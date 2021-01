Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54e2b329-b132-4c02-9cb9-33d5a05ddf7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szerint nem a jogszabályokkal kellene szembemenni, még akkor sem, ha valóban kevés a kormány által nyújtott támogatás. ","shortLead":"A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szerint nem a jogszabályokkal kellene szembemenni, még akkor sem, ha valóban kevés...","id":"20210122_Elege_lett_a_kormany_igereteibol_egy_kocsmanak_ezert_a_nyitason_gondolkodik_de_ova_intettek_ettol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54e2b329-b132-4c02-9cb9-33d5a05ddf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e100358-ab4e-4002-b559-8d4d074f71fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Elege_lett_a_kormany_igereteibol_egy_kocsmanak_ezert_a_nyitason_gondolkodik_de_ova_intettek_ettol","timestamp":"2021. január. 22. 13:42","title":"Elege lett a kormány ígéreteiből egy kocsmának, ezért a nyitáson gondolkodik, de óva intették ettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentiványi Mátyás szerint az OGYÉI engedélye csupán annyit jelent, hogy az oltóanyag dokumentációja megfelelő volt, az NNK végzi a további vizsgálatokat.","shortLead":"Szentiványi Mátyás szerint az OGYÉI engedélye csupán annyit jelent, hogy az oltóanyag dokumentációja megfelelő volt...","id":"20210122_ogyei_szputnyik_nnk_szentivanyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa4fa35-3d74-424f-8f19-9316c8dcfc4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_ogyei_szputnyik_nnk_szentivanyi","timestamp":"2021. január. 22. 11:44","title":"OGYÉI-főigazgató: Itt nincs politika, szakmai munka folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy fest, hogy a kormány támogatása nélkül is fel lehet újítani a hidat.","shortLead":"Úgy fest, hogy a kormány támogatása nélkül is fel lehet újítani a hidat.","id":"20210121_Lanchid_felujitas_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6c5eec-164d-4c37-8299-3137ed090901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Lanchid_felujitas_kormany","timestamp":"2021. január. 21. 17:24","title":"A teljes összeg rendelkezésre áll a Lánchíd felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","shortLead":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","id":"20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e2247-1f65-4416-8480-8c815faf8838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","timestamp":"2021. január. 21. 17:05","title":"5,7 milliárdért gyártanak új kompokat és katamaránokat a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban már a Facebook is fenyegetőzött a tervezett szabályozás miatt.","shortLead":"Korábban már a Facebook is fenyegetőzött a tervezett szabályozás miatt.","id":"20210122_Google_Ausztralia_mediatorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf3805-668c-4413-89da-408404a9dfeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_Google_Ausztralia_mediatorveny","timestamp":"2021. január. 22. 08:31","title":"Kivonul a Google Ausztráliából, ha elfogadják az új médiatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6b7dad-2970-48fa-bded-9cd9878c91bd","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A rekord 11 nap, de nem szörfdeszkán. Az ébrenlétet nem érdemes erőltetni, mert katasztrófához is vezethet. ","shortLead":"A rekord 11 nap, de nem szörfdeszkán. Az ébrenlétet nem érdemes erőltetni, mert katasztrófához is vezethet. ","id":"20210122_alvas_Rakonczay_ocean","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c6b7dad-2970-48fa-bded-9cd9878c91bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a1da7e-6688-47bf-845b-07c62ae0a1f7","keywords":null,"link":"/360/20210122_alvas_Rakonczay_ocean","timestamp":"2021. január. 22. 13:00","title":"Hat nap, szinte alvás nélkül – Rakonczay ébersége az óceánon nem rossz eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d8acbb-ac2b-4803-a916-99bb99d6cfa9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint az 1653 károsult jelentős részét már kártalanították, más igényük pedig nem lehet.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint az 1653 károsult jelentős részét már kártalanították, más igényük pedig nem lehet.","id":"20210121_birosag_mnb_asz_magyar_allam_brokerbotranyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d8acbb-ac2b-4803-a916-99bb99d6cfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687632de-279b-48ec-b90e-4a12a65686a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_birosag_mnb_asz_magyar_allam_brokerbotranyok","timestamp":"2021. január. 21. 21:05","title":"A bíróság szerint az állami intézmények nem felelősek a brókerbotrányokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harci repülőket, drónokat és egyéb taktikai eszközöket adott el a korábbi elnök. A vevő az Egyesült Arab Emírségek.","shortLead":"Harci repülőket, drónokat és egyéb taktikai eszközöket adott el a korábbi elnök. A vevő az Egyesült Arab Emírségek.","id":"20210122_donald_trump_fegyveruzlet_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea59bd3-dc95-4c08-a811-ebc3c5ece9b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_donald_trump_fegyveruzlet_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2021. január. 22. 21:18","title":"Trump utolsó elnöki napján még megkötött egy 23 milliárd dolláros fegyverüzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]