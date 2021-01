Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kilépés után az Egyesült Királyságban már nem kötik a céget az uniós szabályok.","shortLead":"A brit kilépés után az Egyesült Királyságban már nem kötik a céget az uniós szabályok.","id":"20210125_mastercard_brexit_tranzakcios_dijak_emelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9fdbfd-62c4-4228-8a89-3f0744203f7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_mastercard_brexit_tranzakcios_dijak_emelese","timestamp":"2021. január. 25. 16:01","title":"A Mastercard meglátta a lehetőséget a Brexitben, ötszörösére emeli a britekre kivetett tranzakciós díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz adatvédelmi hatóság február 15-ig blokkolja a TikTok elérését minden olyan kiskorú felhasználó számára, akik nem igazolják, hogy betöltötték a 13. életévüket.","shortLead":"Az olasz adatvédelmi hatóság február 15-ig blokkolja a TikTok elérését minden olyan kiskorú felhasználó számára, akik...","id":"20210125_tiktok_blackout_challenge_kihivas_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad2f182-92d2-4740-b3c9-b553b46bc6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_tiktok_blackout_challenge_kihivas_olaszorszag","timestamp":"2021. január. 25. 18:03","title":"Blokkolja az olasz hatóság a gyerekeknek a TikTokot, miután meghalt egy 10 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat ember vesztette életét.","shortLead":"Hat ember vesztette életét.","id":"20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08646416-d282-4bb2-8255-ba0db9fc86b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","timestamp":"2021. január. 24. 21:45","title":"Lezuhant egy focistákat szállító kisgép Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha újranyitnak a mozik, az egyik első bemutató a Godzilla vs. Kong lesz, de ha marad a zárás, márciusban akkor is elérhetővé teszik a filmet. Meg is jelent hozzá a súlyosan agyzsibbasztó előzetes.","shortLead":"Ha újranyitnak a mozik, az egyik első bemutató a Godzilla vs. Kong lesz, de ha marad a zárás, márciusban akkor is...","id":"20210125_Egy_aranyos_kislany_mentheti_meg_a_vilagot_Godzillatol_es_King_Kongtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b4017-4209-48bd-b54f-8d59a9965243","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Egy_aranyos_kislany_mentheti_meg_a_vilagot_Godzillatol_es_King_Kongtol","timestamp":"2021. január. 25. 11:01","title":"Egy aranyos kislány mentheti meg a világot Godzillától és King Kongtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","shortLead":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","id":"20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceaab5e-cc2a-4fba-bf55-6664bbba7a33","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","timestamp":"2021. január. 25. 15:42","title":"Fegyverrel raboltak ki egy üzletet Székesfehérváron, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül élesítő a Google azt a kódcsomagot, amely a kereső mobilos felületén megjelenő találati oldalt teszi szebbé és átláthatóbbá.","shortLead":"Napokon belül élesítő a Google azt a kódcsomagot, amely a kereső mobilos felületén megjelenő találati oldalt teszi...","id":"20210126_google_mobilos_kereso_rancfelvarras_dizajnvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcd1385-1f64-4561-a076-75b980517ea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_google_mobilos_kereso_rancfelvarras_dizajnvaltas","timestamp":"2021. január. 26. 09:03","title":"Megváltozik a Google kereső kinézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","shortLead":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","id":"20210125_koronavirus_airbus_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d05b09-aa00-409a-8242-77b5ef1c2dce","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_koronavirus_airbus_karanten","timestamp":"2021. január. 25. 08:20","title":"Karanténba került az Airbus 500 dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","shortLead":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","id":"20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788e280b-fd22-4abf-9d83-a317777fd486","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","timestamp":"2021. január. 26. 07:41","title":"Anyja ölében ülve vezetett egy gyerek a Ferihegyi úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]