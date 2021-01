Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén is folytatódik a koronavírus elleni védőoltások beadása az idősotthonokban - közölte a Koronavírus Sajtóközpont.","shortLead":"A hétvégén is folytatódik a koronavírus elleni védőoltások beadása az idősotthonokban - közölte a Koronavírus...","id":"20210116_A_Moderna_vakcinajat_kapjak_az_idosotthonok_lakoi_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f44773-c1a6-4b6e-b86e-506aef4b0d85","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_A_Moderna_vakcinajat_kapjak_az_idosotthonok_lakoi_a_hetvegen","timestamp":"2021. január. 16. 09:38","title":"A Moderna vakcináját kapják az idősotthonok lakói a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót...","id":"20210117_Laz_fejfajas_szedules_osszesitettek_az_oltas_mellekhatasait_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0ebab5-b041-45f5-b2fc-d3ebb567d069","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Laz_fejfajas_szedules_osszesitettek_az_oltas_mellekhatasait_Izraelben","timestamp":"2021. január. 17. 16:57","title":"Láz, fejfájás, szédülés: összesítették az oltás mellékhatásait Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e0f740-2bd6-4b86-8386-c283d653df7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei évre 18,5 milliárd dollárnyi beruházási programot jelentett be a török kormány, a legnagyobb összegek a távközlés és a közlekedés fejlesztésére jutnak.","shortLead":"Az idei évre 18,5 milliárd dollárnyi beruházási programot jelentett be a török kormány, a legnagyobb összegek...","id":"20210116_Megaberuhazasokkal_lenditene_fel_a_torok_gazdasagot_Erdogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e0f740-2bd6-4b86-8386-c283d653df7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce92a2fb-d356-4c8b-ac4f-bef613b5669a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Megaberuhazasokkal_lenditene_fel_a_torok_gazdasagot_Erdogan","timestamp":"2021. január. 16. 14:45","title":"Megaberuházásokkal lendítené fel a török gazdaságot Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","shortLead":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","id":"20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c950b2cf-c5af-486f-881b-f7a8b9f95030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","timestamp":"2021. január. 16. 12:10","title":"A GM egymillió kanadai dollárból fogna a furgon gyártásába, amivel forradalmasítanák a fuvarozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban készített prezentáció, ami a hvg.hu-hoz is eljutott. Február elején már a kormány, majd az Országgyűlés is rábólinthat az iskolák átalakítására.","shortLead":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs...","id":"20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f1340-0925-4e08-a38a-4af761358eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2021. január. 17. 17:00","title":"Egy ITM-es prezentáció alapján nem választható lehetőség a további egyetemek magánosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Egy sor szociális ellátás, támogatás összegének befagyasztásával ismét a legszegényebbeken ütött egyet az Orbán-kormány.","shortLead":"Egy sor szociális ellátás, támogatás összegének befagyasztásával ismét a legszegényebbeken ütött egyet az Orbán-kormány.","id":"202102__szocialis_erzeketlenseg__inflalt_tamogatas__szelekcio__ez_aminimum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b218aeb-0248-487c-9386-61b42d2403da","keywords":null,"link":"/360/202102__szocialis_erzeketlenseg__inflalt_tamogatas__szelekcio__ez_aminimum","timestamp":"2021. január. 16. 13:30","title":"Tudatosan veszi el a kedvét a szegényeknek a gyerekvállalástól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök alatt, aki Orbán Viktor bűntársa, így Varsó a Brexit után a következő súlyos gondot jelenti az EU számára. Ezt a spanyol El Paisnak mondta Anne Applebaum, világhírű történész-publicista.","shortLead":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök...","id":"20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94245d8-ef1f-441b-958e-9b92de5bd286","keywords":null,"link":"/360/20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","timestamp":"2021. január. 17. 09:00","title":"Anne Applebaum: Trump az élete hátralévő részét bíróságokon tölti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valódi sztárparádé lesz január 20-án, igaz, Donald Trump nélkül. A himnuszt Lady Gaga adja majd elő.","shortLead":"Valódi sztárparádé lesz január 20-án, igaz, Donald Trump nélkül. A himnuszt Lady Gaga adja majd elő.","id":"20210115_Bruce_Springsteen_Foo_Fighters_Joe_Biden_beiktats","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c952297-ca76-4916-80f2-9cb8ce1ed2a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Bruce_Springsteen_Foo_Fighters_Joe_Biden_beiktats","timestamp":"2021. január. 15. 21:21","title":"Bruce Springsteen és a Foo Fighters is fellép Joe Biden beiktatási ünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]