Az Amazon szerződést kötött egy Netradyne nevű céggel, amely különleges menetrögzítő kamerákkal foglalkozik. A dokumentum értelmében, amelynek részleteit a The Information mutatta be, a kaliforniai székhelyű vállalat több ilyen készülékét is a kereskedelmi óriás teherautóiba szerelnek.

A Netradyne Driveri nevű fejlesztése nem egyszerűen csak egy jobb felbontású kamera. A készülék az úton előforduló minden mozzanatot érzékel, beleértve azt is, ha a vezető esetleg szabálytalanul előz, nem tartja be a biztonságos követési távolságot, vagy áthajt a piroson. A kamerákat működtető mesterséges intelligencia folyamatosan elemzi a történteket, és jelentést is készít.

Működésben a Netradyne kamerája. © Netradyne

Az Amazon úgy hírlik, hogy a teherautók fülkéjét is ezekkel az eszközökkel vizsgálgatná, járművenként néggyel, amelynek szintén biztonságtechnikai oka van: a cég meglátása szerint saját sofőrjeik is hibázhatnak, ám bizonyos manőverek, illetve a zavaró elemek kiszűrésével ezek talán elkerülhetők lennének. A cég szerint az egyik legjobb példa erre a biztonsági öv mellőzése. Ennek használatára ugyan a kocsi rendszere is figyelmezteti a vezetőt, de a sofőr bármikor kikapcsolhatja azt.

Az Amazon szerint a kamerák elsődlegesen a munkatársak védelmét szolgálják, noha a témában megjelent hírek alaposan felzaklattak néhány dolgozót. Egyvalaki kommentálta is a tervezetet, mégpedig azzal, hogy a sofőrmunka egyébként is megterhelő, a kamerák pedig még több stresszt okozhatnak. Arról egyébként nincs szó, hogy a műszerek magát a sofőrt is látnák, ilyen értelemben nem okosak. Csak azt veszik észre, ami nem illik a képbe.

