Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b6f3700-445a-43fa-a723-da310cbe825f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Loon projekt első igazi küldetése 2020 nyarán indult el Kenyában, ott 50 ezer négyzetkilométeren biztosított internetkapcsolatot a Google 35 repülő ballon segítségével. Most kiderült, a modell üzletileg nem fenntartható.","shortLead":"A Loon projekt első igazi küldetése 2020 nyarán indult el Kenyában, ott 50 ezer négyzetkilométeren biztosított...","id":"20210122_alphabet_x_labor_project_loon_ingyen_internet_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6f3700-445a-43fa-a723-da310cbe825f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d50670-cc73-41f6-8fbb-b9db50940c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_alphabet_x_labor_project_loon_ingyen_internet_google","timestamp":"2021. január. 22. 08:33","title":"Vége az ingyen internetnek: leállítja a Google a Loon projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37308ff6-6b0f-428b-a971-b26ac80fe6e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat kritikus, az egészséggel kapcsolatos jellemző nyomon követésére képes az alábbi, kettő az egyben egészségügyi eszköz. Mindössze 61 másodperc alatt detektálja őket.","shortLead":"Hat kritikus, az egészséggel kapcsolatos jellemző nyomon követésére képes az alábbi, kettő az egyben egészségügyi...","id":"20210122_iconai_ketto_az_egyben_egeszsegugyi_allapotkoveto_eszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37308ff6-6b0f-428b-a971-b26ac80fe6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d028e1-2965-4b52-a6fe-3716b47e2647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_iconai_ketto_az_egyben_egeszsegugyi_allapotkoveto_eszkoz","timestamp":"2021. január. 22. 12:03","title":"60 mp alatt hat fiziológiai paramétert mutat meg egy új kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége aláírja hétfőn a 4 százalékos minimálbér és garantált bérminimum emeléséről szóló megállapodást.\r

","shortLead":"A Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége aláírja hétfőn a 4 százalékos minimálbér és garantált...","id":"20210122_szakszervezetek_bermegallapodas_minimalber_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f123411-58af-46e1-b373-b0aac4195b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_szakszervezetek_bermegallapodas_minimalber_itm","timestamp":"2021. január. 22. 21:49","title":"Nem fogadja el a bérmegállapodást a Magyar Szakszervezeti Szövetség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7cbf51-ab53-45a4-876c-6c3b3794251e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus-oltás csak sikeres kitérő a BioNTech rákkutatóinál.","shortLead":"A koronavírus-oltás csak sikeres kitérő a BioNTech rákkutatóinál.","id":"202103__biontech__rakgyogyszer__smterapia__celoznak_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7cbf51-ab53-45a4-876c-6c3b3794251e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732f99fc-8d40-4809-a56d-0a565ea7b926","keywords":null,"link":"/360/202103__biontech__rakgyogyszer__smterapia__celoznak_ra","timestamp":"2021. január. 23. 11:00","title":"A koronavírus-védőoltás után a BioNTech igazi nagyágyúja: a rák elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Uniós szabályokat szeretne az Európai Parlament annak biztosítására, hogy a távmunkában dolgozók következmények nélkül maradhassanak távol az online világtól, ha nem dolgoznak. A járvány alatt jelentősen nőtt az otthonról dolgozók aránya, akik között egyre gyakoribbak a testi-lelki betegségek – sokszor a folyamatos online jelenlét miatt.","shortLead":"Uniós szabályokat szeretne az Európai Parlament annak biztosítására, hogy a távmunkában dolgozók következmények nélkül...","id":"20210122_A_lecsatlakozas_joga_megvedene_a_tavmunkaban_dolgozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f187da4e-ac2c-45ff-a130-761a341bafed","keywords":null,"link":"/eurologus/20210122_A_lecsatlakozas_joga_megvedene_a_tavmunkaban_dolgozokat","timestamp":"2021. január. 22. 15:40","title":"A \"lecsatlakozás joga\" megvédené a home office-ban dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d51b9215-cd31-4d1b-a190-a045069f46f3","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kutatások szerint azokban a háztartásokban, ahol a férj több házimunkát végez, a feleség boldogabb, a házasság pedig kiegyensúlyozottabb. Ennek ellenére még mindig általános elvárás, hogy az otthoni teendők nagy részét a feleség végezze. Mit mondtak erre a helyzetre neves feministák a 20. század folyamán?","shortLead":"Kutatások szerint azokban a háztartásokban, ahol a férj több házimunkát végez, a feleség boldogabb, a házasság pedig...","id":"20210121_Ha_mindketten_dolgozunk_miert_nekem_kell_elvegeznem_a_hazimunkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d51b9215-cd31-4d1b-a190-a045069f46f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f3c268-e25d-44f1-9873-22b3085a3ff1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210121_Ha_mindketten_dolgozunk_miert_nekem_kell_elvegeznem_a_hazimunkat","timestamp":"2021. január. 21. 19:20","title":"Ha mindketten dolgozunk, miért nekem kell elvégeznem a házimunkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc76404-1812-417d-b4a8-900e910ccdc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A forró Jupiternek is nevezett WASP-62b egyik érdekessége, hogy nagyon messze, 575 fényévre van tőlünk.","shortLead":"A forró Jupiternek is nevezett WASP-62b egyik érdekessége, hogy nagyon messze, 575 fényévre van tőlünk.","id":"20210122_csillagaszat_felhok_felho_exobolygo_wasp_62b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc76404-1812-417d-b4a8-900e910ccdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a920e1-ed76-457a-90aa-455042e83f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_csillagaszat_felhok_felho_exobolygo_wasp_62b","timestamp":"2021. január. 22. 20:03","title":"Amerikai csillagászok megtalálták a második olyan exobolygót, amelynek nincsenek felhői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi „szárnyas nyílvessző” teljesen megújulna.","shortLead":"A jelenlegi „szárnyas nyílvessző” teljesen megújulna.","id":"20210123_Megujul_a_Skoda_emblemaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932cf169-ed82-4e4c-917e-3769063825be","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_Megujul_a_Skoda_emblemaja","timestamp":"2021. január. 23. 08:55","title":"Megváltozhat a Skoda százéves emblémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]