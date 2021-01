Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb81fd2e-507e-4482-9391-d5c7c0926b17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadásban Baki Dánielt, Kurta Nikét és Mészáros Bélát láthatjuk.","shortLead":"Az előadásban Baki Dánielt, Kurta Nikét és Mészáros Bélát láthatjuk.","id":"20210118_Online_is_bemutatjak_a_Grecso_Krisztian_regenyebol_keszult_darabot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb81fd2e-507e-4482-9391-d5c7c0926b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71845e70-fdf3-47e2-a508-7800e2a66f00","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Online_is_bemutatjak_a_Grecso_Krisztian_regenyebol_keszult_darabot","timestamp":"2021. január. 18. 10:34","title":"Online is bemutatják a Grecsó Krisztián regényéből készült darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","shortLead":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","id":"20210118_luxuslakasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd14da-27c6-4c0b-8df1-bbd6550cfc60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210118_luxuslakasok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 06:12","title":"A luxuslakások árait nem törte le a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9cc357e-3a6b-4710-84a4-d16256172166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerét akarta megszerezni a fiatal.","shortLead":"A gyógyszerét akarta megszerezni a fiatal.","id":"20210118_nagyborzsony_rablas_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc357e-3a6b-4710-84a4-d16256172166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3fc411-543d-4c73-90e6-2f56f409bba5","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nagyborzsony_rablas_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 18. 07:48","title":"Rablás Nagybörzsönyben: ököllel ütötte és fojtogatta a fogyatékkal élőt a támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heiko Maas szerint semmi értelme azokat a polgárokat korlátozni, akik már megkapták a vakcinát.","shortLead":"Heiko Maas szerint semmi értelme azokat a polgárokat korlátozni, akik már megkapták a vakcinát.","id":"20210117_Engedne_szorakozni_a_beoltottakat_a_nemet_kulugyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad57aa08-8e5b-4d53-b819-e33490312cb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Engedne_szorakozni_a_beoltottakat_a_nemet_kulugyer","timestamp":"2021. január. 17. 16:42","title":"Engedné szórakozni a beoltottakat a német külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány ki tudott jönni a sekély vízből, de a kutyát a tűzoltóknak kellett kimenteniük.","shortLead":"A lány ki tudott jönni a sekély vízből, de a kutyát a tűzoltóknak kellett kimenteniük.","id":"20210117_Tizenot_eves_lany_es_kutyaja_alatt_szakadt_be_a_Sosto_jege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f141707-1e92-4d00-ab6b-e11ec9fcb04b","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Tizenot_eves_lany_es_kutyaja_alatt_szakadt_be_a_Sosto_jege","timestamp":"2021. január. 17. 14:55","title":"Tizenöt éves lány és kutyája alatt szakadt be a Sóstó jege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13646bb-9948-40fb-85ae-f844e4ce8494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat dél körül szúrtak meg egy embert a nagykörúti villamos Mester utcai megállójában.","shortLead":"Szombat dél körül szúrtak meg egy embert a nagykörúti villamos Mester utcai megállójában.","id":"20210117_Mar_el_is_fogtak_a_budapesti_villamosmegalloban_keseloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13646bb-9948-40fb-85ae-f844e4ce8494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bee759-dabe-4236-afbc-308a26379d99","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Mar_el_is_fogtak_a_budapesti_villamosmegalloban_keseloket","timestamp":"2021. január. 17. 20:24","title":"Már el is fogták a budapesti villamosmegállóban késelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg feltartóztatni.","shortLead":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg...","id":"20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8431ad99-f850-46f4-9ebb-0017a8c048f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","timestamp":"2021. január. 18. 13:43","title":"Több ezer hondurasi bevándorló rekedt Guatemalában, összecsaptak a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677fd093-24f8-4353-a656-c88df5529d21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényesen nyert a csapat.","shortLead":"Fölényesen nyert a csapat.","id":"20210117_Tovabbjutott_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=677fd093-24f8-4353-a656-c88df5529d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d77f89f-2a5e-4bbb-9844-58d50102de32","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Tovabbjutott_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2021. január. 17. 21:58","title":"Továbbjutott a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]