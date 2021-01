Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg feltartóztatni.","shortLead":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg...","id":"20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8431ad99-f850-46f4-9ebb-0017a8c048f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","timestamp":"2021. január. 18. 13:43","title":"Több ezer hondurasi bevándorló rekedt Guatemalában, összecsaptak a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95c75e8-da09-486d-aa6e-c266c8897cd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első alkalom, hogy a szövetségi kormányzat hivatalosan fejet hajtott az áldozatok előtt. ","shortLead":"Ez volt az első alkalom, hogy a szövetségi kormányzat hivatalosan fejet hajtott az áldozatok előtt. ","id":"20210120_joe_biden_kamala_harris_megemlekezes_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b95c75e8-da09-486d-aa6e-c266c8897cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8a6ac-35c1-41c5-a282-1e5cd14ba5d6","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_joe_biden_kamala_harris_megemlekezes_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 20. 07:53","title":"Beiktatása előtt a járvány 400 ezer amerikai halottjára emlékezett Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bdd098-f3bf-4cc1-9845-ad17b2963796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a legtöbben a Samsungra vagy a Xiaomira tippeltek, hogy olyan okostelefonnal rukkol ki, amelyben a kijelző alá kerül a kamera, végül a ZTE-nek sikerült először ez a bravúr. A megoldás még nem tökéletes, de a küszöbön álló második generáció már sok javítással érkezhet. ","shortLead":"Bár a legtöbben a Samsungra vagy a Xiaomira tippeltek, hogy olyan okostelefonnal rukkol ki, amelyben a kijelző alá...","id":"20210119_zte_kijelzo_alatti_kamera_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75bdd098-f3bf-4cc1-9845-ad17b2963796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17d348e-fd93-473e-b3ec-044258a134ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_zte_kijelzo_alatti_kamera_2021","timestamp":"2021. január. 19. 09:33","title":"A ZTE új telefonjának előlapján nem látszik a kamera, pedig van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni. Ehhez képest most megint arról beszélünk, hogy milyen épületek tűnnének el a negyedben. De szabad-e egyáltalán bontani a védett zónában? Mi ellen véd a műemléki státusz? Hogyan sorvadt el a hazai örökségvédelem, és mi köze a műemlékbontásoknak a magyarok egészségi állapotához? Interjú Klaniczay Péter és Lővei Pál műemléki szakértőkkel. ","shortLead":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni...","id":"20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84204559-fc21-4069-913e-3ff8b74a1375","keywords":null,"link":"/elet/20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","timestamp":"2021. január. 18. 20:00","title":"Húsz év alatt kiderült, hogy „bontani nagyon szeretnek a magyarok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05eb9496-6c21-4259-a347-addd5f15bb29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi régóta tervezte a lánykérést, az egészségügyi személyzet pedig segített, hogy a terv valóra válhasson.","shortLead":"A férfi régóta tervezte a lánykérést, az egészségügyi személyzet pedig segített, hogy a terv valóra válhasson.","id":"20210119_Korhaz_eljegyzes_egeszsegugyi_szemelyzet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05eb9496-6c21-4259-a347-addd5f15bb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0445652-5e50-4d22-b8ac-8fecfd16b717","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Korhaz_eljegyzes_egeszsegugyi_szemelyzet_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 15:17","title":"Kórházban töltötte a karácsonyt, most az ápolók segítségével megkérte a barátnője kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes jogi szakértők szerint alkotmányellenes lenne, ha az amerikai elnök magát mentené fel.","shortLead":"Egyes jogi szakértők szerint alkotmányellenes lenne, ha az amerikai elnök magát mentené fel.","id":"20210119_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f78066-a5a3-4de0-9fee-7cb7e607da54","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","timestamp":"2021. január. 19. 20:24","title":"Donald Trump úgy döntött, hogy nem részesíti elnöki kegyelemben saját magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó közel 9 évtized után támaszthatja fel a patinás luxusmárkát. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó közel 9 évtized után támaszthatja fel a patinás luxusmárkát. ","id":"20210120_kemfotokon_az_audi_maybachra_adott_valasza_a_horch_luxusauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35470ad-9dda-4232-a358-367db96da102","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_kemfotokon_az_audi_maybachra_adott_valasza_a_horch_luxusauto","timestamp":"2021. január. 20. 06:41","title":"Kémfotókon az Audi Maybachra adott válasza, a Horch luxusautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány északkeleti járást kivéve mindenhol elkezd olvadni az a kevés hó is, ami eddig leesett.","shortLead":"Néhány északkeleti járást kivéve mindenhol elkezd olvadni az a kevés hó is, ami eddig leesett.","id":"20210119_Hofuvas_onos_eso_omsz_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc09ab2-cdd8-45a3-afc4-8d336bbdd91e","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_Hofuvas_onos_eso_omsz_idojaras","timestamp":"2021. január. 19. 07:54","title":"Hófúvás és ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]