészke elnökváltáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ha kötelező oltásról még szó sincs, egyre több jel utal arra, hogy elkezdik az oltásban sorra kerülőket az oltópontok felé terelni különböző eszközökkel. A mentőszolgálatnál például már nyilatkoznia kell azoknak a dolgozóknak, akik nem oltatják be magukat. ","shortLead":"Ha kötelező oltásról még szó sincs, egyre több jel utal arra, hogy elkezdik az oltásban sorra kerülőket az oltópontok...","id":"20210112_Nyilatkozniuk_kell_rola_a_mentosoknek_ha_nem_oltatjak_be_magukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572bfa64-ea4a-477b-bacd-aa047a367cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Nyilatkozniuk_kell_rola_a_mentosoknek_ha_nem_oltatjak_be_magukat","timestamp":"2021. január. 12. 15:33","title":"Nyilatkozniuk kell a mentősöknek, ha nem oltatják be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy dolgozni mennek.","shortLead":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy...","id":"20210114_portugalia_koronavirus_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223438d2-25a6-4b2d-8678-a5a316f02ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_portugalia_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. január. 14. 07:16","title":"Szigorú országos karantént rendeltek el Portugáliában, de focimeccsek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea0d498-46bc-4181-bacc-34bbfbea5256","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.","shortLead":"A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.","id":"20210113_villanyauto_napenergia_sono_sion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dea0d498-46bc-4181-bacc-34bbfbea5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7261ee05-6f7e-49de-82c9-540e390646b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_villanyauto_napenergia_sono_sion","timestamp":"2021. január. 13. 09:21","title":"Naponta 34 kilométer teljesen ingyen, ezt adja nekünk a legújabb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korrupció lehetőségét firtatta Bangóné Borbély Ildikó, a képviselő kérdését Polt Péter feljelentésként értelmezte. ","shortLead":"Korrupció lehetőségét firtatta Bangóné Borbély Ildikó, a képviselő kérdését Polt Péter feljelentésként értelmezte. ","id":"20210112_pannon_cargo_rendorsegi_vizsgalat_legfobb_ugyesz_polt_peter_bangone_borbely_ildiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001c2183-1596-4889-9c5c-c8f55706a50e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_pannon_cargo_rendorsegi_vizsgalat_legfobb_ugyesz_polt_peter_bangone_borbely_ildiko","timestamp":"2021. január. 12. 16:28","title":"A rendőrség előtt van a lélegeztetőgép-szervizek kiválasztásának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","shortLead":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","id":"20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414d64cb-b16c-40af-95b7-7ebdbab5908a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","timestamp":"2021. január. 13. 17:15","title":"Magyarország egy templom és egy iskola felújításával segíti a földrengéssel sújtott horvátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]