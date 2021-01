Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi beszámolójuknál.","shortLead":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi...","id":"20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf93bb0-5ac6-48ae-83a3-6868d9b5b69f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","timestamp":"2021. január. 14. 14:59","title":"Svájcban törvény kötelezheti a cégeket a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező közel két és fél órás mérkőzésen jutott túl szlovák ellenfelén.\r

","shortLead":"A magyar teniszező közel két és fél órás mérkőzésen jutott túl szlovák ellenfelén.\r

","id":"20210113_Babos_Timea_fotabla_Australian_Open","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca2c137-56c7-4bc5-bb40-d3046b6776a6","keywords":null,"link":"/sport/20210113_Babos_Timea_fotabla_Australian_Open","timestamp":"2021. január. 13. 20:11","title":"Babos Tímea főtáblára jutott egyesben az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77697de4-e80e-4b67-a1c2-4f6ba4bb3d2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas állította: nem tudott róla, hogy pártja miket csinál a háttérben.","shortLead":"Juri Ratas állította: nem tudott róla, hogy pártja miket csinál a háttérben.","id":"20210113_korrupcio_botrany_juri_ratas_eszt_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77697de4-e80e-4b67-a1c2-4f6ba4bb3d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cfa13c-52e6-40ef-ab69-4287932c515b","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_korrupcio_botrany_juri_ratas_eszt_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 13. 15:11","title":"Pártja korrupciós ügye miatt lemondott az észt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 650 ilyen bűncselekményt vett nyilvántartásba a rendőrség, míg egy évvel korábban 392-t.","shortLead":"Tavaly 650 ilyen bűncselekményt vett nyilvántartásba a rendőrség, míg egy évvel korábban 392-t.","id":"20210113_szel_bernadett_csaladon_beluli_szexualis_eroszak_orfk_belugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05211189-0ffa-4559-9da9-507e408724aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szel_bernadett_csaladon_beluli_szexualis_eroszak_orfk_belugyminiszterium","timestamp":"2021. január. 13. 12:54","title":"Szél Bernadett kigyűjtötte az adatokat: jelentősen nőtt a kapcsolati erőszak eseteinek száma a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan projekt indításáról is határozott az Apple, melyekkel a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd majd az iPhone-gyártó.","shortLead":"Több olyan projekt indításáról is határozott az Apple, melyekkel a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd majd...","id":"20210113_rasszizmus_egyenloseg_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12f0b3f-c28f-4c2c-8529-b6c7e4a80013","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_rasszizmus_egyenloseg_apple","timestamp":"2021. január. 13. 19:03","title":"Közel 30 milliárd forintnyi dollárt költ el az Apple, hogy egyenlőbb legyen a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberről novemberre tovább nőtt az építőipar termelése, amely így meghaladta a 2019 novemberi szintet. A mélypont májusban volt, a tavaszi visszaeséssel együtt az év első 11 hónapja közel 10 százalékos mínuszban van 2019-hez képest.","shortLead":"Októberről novemberre tovább nőtt az építőipar termelése, amely így meghaladta a 2019 novemberi szintet. A mélypont...","id":"20210114_Az_epitoipar_elkezdte_utolerni_magat_de_2020_mar_kuka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bd7730-ba25-484d-87f0-a819dba8c9de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Az_epitoipar_elkezdte_utolerni_magat_de_2020_mar_kuka","timestamp":"2021. január. 14. 09:44","title":"Az építőipar elkezdte utolérni magát, de 2020 már kuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74420742-6d24-419c-8d09-a6e2e125ce63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már bőkezűen osztogat belőlük.","shortLead":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már...","id":"20210113_A_Fidesz_ugy_osztogatja_az_allami_muemlek_epuleteket_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74420742-6d24-419c-8d09-a6e2e125ce63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da6def0-fc75-41d2-bba2-32f9e67db54d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_A_Fidesz_ugy_osztogatja_az_allami_muemlek_epuleteket_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2021. január. 13. 13:56","title":"A Fidesz úgy osztogatja az állami műemlék épületeket, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7879a-01cd-43ab-9e79-40c69b03c704","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak egyes állatok, hanem egy Kínában gyűjtött gyógynövény is képes álcázni magát a megmenekülése érdekében. ","shortLead":"Nemcsak egyes állatok, hanem egy Kínában gyűjtött gyógynövény is képes álcázni magát a megmenekülése érdekében. ","id":"202101_tulelo_novenyek_alcazzak_magukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7879a-01cd-43ab-9e79-40c69b03c704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf25c56a-4696-480d-87ff-f55f5fa8802f","keywords":null,"link":"/360/202101_tulelo_novenyek_alcazzak_magukat","timestamp":"2021. január. 13. 13:30","title":"Egy gyógynövény megváltoztatta a színét, mikor „észrevette”, hogy gyűjtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]