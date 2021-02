Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos átlagban ismét emelkedik a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. \r

","shortLead":"Országos átlagban ismét emelkedik a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. \r

","id":"20210209_szennyviz_minta_koronavirus_jarvany_nnk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf0b35-f60d-4f5c-9ad1-0cf6516cbe2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_szennyviz_minta_koronavirus_jarvany_nnk","timestamp":"2021. február. 09. 11:54","title":"A koronavírus-járvány fokozódására figyelmeztet a szennyvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d75913-cf72-4ae2-89c2-d15bdef89f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Mozgalmas lesz a keddi időjárás.","shortLead":"Mozgalmas lesz a keddi időjárás.","id":"20210209_iivatar_havazas_onos_eso_figyelmeztees_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d75913-cf72-4ae2-89c2-d15bdef89f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d5afa-aea2-4d44-8550-615f08b5d9d4","keywords":null,"link":"/idojaras/20210209_iivatar_havazas_onos_eso_figyelmeztees_meteorologia","timestamp":"2021. február. 09. 07:22","title":"Zivatarra, havazásra, ónos esőre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint annyi embert vettek már őrizetbe, hogy sokan fűtetlen furgonokban töltötték az éjszakát az orosz télben.","shortLead":"A beszámolók szerint annyi embert vettek már őrizetbe, hogy sokan fűtetlen furgonokban töltötték az éjszakát az orosz...","id":"20210207_navalnij_tuntetesek_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b3aab8-acde-4edf-8788-0dd5d43ecd07","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_navalnij_tuntetesek_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 07. 18:30","title":"Zacskót húztak egy Navalnij-párti tüntető fejére kihallgatáskor, de a Kreml szerint nincs elnyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök cikkében osztotta meg gondolatait többek közt arról, milyen fontos a fenntartható fejlődés, aminek alapja az értékrend.","shortLead":"A jegybankelnök cikkében osztotta meg gondolatait többek közt arról, milyen fontos a fenntartható fejlődés, aminek...","id":"20210208_Matolcsy_novekedes_zold_atmenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d03b02a-046f-458d-946c-f23cabd0c894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Matolcsy_novekedes_zold_atmenet","timestamp":"2021. február. 08. 18:24","title":"Matolcsy: Beindult a zöld átmenet, már nem lehet a természet kárára növekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az egyik dolog, amire szülőként leginkább vágyunk, hogy képesek legyünk mindent rendbe hozni, ha valami nehézség éri a gyerekeinket. A Hallgasd meg! című könyv – amelyből most egy szerkesztett részletet közlünk – egyszerűen követhető módszereket ígér a gyereknevelés olyan mindennapos kihívásaihoz, mint amilyen például a hiszti, vagy a sírás.\r

","shortLead":"Az egyik dolog, amire szülőként leginkább vágyunk, hogy képesek legyünk mindent rendbe hozni, ha valami nehézség éri...","id":"20210208_Szidas_kiabalas_buntetes_Van_egy_jobb_modszer_a_hisztizo_gyerek_lenyugtatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2b482c-8c09-4cc2-b785-773b53a38d89","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210208_Szidas_kiabalas_buntetes_Van_egy_jobb_modszer_a_hisztizo_gyerek_lenyugtatasara","timestamp":"2021. február. 08. 13:18","title":"Szidás, kiabálás, büntetés? Van egy jobb módszer a hisztiző gyerek lenyugtatására!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy arra sokan számítottak, valahogy a fideszes önkormányzatoknak jóval több egyedi támogatást adott a kormány, mint az ellenzéki és független vezetésűeknek.","shortLead":"Ahogy arra sokan számítottak, valahogy a fideszes önkormányzatoknak jóval több egyedi támogatást adott a kormány, mint...","id":"20210209_Megvan_2020_egyenlege_a_kormany_fideszes_onkormanyzatok_zsebet_tomkodte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62a16a4-b661-43ce-993b-f60624b9dd11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Megvan_2020_egyenlege_a_kormany_fideszes_onkormanyzatok_zsebet_tomkodte","timestamp":"2021. február. 09. 12:27","title":"Megvan 2020 egyenlege: a kormány a fideszes önkormányzatok zsebét tömködte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére megpróbált áthaladni az érkező vonat előtt.","shortLead":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére...","id":"20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd0df75-357d-40e5-94f3-d45777821739","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","timestamp":"2021. február. 09. 11:05","title":"Vádat emeltek a nagymama ellen, aki az érkező vonat ellenére a sínekre hajtott, emiatt két unokája is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373cb314-34cd-4a59-a2a6-edc52fea7812","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"16 ezer dollárt fektetett be, a Robinhood app 730 ezer dolláros tartozást mutatott – feltehetően tévesen. A 20 éves egyetemista tavaly lett öngyilkos, szülei most perelnek. ","shortLead":"16 ezer dollárt fektetett be, a Robinhood app 730 ezer dolláros tartozást mutatott – feltehetően tévesen. A 20 éves...","id":"20210209_Robinhood_Kearns_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373cb314-34cd-4a59-a2a6-edc52fea7812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a8373d-6c3f-498a-a39f-0b417757ac41","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Robinhood_Kearns_per","timestamp":"2021. február. 09. 13:50","title":"Beperli a tőzsdeappot a család, miután fiuk feltehetően egy téves adat miatt lett öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]