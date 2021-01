Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus brit mutációjának hazai megjelenéséről írtak a Virológia Pécs Facebook-oldalán.","shortLead":"A koronavírus brit mutációjának hazai megjelenéséről írtak a Virológia Pécs Facebook-oldalán.","id":"20210117_Pecsi_virologusok_koronavirus_Brit_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce964f4e-9fc5-4450-b987-3fb07f72721a","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Pecsi_virologusok_koronavirus_Brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 17. 11:48","title":"Pécsi virológusok: Olyanoknál azonosították a koronavírus brit mutációját, akik nem utaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc7a47-1fc3-4a72-b7fd-c06dabd86153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz elhinni, de igaz: a győri Fidesz nemcsak, hogy gratulál Orbán Gáspárnak, amiért a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasaként elvégzett egy brit elit katonai képzést, de mindezt egy kormányt gyalázó oldalról leszedett, csak tessék-lássék kisatírozott képpel teszik.","shortLead":"Nehéz elhinni, de igaz: a győri Fidesz nemcsak, hogy gratulál Orbán Gáspárnak, amiért a Honvédelmi Minisztérium...","id":"20210117_Amator_modon_modositott_gyalazkodo_keppel_gratulal_a_katonai_elitkepzeshez_Orban_Gasparnak_a_gyori_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bc7a47-1fc3-4a72-b7fd-c06dabd86153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f27764f-d20f-41a6-8b5d-cefc680eac64","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Amator_modon_modositott_gyalazkodo_keppel_gratulal_a_katonai_elitkepzeshez_Orban_Gasparnak_a_gyori_Fidesz","timestamp":"2021. január. 17. 14:22","title":"Amatőr módon módosított gyalázkodó képpel gratulál a katonai elitképzéshez Orbán Gáspárnak a győri Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

\r

","shortLead":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

\r

","id":"20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139f50b0-7f76-4347-b980-7395440c8389","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","timestamp":"2021. január. 16. 10:46","title":"Teljesen lezárták az M5-ös autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75284d7-9a2f-417d-aa20-04cbe70ff005","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok jelzik, hogy Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő a techcégeket és azok vezetőit is figyelmezteti: a kommunista párt hatalmát tilos megkérdőjelezni.","shortLead":"A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok...","id":"202102__jack_ma_eltunese__kinai_techcegek_a_celkeresztben__lecsap_apart__statualas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75284d7-9a2f-417d-aa20-04cbe70ff005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6752fdc7-cf78-4422-8894-faa5f3c058df","keywords":null,"link":"/360/202102__jack_ma_eltunese__kinai_techcegek_a_celkeresztben__lecsap_apart__statualas","timestamp":"2021. január. 17. 16:00","title":"A kommunista párt leckézteti a legismertebb kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De a következő napokban még havazhat, és ónos esőre is készülni kell.","shortLead":"De a következő napokban még havazhat, és ónos esőre is készülni kell.","id":"20210117_Jon_a_felmelegedes_jovo_heten_akar_10_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb4804-39ab-4cb6-bcad-fe450bca3f95","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Jon_a_felmelegedes_jovo_heten_akar_10_fok_is_lehet","timestamp":"2021. január. 17. 15:55","title":"Jön a felmelegedés, jövő héten akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heiko Maas szerint semmi értelme azokat a polgárokat korlátozni, akik már megkapták a vakcinát.","shortLead":"Heiko Maas szerint semmi értelme azokat a polgárokat korlátozni, akik már megkapták a vakcinát.","id":"20210117_Engedne_szorakozni_a_beoltottakat_a_nemet_kulugyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad57aa08-8e5b-4d53-b819-e33490312cb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Engedne_szorakozni_a_beoltottakat_a_nemet_kulugyer","timestamp":"2021. január. 17. 16:42","title":"Engedné szórakozni a beoltottakat a német külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","shortLead":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","id":"20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b43b7-22f6-4115-a81b-2af00b7e87e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","timestamp":"2021. január. 17. 13:26","title":"Meghosszabbítják a lezárást Ausztriában, kötelező az FFP2 maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik, hogy megakadályozzák a betegség súlyossá válását - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szombaton a közmédiának.","shortLead":"Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik...","id":"20210116_Szlavik_minden_vakcina_megakadalyozza_a_sulyos_betegseg_kialakulasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7d1945-0386-43fb-a989-005094f4494c","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Szlavik_minden_vakcina_megakadalyozza_a_sulyos_betegseg_kialakulasat","timestamp":"2021. január. 16. 16:28","title":"Szlávik: minden vakcina megakadályozza a súlyos betegség kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]