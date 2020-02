Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fogvatartottak etnikai hovatartozásáról osztott meg egy bejegyzést Aradszki László, de a jelek szerint rájött, hogy ez hiba volt.","shortLead":"A fogvatartottak etnikai hovatartozásáról osztott meg egy bejegyzést Aradszki László, de a jelek szerint rájött...","id":"20200221_Rasszista_posztot_osztott_meg_a_KDNPs_Aradszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271eba9-4b3a-4010-8ce2-5204cba75768","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Rasszista_posztot_osztott_meg_a_KDNPs_Aradszki","timestamp":"2020. február. 21. 15:55","title":"Rasszista posztot osztott meg a KDNP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872cb8a-578d-484e-8789-8b1c48b187c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar miniszterelnök sokkal több pénzt akar a közös kasszában látni. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök sokkal több pénzt akar a közös kasszában látni. ","id":"20200221_unios_koltsegvetes_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2872cb8a-578d-484e-8789-8b1c48b187c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b08e1-474e-431d-bb0c-d224f9dfe7f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_unios_koltsegvetes_Orban_Viktor","timestamp":"2020. február. 21. 16:45","title":"Merész számot mondott be az uniós költségvetésről szóló vitában Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"MSZP-s polgármesterek léptek át a DK-ba, állítólag hamis vallomást kért Assange-tól Trump. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"MSZP-s polgármesterek léptek át a DK-ba, állítólag hamis vallomást kért Assange-tól Trump. A hvg360 esti...","id":"20200220_Radar360_ezer_euro_folott_a_nemet_minimalnyugdij_Hanauban_terrorcselekmeny_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d5e881-ee03-40bb-805d-7aead6b99be7","keywords":null,"link":"/360/20200220_Radar360_ezer_euro_folott_a_nemet_minimalnyugdij_Hanauban_terrorcselekmeny_tortent","timestamp":"2020. február. 20. 17:30","title":"Radar360: ezer euró fölött a német minimálnyugdíj, Hanauban terrorcselekmény történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a spanyol kompakt sportos csúcsmodellje, illetve környezettudatos plugin hibrid változata.","shortLead":"Megérkezett a spanyol kompakt sportos csúcsmodellje, illetve környezettudatos plugin hibrid változata.","id":"20200221_310_loeros_motort_es_zold_rendszamot_kapott_az_uj_seat_leon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9eb52f-cdef-4715-85cd-0ff5b31197de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_310_loeros_motort_es_zold_rendszamot_kapott_az_uj_seat_leon","timestamp":"2020. február. 21. 07:59","title":"310 lóerős motort és zöld rendszámot kapott az új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli portál folyamatosan megsérti a videómegosztó irányelveit.","shortLead":"A kormányközeli portál folyamatosan megsérti a videómegosztó irányelveit.","id":"20200220_Megirta_a_YouTube_miert_torolte_masodszor_is_a_Pesti_Sracok_csatornajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfed1d-35cc-4b35-a640-3d94d0bc5e31","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Megirta_a_YouTube_miert_torolte_masodszor_is_a_Pesti_Sracok_csatornajat","timestamp":"2020. február. 20. 15:06","title":"Megírta a YouTube, miért törölte másodszor is a Pesti Srácok csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136d3073-fb95-4e1b-89ef-91b3a6b88aed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az erdőt használja hangstúdiónak legújabb zenei anyagában a Dés András ütőhangszeres vezette András Dés Rangers. ","shortLead":"Az erdőt használja hangstúdiónak legújabb zenei anyagában a Dés András ütőhangszeres vezette András Dés Rangers. ","id":"202008_lemezbemutato__erdokerulok_andras_des_rangers_einschliesslich","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136d3073-fb95-4e1b-89ef-91b3a6b88aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d768487-4d83-4635-8c99-21501fcbea52","keywords":null,"link":"/360/202008_lemezbemutato__erdokerulok_andras_des_rangers_einschliesslich","timestamp":"2020. február. 20. 16:05","title":"Sajátos erdőkerülők: jazzt játszanak a természet hangszerein ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyes, ismeretlen összetételű szert hirdetnek.","shortLead":"Veszélyes, ismeretlen összetételű szert hirdetnek.","id":"20200221_Ne_vegyen_szivgyogyszert_az_internetrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b852b3-fb6d-46e1-8610-488dd0e599b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_Ne_vegyen_szivgyogyszert_az_internetrol","timestamp":"2020. február. 21. 14:21","title":"Ne vegyen szívgyógyszert az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2727f7d-eebc-470b-bc81-dc37eab1ca4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívszorító videót tett közzé egy édesanya, óriási összefogás alakult belőle. ","shortLead":"Szívszorító videót tett közzé egy édesanya, óriási összefogás alakult belőle. ","id":"20200221_Zaklatas_iskola_Quaden_Bayles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2727f7d-eebc-470b-bc81-dc37eab1ca4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9957167e-fa5e-4aa7-883c-68f97b0d0ee8","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Zaklatas_iskola_Quaden_Bayles","timestamp":"2020. február. 21. 13:57","title":"Több ezer ember, köztük Hugh Jackman is védelmébe vette a kisfiút, akit zaklatnak az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]