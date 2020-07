Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk első részében a szerző bevezetőjét és az erőszak felé megtett első, tulajdonképpen véletlenszerű lépését ismerjük meg.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e59c5-a103-4aac-a84a-79d2f787d21a","keywords":null,"link":"/360/20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","timestamp":"2020. július. 04. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 1. rész, „Gyűlölet Amerikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem volt hajlandó abbahagyni a hangoskodást. ","shortLead":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem...","id":"20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494591-608e-4bab-8a72-00d977c16bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","timestamp":"2020. július. 04. 16:59","title":"Hangoskodott, leszállították, kirúgta a megálló üvegét – most keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány miatt mérsékelt részvételi arány is hozzájárulhatott a HDZ sikeréhez, de a járvány okozta gazdasági válság kezelése lesz a legnagyobb kihívás előtte.","shortLead":"A járvány miatt mérsékelt részvételi arány is hozzájárulhatott a HDZ sikeréhez, de a járvány okozta gazdasági válság...","id":"20200706_EU_Horvatorszag_parlamenti_valasztasok_szemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41485920-a0f5-41f8-b358-ae5d6d4b3570","keywords":null,"link":"/360/20200706_EU_Horvatorszag_parlamenti_valasztasok_szemle","timestamp":"2020. július. 06. 07:30","title":"Nyugati lapok: Nehéz feladat vár a vártnál nagyobb győzelmet arató horvát kormánypártra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","shortLead":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","id":"20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc1456-9f89-4514-8d9c-5a066d44571a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","timestamp":"2020. július. 04. 11:59","title":"Szinte minden állami reklámköltés NER-cégekhez kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85518008-7ff1-49ae-9758-6b720564e029","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani gyártó új felsőkategóriás hordozható számítógépe kompakt méretben vonultat fel komoly tudást, ráadásul kijelzőből – mondhatni, már tradicionálisan – kettő található benne. Kipróbáltuk az új ZenBook 15-öt. ","shortLead":"A tajvani gyártó új felsőkategóriás hordozható számítógépe kompakt méretben vonultat fel komoly tudást, ráadásul...","id":"20200704_duplakijelzos_asus_zenbook_15_teszt_velemeny_ux534","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85518008-7ff1-49ae-9758-6b720564e029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e772870-4cfa-43a1-9be6-bfdf81fd61df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_duplakijelzos_asus_zenbook_15_teszt_velemeny_ux534","timestamp":"2020. július. 04. 17:00","title":"Vékony, két képernyője van és 7-8 órán át bírja: teszten az Asus új notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának védelmében, amely bármely területen tág teret adhat az Orbán-közeli monopóliumoknak.","shortLead":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának...","id":"202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5601e825-2f79-4db5-b0ec-56009d0b4b3d","keywords":null,"link":"/360/202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","timestamp":"2020. július. 06. 07:00","title":"Orbánék elmagyaráztatták, miért közérdek, ha minden hozzájuk tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest főpolgármestere szerint ha a jogállamiság hiányát pénzmegvonással büntetnék, az Orbánéknak lenne jó, a pénz feletti rendelkezési jogukat kell korlátozni, és régiós szintekre levinni.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint ha a jogállamiság hiányát pénzmegvonással büntetnék, az Orbánéknak lenne jó, a pénz...","id":"20200705_EU_Karacsony_Gergely_Magyarorszag_Europai_Unio_Sudwest_Presse_szemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83222aef-8264-4f5a-ba60-aa2875c98e70","keywords":null,"link":"/360/20200705_EU_Karacsony_Gergely_Magyarorszag_Europai_Unio_Sudwest_Presse_szemle","timestamp":"2020. július. 05. 09:15","title":"Karácsony: Nem Magyarországtól, hanem Orbánéktól kell elvenni az EU-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Riasztást kapott a honvédség légi kutató-mentő szolgálata.","shortLead":"Riasztást kapott a honvédség légi kutató-mentő szolgálata.","id":"20200705_Fan_akadt_egy_sikloernyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f008889-f428-4f18-b2b9-1d8865d34877","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Fan_akadt_egy_sikloernyos","timestamp":"2020. július. 05. 16:19","title":"Fán akadt egy siklóernyős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]