Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK engedélye, a brit oltóanyagot pedig az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyása nélkül nem szállíthatják. Mivel az utóbbi jövő héten érkezik, kérdéses, egyáltalán miért volt szükség a magyar hatóságok különutasságára. ","shortLead":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK...","id":"20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e9eadc-549b-4d83-8979-a57220fbfc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","timestamp":"2021. január. 21. 12:24","title":"Ideiglenes engedélyt kapott az AstraZeneca és a Szputnyik oltóanyaga, de még mindkettőre várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A füst mérgező, de nem a lakott lakott terület felé száll.","shortLead":"A füst mérgező, de nem a lakott lakott terület felé száll.","id":"20210121_jaszbereny_akkumulator_gyar_kigyulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9c897-f593-4684-b573-3883112d9222","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_jaszbereny_akkumulator_gyar_kigyulladt","timestamp":"2021. január. 21. 05:15","title":"Kigyulladt egy jászberényi akkumulátorgyár, tíz város tűzoltói dolgoznak az oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán generációról, amelyhez ő is tartozik?","shortLead":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán...","id":"20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d01c965-09fa-4f1a-a304-aa05d2703f8b","keywords":null,"link":"/elet/20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","timestamp":"2021. január. 21. 11:30","title":"Az elmúlt 30 évben Joe Biden az első amerikai elnök, aki a csendes generáció tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7396f4d4-d684-4b19-b270-e4fb593a0285","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","timestamp":"2021. január. 22. 13:11","title":"Fekete-Győr miniszterelnök-jelölt lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Joe Biden eddig minden reggel Peloton biciklijén edzett, de a New York Times szerint ezt elnökként immár nem teheti meg kockázat nélkül a Fehér Házban. Vagy legalábbis nem úgy, mint eddig. ","shortLead":"Joe Biden eddig minden reggel Peloton biciklijén edzett, de a New York Times szerint ezt elnökként immár nem teheti meg...","id":"20210121_Nemzetbiztonsagi_kockazatta_valt_Biden_szobabiciklije","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d2130c-72ea-485f-b5f1-244ae37c06f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Nemzetbiztonsagi_kockazatta_valt_Biden_szobabiciklije","timestamp":"2021. január. 21. 15:42","title":"Nemzetbiztonsági kockázattá vált Biden szobabiciklije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen ellentmondásos frissítést is pedzegetnek: töltőport sem kerülne a telefonra.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen...","id":"20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3efd961-65ec-4a4c-bb05-3ddb369a46dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","timestamp":"2021. január. 21. 10:34","title":"Bármiféle csatlakozó nélkül érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d40d12-3c3e-43a1-9c44-acb17928ab30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács szerint csak a járvány későbbi szakaszában lehet felmérni, hogy hogyan és milyen körülmények között alkalmazható a vakcinaútlevél.","shortLead":"Az Európai Tanács szerint csak a járvány későbbi szakaszában lehet felmérni, hogy hogyan és milyen körülmények között...","id":"20210122_Von_der_Leyen_Michel_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d40d12-3c3e-43a1-9c44-acb17928ab30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9697672a-4fbb-45d8-a639-22d19250a15f","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_Von_der_Leyen_Michel_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 05:36","title":"Von der Leyen: A határok lezárása nem megfelelő eljárás a vírus megfékezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f08469-cce8-418e-adf5-72add1161651","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szarvas József lesz a jövőre induló színészosztály vezetője – közölte az Színház- és Filmművészeti Egyetem új kuratóriuma a héten. A Jászai Mari-díjas színművész szerint kinevezésének nem kellene sajtóhírnek lennie, és nem is érdekli, mit szólnak hozzá az emberek. Megérti az egyetemüket féltő diákokat, de azt mondja: döntse el a gyakorlat, hogy jó tanár lesz-e. ","shortLead":"Szarvas József lesz a jövőre induló színészosztály vezetője – közölte az Színház- és Filmművészeti Egyetem új...","id":"20210122_Elesben_Szarvas_Jozseffel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f08469-cce8-418e-adf5-72add1161651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093ea55e-9186-47b1-82e3-560a6d4a6b61","keywords":null,"link":"/360/20210122_Elesben_Szarvas_Jozseffel","timestamp":"2021. január. 22. 15:00","title":"Élesben Szarvas Józseffel: Az egy bulvár ügy, hogy tanár leszek az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]