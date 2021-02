Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozta legújabb, a harmadik negyedévét bemutató pénzügyi eredményét a Sony. Ez a vállalat esetében 2020 utolsó három hónapjának teljesítményét jelenti.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta legújabb, a harmadik negyedévét bemutató pénzügyi eredményét a Sony. Ez a vállalat esetében 2020...","id":"20210203_sony_penzugyi_jelentes_2020q3_playstation_5_eladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8c71de-86a9-4d2e-86a9-acc9b16ab256","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_sony_penzugyi_jelentes_2020q3_playstation_5_eladasok","timestamp":"2021. február. 03. 18:03","title":"Közzétette a Sony a PlayStation 5 eladási számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Zárolhatják a bankok a szervezet vagyonát, a rendőrség is felléphet a tagokkal és az anyagi támogatókkal szemben.","shortLead":"Zárolhatják a bankok a szervezet vagyonát, a rendőrség is felléphet a tagokkal és az anyagi támogatókkal szemben.","id":"20210203_proud_boys_terror_kanada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ba6bf-60b6-4af4-9036-7441da1e07ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_proud_boys_terror_kanada","timestamp":"2021. február. 03. 20:35","title":"Terrorszervezetté nyilvánították Kanadában a Trump-párti Proud Boyst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset az Örs vezér tér felé vezető oldalon történt.","shortLead":"A baleset az Örs vezér tér felé vezető oldalon történt.","id":"20210202_baleset_2es_metro_deak_ferenc_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f61e649-3ed7-4f40-b7af-e24afac947a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_baleset_2es_metro_deak_ferenc_ter","timestamp":"2021. február. 02. 14:55","title":"Beesett egy ember a 2-es metró alá a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány már a múlt héten belengette a rendelet érkezését.","shortLead":"A kormány már a múlt héten belengette a rendelet érkezését.","id":"20210203_eloleg_vendeglatas_bertamogatas_kormanyrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a31355-a81f-4891-96b0-8cb472ff1f27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_eloleg_vendeglatas_bertamogatas_kormanyrendelet","timestamp":"2021. február. 03. 07:41","title":"Előlegként fizetik ki a vendéglátók bértámogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint abból az összesen egymillió embernek elegendő vakcinából, amit az oroszoktól rendeltünk, az első negyvenezer adag már az országban van.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint abból az összesen egymillió embernek elegendő vakcinából, amit...","id":"20210202_Szijjarto_huszezer_orosz_oltoanyag_jott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdc85db-0fa4-41f4-9a11-3c38d4ea6474","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Szijjarto_huszezer_orosz_oltoanyag_jott","timestamp":"2021. február. 02. 13:05","title":"Szijjártó: Negyvenezer adag Szputnyik V érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","shortLead":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","id":"20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a7bdb-7e5a-4af6-a23d-8a68f4779f42","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","timestamp":"2021. február. 02. 21:29","title":"Két FBI-ügynököt megöltek egy floridai házkutatás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testvérközösség jelentette be, hogy visszakapták a technikai számot, ami a felajánláshoz szükséges.","shortLead":"A testvérközösség jelentette be, hogy visszakapták a technikai számot, ami a felajánláshoz szükséges.","id":"20210203_ivanyi_gabor_met_1_szazalek_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e94ae-979a-4bd8-a5e0-2e6bae9bccee","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_ivanyi_gabor_met_1_szazalek_ado","timestamp":"2021. február. 03. 09:08","title":"Ismét fel lehet ajánlani az 1 százalékot Iványi Gáborék egyházának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Munkahelyek megőrzését szolgáló programok támogatására ítélt meg korábban több mint 500 millió eurót az Európai Bizottság, amelynek most kifizették a második, nagyobbik hányadát is.","shortLead":"Munkahelyek megőrzését szolgáló programok támogatására ítélt meg korábban több mint 500 millió eurót az Európai...","id":"20210202_110_milliard_forintot_kuld_Brusszel_munkahelyek_vedelmere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6556f19b-4d1b-4530-b2ad-74ef31a8e501","keywords":null,"link":"/eurologus/20210202_110_milliard_forintot_kuld_Brusszel_munkahelyek_vedelmere","timestamp":"2021. február. 02. 12:45","title":"110 milliárd forintot küld Brüsszel munkahelyek védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]