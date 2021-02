Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András egy interjúban örült az ellenzéki pártok kompromisszumkészségének, majd érkezett Arató Gergely, és elmondta, hogy nem egyeztek meg semmiben.","shortLead":"Fekete-Győr András egy interjúban örült az ellenzéki pártok kompromisszumkészségének, majd érkezett Arató Gergely, és...","id":"20210208_fekete_gyor_andras_arato_gergely_momentum_dk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc684bc-60dc-447a-9837-3096b1368b41","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_fekete_gyor_andras_arato_gergely_momentum_dk","timestamp":"2021. február. 08. 17:25","title":"Cáfolja Fekete-Győrt a DK a határon túli magyarok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","shortLead":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","id":"20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c9750-684d-463e-8c32-fd2642ecec96","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 19:55","title":"Keddtől vége a kötelező maszkviselésnek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a texasi Firefly Aerospace nevű vállalatnak adott egy komoly megbízást: 10 eszközt kell letesztelnie a cégnek a Hold felszínén.","shortLead":"A NASA a texasi Firefly Aerospace nevű vállalatnak adott egy komoly megbízást: 10 eszközt kell letesztelnie a cégnek...","id":"20210208_nasa_hold_artemis_misszio_firefly_aerospace_blue_ghost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e03e7fc-519f-4c46-90a1-d4172e53ac3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_nasa_hold_artemis_misszio_firefly_aerospace_blue_ghost","timestamp":"2021. február. 08. 10:03","title":"93 millió dolláros Hold-szerződést írt alá a NASA ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb021da-d08b-4b77-b87c-f214ae1350c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig kifejezetten büntették az ezt megengedő cégeket.","shortLead":"Eddig kifejezetten büntették az ezt megengedő cégeket.","id":"20210209_franciaorszag_ebed_asztal_munkahely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb021da-d08b-4b77-b87c-f214ae1350c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea5250a-d60f-44fc-8aa2-d33343398b1f","keywords":null,"link":"/elet/20210209_franciaorszag_ebed_asztal_munkahely","timestamp":"2021. február. 09. 16:43","title":"Áttörés Franciaországban: munkahelyi asztaluknál ebédelhetnek a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk mintegy 29,3 milliárd forint összdíjazású versenyt hirdetett, hogy 2025-re kezünkben lehessen a klímaváltozást megállító bűvös technológia.","shortLead":"Elon Musk mintegy 29,3 milliárd forint összdíjazású versenyt hirdetett, hogy 2025-re kezünkben lehessen...","id":"20210208_elon_musk_szen_dioxid_legkor_xprize_verseny_tudomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010ae9e1-4836-4df1-9230-a091cf6ce101","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_elon_musk_szen_dioxid_legkor_xprize_verseny_tudomany","timestamp":"2021. február. 08. 20:03","title":"Bárki jelentkezhet: 100 millió dollárt ajánlott fel Elon Musk, hogy kivonjuk a légkörből a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi vezetőt is.","shortLead":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi...","id":"20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cef18f1-5358-4007-924c-92e1eabfa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","timestamp":"2021. február. 08. 07:35","title":"Az életére tört az ellenzék Haiti elnöke szerint, őrizetbe vettek 23 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fiatal amerikai férfi “tréfából” eljátszotta, hogy rabolni készül. Azzal már nem számolt, hogy a kinézett csoportban olyan is akad, akinél fegyver van.","shortLead":"Egy fiatal amerikai férfi “tréfából” eljátszotta, hogy rabolni készül. Azzal már nem számolt, hogy a kinézett...","id":"20210208_youtube_atveres_rablas_agyonlottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c11917c-1e1a-4b27-ac34-888e2a999b08","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_youtube_atveres_rablas_agyonlottek","timestamp":"2021. február. 08. 08:33","title":"YouTube-os átverésnek indult, agyonlőtték a fiatal videóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","shortLead":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","id":"20210209_Szputnyik_V_kerelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971da21-633d-4a67-8434-5664ad9bd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Szputnyik_V_kerelem","timestamp":"2021. február. 09. 16:50","title":"Kérvényezték a Szputnyik V engedélyeztetését az Európai Gyógyszerügynökségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]