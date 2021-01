Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium lerohanásának jelképes figurája az ügyvédje szerint csupa jó szándékkal, Trump elnök meghívására ment az épülethez, és amúgy is nagyon rendes ember.","shortLead":"A Capitolium lerohanásának jelképes figurája az ügyvédje szerint csupa jó szándékkal, Trump elnök meghívására ment...","id":"20210117_Elnoki_kegyelmet_ker_QAnon_Saman_mondvan_o_csak_Trump_utasitasait_kovette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a225b5b2-d770-4aff-8ba3-0ce331ec83c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Elnoki_kegyelmet_ker_QAnon_Saman_mondvan_o_csak_Trump_utasitasait_kovette","timestamp":"2021. január. 17. 08:36","title":"Elnöki kegyelmet kér QAnon Sámán, mondván, ő csak Trump utasításait követte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd684dd2-842e-41fe-9803-763275f6f7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon a saját, CE-SAT-1 nevű műholdjára egy némileg módosított 5D Mark III-at szerelt fel, hogy arról pásztázza végig a Földet. Most egy interaktív weboldalt is létrehoztak a projektnek.","shortLead":"A Canon a saját, CE-SAT-1 nevű műholdjára egy némileg módosított 5D Mark III-at szerelt fel, hogy arról pásztázza végig...","id":"20210118_muhold_canon_5d_mark_iii_dslr_kamera_fenykepezogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd684dd2-842e-41fe-9803-763275f6f7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e83ad5-6860-4528-9a94-3418741f1d81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_muhold_canon_5d_mark_iii_dslr_kamera_fenykepezogep","timestamp":"2021. január. 18. 12:03","title":"Műholdra szerelte egy DSLR fényképezőjét a Canon, onnan fotózták le a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnökségének utolsó hetére soha nem látott mélypontra süllyedt Donald Trump amerikai elnök népszerűsége - derül ki a FiveThirtyEight választási elemző portál szombati összesítéséből.","shortLead":"Elnökségének utolsó hetére soha nem látott mélypontra süllyedt Donald Trump amerikai elnök népszerűsége - derül ki...","id":"20210116_Egyetlen_elnok_sem_volt_annyira_nepszerutlen_elso_ciklusa_vegen_mint_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c52e5fb-da00-4596-90ce-8e3c18390ee7","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Egyetlen_elnok_sem_volt_annyira_nepszerutlen_elso_ciklusa_vegen_mint_Trump","timestamp":"2021. január. 16. 20:47","title":"Egyetlen elnök sem volt annyira népszerűtlen első ciklusa végén, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3eaf00-b904-4324-97db-d7a6e3f986a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint kedden 61 tálcányi Pfizer-oltás érkezik az országba, a Modernát csaknem “eloltották” a hétvégén az idősotthonokban. A brit vírusvariáns miatt gyakrabban kell kezet mosni. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint kedden 61 tálcányi Pfizer-oltás érkezik az országba, a Modernát csaknem “eloltották”...","id":"20210118_muller_cecilia_oltas_koronavirus_mutacio_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3eaf00-b904-4324-97db-d7a6e3f986a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1d977f-b33e-4034-a2ed-46de849a7ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_muller_cecilia_oltas_koronavirus_mutacio_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 18. 12:30","title":"Müller Cecília: Számítanunk kell arra, hogy a brit variáns nagyobb mértékben fog fertőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","shortLead":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","id":"20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfef032-e6be-4746-949e-27d0790872fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","timestamp":"2021. január. 18. 18:07","title":"Az A-Híd újíthatja fel a Lánchidat 18,8 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lukács Ferenc Pekingből nyilatkozott az M1-nek, azt mondta: a vakcina biztonságos körülmények között készül, a hatásossága azonban „még további vizsgálatokat igényel”.","shortLead":"Lukács Ferenc Pekingből nyilatkozott az M1-nek, azt mondta: a vakcina biztonságos körülmények között készül...","id":"20210118_ogyei_lukacs_ferenc_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ce653-f615-4eab-9286-2c3760fd9720","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_ogyei_lukacs_ferenc_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 09:30","title":"Az OGYÉI ellenőre szerint a kínai vakcina hatásosságát még vizsgálni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nepáli serpák egy csoportjának először sikerült megmásznia a világ második legmagasabb hegyét, a 8611 méter magas K2-t - közölték hivatalos források szombaton.","shortLead":"Nepáli serpák egy csoportjának először sikerült megmásznia a világ második legmagasabb hegyét, a 8611 méter magas K2-t...","id":"20210116_Eloszor_masztak_meg_telen_a_vilag_masodik_legmagasabb_hegyet_a_K2t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e370d26-990e-4903-8a8f-85351ddf4421","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Eloszor_masztak_meg_telen_a_vilag_masodik_legmagasabb_hegyet_a_K2t","timestamp":"2021. január. 16. 19:22","title":"Először mászták meg télen a világ második legmagasabb hegyét, a K2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dd61d7-970a-4005-80f9-9e02f876c6b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokban az ügyekben, amelyekben már született döntés, a demonstrálók javára határoztak.","shortLead":"Azokban az ügyekben, amelyekben már született döntés, a demonstrálók javára határoztak.","id":"20210117_Ugy_tunik_a_birosag_szerint_rendben_voltak_a_dudalos_tuntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50dd61d7-970a-4005-80f9-9e02f876c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732709bd-dc1c-4581-b68b-a44bef736071","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Ugy_tunik_a_birosag_szerint_rendben_voltak_a_dudalos_tuntetesek","timestamp":"2021. január. 17. 20:12","title":"Úgy tűnik, a bíróság szerint rendben voltak a dudálós tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]