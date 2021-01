A játékosok kedvenc videomegosztó platformján, a Twitch-en régóta lehetőségük van arra a felhasználóknak arra, hogy az egyes videókból kivágjanak és megosszanak másokkal apró darabokat. Ez egyfelől jól jön a tatalomkészítőknek, akik így népszerűsíthetik a csatornájukat, másfelől jó a követőknek is, ugyanis kivehetik a videóból a legérdekesebb jeleneteket.

A funkció annyira sikeres, hogy a jelek szerint a YouTube is megirigyelte. A cég bejelentette, hogy egy szűk alkotói bázissal már el is kezdték tesztelni a Clips nevű funkciót, ami ugyanarra szolgál, mint a Twitch megoldása. Az ő csatornájukon már elérhető az újdonság, amit az asztali böngészős változatban, valamint az androidos alkalmazásban is ki lehet próbálni, hamarosan pedig jöhet majd az iOS-es verzió is.

© YouTube

Azokon a csatornákon, amelyeken már elérhető az újdonság, a megosztás és a dislike gomb között lehet egy újabb ikont, egy ollót találni. Erre rákattintva kiválaszthatjuk, hogy az adott videónak mely részéből szeretnék külön klipet készíteni, ami legfeljebb 5-60 másodperc lehet.

A kivágott részt elnevezhetjük, majd egy hivatkozás segítségével meg is tudjuk nézni, illetve a közösségi oldalakon is meg tudjuk osztani. Amikor valaki rákattint, az eredeti videó nyílik meg annál a résznél, ahol a klip kezdődik, a lejátszó sávjában pedig látni, hogy meddig tart a részlet. Amennyiben nem szeretnénk újra és újra megnézni a klipet, egyszerűen bezárhatjuk a jobb oldalon megjelent dobozt. A lényeget 1:52-től az alábbi videóban is megmutatták.

Mivel a YouTube jelenleg is teszteli a funkciót, elképzelhető, hogy a visszajelzések alapján változtatnak majd a működésén. A megoldás működik majd az élő közvetítésekkel is, fontos azonban, hogy a gyerekeknek szánt tartalmaknál, illetve a gyerekszereplős videóknál nem.

A klip eltűnik, ha az eredeti videót a feltöltője törli vagy priváttá teszi. A YouTube elárulta azt is, a 30 másodpercesnél hosszabb klipek reklámokat is tartalmazhatnak.

