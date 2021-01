Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság munkatársai nem a zenészt, hanem a feleségét keresték egy milliós áfacsalási ügy miatt.","shortLead":"A hatóság munkatársai nem a zenészt, hanem a feleségét keresték egy milliós áfacsalási ügy miatt.","id":"20210121_Mocsa_rendorseg_Galambos_Lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3df709f-3a23-44f6-b7e0-f140617aff60","keywords":null,"link":"/elet/20210121_Mocsa_rendorseg_Galambos_Lajos","timestamp":"2021. január. 21. 13:41","title":"Nyomozók jelentek meg Galambos Lajosék házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4497abe1-a26f-4873-b8a1-2c5f16227af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási korlátozást is megsértette.","shortLead":"A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási...","id":"20210121_baleset_menetrogzito_korforgalom_balatonakarattya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4497abe1-a26f-4873-b8a1-2c5f16227af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6053ddff-0923-4754-a793-3d7a16951508","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_baleset_menetrogzito_korforgalom_balatonakarattya","timestamp":"2021. január. 21. 12:27","title":"Átrepült egy körforgalmon egy száguldó autós Balatonakarattyánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5992bf5b-366b-43e3-ba48-a0015c12080f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Igyekszik védekezni a korona-búskomorság ellen a járvány miatt a szellemvárossá változott Berlinben tartózkodó karmester, aki csak a harmóniában bízik. Fischer Iván ma ünnepli hetvenedik születésnapját, ebből az alkalomból beszélgettünk vele a zenéről és a világról.","shortLead":"Igyekszik védekezni a korona-búskomorság ellen a járvány miatt a szellemvárossá változott Berlinben tartózkodó...","id":"202103__fischer_ivan_karmester__arnyalatokrol_kijozanodasrol__kozos_buborek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5992bf5b-366b-43e3-ba48-a0015c12080f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5428a800-49cc-42b1-b58d-e72ebc8ee1a4","keywords":null,"link":"/360/202103__fischer_ivan_karmester__arnyalatokrol_kijozanodasrol__kozos_buborek","timestamp":"2021. január. 20. 20:00","title":"Fischer Iván: \"A zene boldogító hatása baj esetén megsokszorozódik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Transznemű orvost választott Joe Biden egészségügyi miniszter-helyettesnek, a kormány szerint rémhír, hogy pünkösdig zárva tartanak a szállodák és éttermek.","shortLead":"Transznemű orvost választott Joe Biden egészségügyi miniszter-helyettesnek, a kormány szerint rémhír, hogy pünkösdig...","id":"20210120_Radar360_Csak_mi_veszunk_kinai_vakcinat_az_EUban_Vidnyanszky_osztalyt_indit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3591dea1-ae08-4afe-af01-afa1a85b92a5","keywords":null,"link":"/360/20210120_Radar360_Csak_mi_veszunk_kinai_vakcinat_az_EUban_Vidnyanszky_osztalyt_indit","timestamp":"2021. január. 20. 08:03","title":"Radar360: Csak mi veszünk kínai vakcinát az EU-ban, Vidnyánszky osztályt indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ideiglenes engedélyt kapott az orosz vakcina, lelepleződött Putyin palotája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ideiglenes engedélyt kapott az orosz vakcina, lelepleződött Putyin palotája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210121_Radar360_Bident_beiktattak_nekilatott_rendet_rakni_Trump_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf0d6e2-3fac-4680-b011-5f1545b87289","keywords":null,"link":"/360/20210121_Radar360_Bident_beiktattak_nekilatott_rendet_rakni_Trump_utan","timestamp":"2021. január. 21. 07:59","title":"Radar360: Bident beiktatták, nekilátott rendet rakni Trump után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Joe Biden eddig minden reggel Peloton biciklijén edzett, de a New York Times szerint ezt elnökként immár nem teheti meg kockázat nélkül a Fehér Házban. Vagy legalábbis nem úgy, mint eddig. ","shortLead":"Joe Biden eddig minden reggel Peloton biciklijén edzett, de a New York Times szerint ezt elnökként immár nem teheti meg...","id":"20210121_Nemzetbiztonsagi_kockazatta_valt_Biden_szobabiciklije","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d2130c-72ea-485f-b5f1-244ae37c06f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Nemzetbiztonsagi_kockazatta_valt_Biden_szobabiciklije","timestamp":"2021. január. 21. 15:42","title":"Nemzetbiztonsági kockázattá vált Biden szobabiciklije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e714e1c-6547-4404-921f-51ae0b62e27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 108 673-ra csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 108 673-ra csökkent.","id":"20210121_Ujabb_98_aldozata_van_a_koronavirusnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e714e1c-6547-4404-921f-51ae0b62e27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358853a3-f52d-4eba-a1f5-55f6961f43b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Ujabb_98_aldozata_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2021. január. 21. 09:33","title":"Újabb 98 áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fociban, a kézilabdában és a kosárlabdában a kormány módszertani központokat jelölt ki az utánpótlás-nevelés támogatására. A fociban a felcsúti akadémiát. Titkolják, hogy mennyi pénzért, és miért pont őket.","shortLead":"A fociban, a kézilabdában és a kosárlabdában a kormány módszertani központokat jelölt ki az utánpótlás-nevelés...","id":"20210120_Felcsut_lett_a_fociakademiak_fociakademiaja_titkoljak_ezert_mennyi_penz_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4017285-b6bc-4b9a-9d03-d10c17f9bf13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_Felcsut_lett_a_fociakademiak_fociakademiaja_titkoljak_ezert_mennyi_penz_jar","timestamp":"2021. január. 20. 12:12","title":"Felcsút lett a fociakadémiák fociakadémiája, titkolják, ezért mennyi pénz jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]