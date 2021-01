Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","shortLead":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","id":"20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b43b7-22f6-4115-a81b-2af00b7e87e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","timestamp":"2021. január. 17. 13:26","title":"Meghosszabbítják a lezárást Ausztriában, kötelező az FFP2 maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon gyorsan leszedték, majd bocsánatot is kértek.","shortLead":"Nagyon gyorsan leszedték, majd bocsánatot is kértek.","id":"20210119_Mellelott_a_BBC_a_Phil_Spector_halalat_bejelento_cimevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1599c643-e6fa-435d-92e1-804cc8615024","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Mellelott_a_BBC_a_Phil_Spector_halalat_bejelento_cimevel","timestamp":"2021. január. 19. 08:10","title":"Mellélőtt a BBC a Phil Spector halálát bejelentő címével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96ca105-742d-466b-bdf0-4c475c902205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oltási kedvet sokféleképpen meg lehet hozni.","shortLead":"Az oltási kedvet sokféleképpen meg lehet hozni.","id":"20210118_Ingyen_marihuanat_adnanak_a_koronavirus_elleni_oltasert_Washingtonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96ca105-742d-466b-bdf0-4c475c902205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15d9505-4f7c-40a0-bcc1-ad14d7f81cd5","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Ingyen_marihuanat_adnanak_a_koronavirus_elleni_oltasert_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 18. 09:34","title":"Ingyen marihuánát adnának a koronavírus elleni oltásért Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar gyógyszer is készül a koronavírus ellen, beindul az antivirális gyógykészítmények hazai gyártása, az oltásellenesek miatt maradhat még sokáig velünk a járvány – derült ki a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának hírleveléből. ","shortLead":"Magyar gyógyszer is készül a koronavírus ellen, beindul az antivirális gyógykészítmények hazai gyártása...","id":"20210118_mta_koronavirus_jarvany_vedooltas_oltasellenesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcbe9f0-9755-4065-b69d-379da663879d","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_mta_koronavirus_jarvany_vedooltas_oltasellenesseg","timestamp":"2021. január. 18. 17:42","title":"Boldogkői Zsolt: A járvány az oltásellenesek miatt még évekig velünk maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e7b6a-8390-4623-9dae-6d8c0482e2da","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szörnyethalt egy ismert spanyol extrémalpinista a világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 megmászására készülve, épp azon a napon, amikor nepáli serpák egy csoportjának a világon elsőként sikerült télen feljutnia a 8611 méteres csúcsra.","shortLead":"Szörnyethalt egy ismert spanyol extrémalpinista a világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 megmászására készülve, épp...","id":"20210117_Meghalt_egy_spanyol_hegymaszo_a_K2_meghoditasara_keszult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725e7b6a-8390-4623-9dae-6d8c0482e2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dcce2c-8dcc-4a9f-bb5c-2b0b29fa5318","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Meghalt_egy_spanyol_hegymaszo_a_K2_meghoditasara_keszult","timestamp":"2021. január. 17. 18:09","title":"Meghalt egy spanyol hegymászó, a K2 meghódítására készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002","c_author":"HVG","category":"360","description":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","shortLead":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","id":"202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506f9563-d4ba-4492-bec2-4c69ad937bb8","keywords":null,"link":"/360/202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","timestamp":"2021. január. 18. 12:00","title":"Frei Tamásék tévéhálózata terjeszkedni készül a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f220614a-9772-4914-95f1-1c1089bd235b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai Kia Mohave kabintere legalább olyan jól néz ki, mint bármelyik prémium kategóriás gyártó modelljének belseje. ","shortLead":"A dél-koreai Kia Mohave kabintere legalább olyan jól néz ki, mint bármelyik prémium kategóriás gyártó modelljének...","id":"20210118_A_legluxusabb_Kiat_meg_az_emblemaja_sem_arulja_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f220614a-9772-4914-95f1-1c1089bd235b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7ec908-fee0-45aa-b884-97efebc6c28f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_A_legluxusabb_Kiat_meg_az_emblemaja_sem_arulja_el","timestamp":"2021. január. 18. 16:20","title":"Ezt a luxus Kiát még az emblémája sem árulja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dd61d7-970a-4005-80f9-9e02f876c6b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokban az ügyekben, amelyekben már született döntés, a demonstrálók javára határoztak.","shortLead":"Azokban az ügyekben, amelyekben már született döntés, a demonstrálók javára határoztak.","id":"20210117_Ugy_tunik_a_birosag_szerint_rendben_voltak_a_dudalos_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50dd61d7-970a-4005-80f9-9e02f876c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732709bd-dc1c-4581-b68b-a44bef736071","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Ugy_tunik_a_birosag_szerint_rendben_voltak_a_dudalos_tuntetesek","timestamp":"2021. január. 17. 20:12","title":"Úgy tűnik, a bíróság szerint rendben voltak a dudálós tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]