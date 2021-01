Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben. A digitális eladások 80 százaléka PC-n történt.","shortLead":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben...","id":"20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961a937-faf6-4657-aba7-a26e644e4153","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","timestamp":"2021. január. 26. 09:33","title":"Minden idők legjobb digitális startjával rekordot döntött a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt a Viktor, az Abszurdisztán és a Geciország is. ","shortLead":"Kimaradt a Viktor, az Abszurdisztán és a Geciország is. ","id":"20210126_Hetkoznapi_Csalodasok_raktarkoncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2609c895-0938-441b-8593-88eb8be7e7a4","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Hetkoznapi_Csalodasok_raktarkoncert","timestamp":"2021. január. 26. 11:33","title":"Kivágták a Hétköznapi Csalódások raktárkoncertjéből a kormánykritikus dalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korlátozó intézkedések alatt sokkal többet ittunk, mint azelőtt.","shortLead":"A korlátozó intézkedések alatt sokkal többet ittunk, mint azelőtt.","id":"20210126_alkoholfogyasztas_alkohol_szeszesital_nav_karanten_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42dbdda-66f0-4f9e-9880-c3a4b79f083b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_alkoholfogyasztas_alkohol_szeszesital_nav_karanten_jarvany","timestamp":"2021. január. 26. 09:09","title":"Hogy vészelte át a magyar a karantént? Ivott, és sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49470195-9cbc-4c34-aedf-aebe0f161d47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle verziót is. A legfeltűnőbb egyértelműen a kínai holdújévre készült modell, de az ár szempontjából ez még csak a második legdrágább konstrukció.","shortLead":"Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle...","id":"20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_caviar_luxustelefon_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49470195-9cbc-4c34-aedf-aebe0f161d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d439b9-9ecb-474b-a203-815f280fc32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_caviar_luxustelefon_arany","timestamp":"2021. január. 27. 12:03","title":"Túl olcsónak tartja a Samsung Galaxy S21 Ultrát? Jött belőle egy 22,6 millió forintos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba90bc79-ac10-48e1-bbdb-b72a04ab538a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek SUV-ja alapesetben egy tisztességes szabadidő-autó, amelyet nem feltétlen vinnénk terepre.","shortLead":"A csehek SUV-ja alapesetben egy tisztességes szabadidő-autó, amelyet nem feltétlen vinnénk terepre.","id":"20210125_Ilyen_egy_tenyleg_terepre_valo_Skoda_Kodiaq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba90bc79-ac10-48e1-bbdb-b72a04ab538a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57db21a9-839e-47d7-b774-1655a00be7b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Ilyen_egy_tenyleg_terepre_valo_Skoda_Kodiaq","timestamp":"2021. január. 27. 04:48","title":"Ilyen egy tényleg terepre való Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02f54e0-f0f5-438a-9153-0205170eb227","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az On the Spot filmjében Auschwitzba, Jeruzsálembe és Budapestre is elmegy a haláltáborban született Orosz Angéla, illetve lánya. Közben feltárulnak kapcsolatuk ellentmondásai, amelyekről nem ők tehetnek.\r

\r

","shortLead":"Az On the Spot filmjében Auschwitzba, Jeruzsálembe és Budapestre is elmegy a haláltáborban született Orosz Angéla...","id":"202103_film__orokolt_traumak_szuletesi_helye_auschwitz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e02f54e0-f0f5-438a-9153-0205170eb227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e26752-871c-45e6-a72b-d2300d4617cd","keywords":null,"link":"/360/202103_film__orokolt_traumak_szuletesi_helye_auschwitz","timestamp":"2021. január. 26. 10:00","title":"Születési helye: Auschwitz - Film nemzedékeken át öröklődő rémálmokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány által biztosított egymilliárd forintot csak 2021-ben lehet felhasználni, a fővárosnak így nem marad sok mozgástere.","shortLead":"A kormány által biztosított egymilliárd forintot csak 2021-ben lehet felhasználni, a fővárosnak így nem marad sok...","id":"20210126_Blaha_Lujza_ter_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdd9904-e69c-4e26-a2ee-9720f874d587","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210126_Blaha_Lujza_ter_felujitas","timestamp":"2021. január. 26. 16:59","title":"A BKK szerint a kormány feltételei miatt nem tudják újratervezni a Blaha Lujza teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fee52a-573b-4923-8acc-d89b43dc0d6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredetileg tervezettnél két hónappal később tarthatják meg a Cannes-i Filmfesztivált.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél két hónappal később tarthatják meg a Cannes-i Filmfesztivált.","id":"20210127_Cannesi_Filmfesztival_halasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99fee52a-573b-4923-8acc-d89b43dc0d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3120a08a-4586-45c0-8315-3a9f3fb02f14","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Cannesi_Filmfesztival_halasztas","timestamp":"2021. január. 27. 18:27","title":"Elhalasztották a Cannes-i Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]