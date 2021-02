Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22a9e3d9-31e7-4785-bd6c-14b4bf73d330","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 103,7 millió néző volt kíváncsi a Magyar Nagydíjra.","shortLead":"Összesen 103,7 millió néző volt kíváncsi a Magyar Nagydíjra.","id":"20210209_mogyorod_futam_f1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22a9e3d9-31e7-4785-bd6c-14b4bf73d330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a76a05-01a0-41a1-8331-f1f431da241c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_mogyorod_futam_f1","timestamp":"2021. február. 09. 07:21","title":"A mogyoródi futam volt 2020 legnézettebb F1-versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és meghalnak az emberek.","shortLead":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és...","id":"20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4b379a-2616-49ff-94b4-4254b1850f89","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","timestamp":"2021. február. 08. 12:52","title":"A Hatodik érzék rendezője megint mindenkit halálra rémiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01456fb5-c386-468e-bab9-e04ac8e1167d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus brazíliai és angol mutációjának gyors terjedése miatt hétfőtől két hétre karantén alá helyezik Perugia és Terni város térségét, miközben Bolzano ismét vörös, vagyis kiemelten veszélyes zónába kerül át - közölték az egészségügyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Az új koronavírus brazíliai és angol mutációjának gyors terjedése miatt hétfőtől két hétre karantén alá helyezik...","id":"20210207_Tobb_olasz_varost_lezarnak_a_koronavirus_gyorsan_terjedo_mutacioja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01456fb5-c386-468e-bab9-e04ac8e1167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8336560f-d09b-41b0-8753-652678e6666d","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_Tobb_olasz_varost_lezarnak_a_koronavirus_gyorsan_terjedo_mutacioja_miatt","timestamp":"2021. február. 07. 19:08","title":"Több olasz várost lezárnak a koronavírus gyorsan terjedő mutációja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zalán Vince filmkritikus harmincöt máig helytálló írását gyűjtötte össze az elmúlt fél évszázadból.","shortLead":"Zalán Vince filmkritikus harmincöt máig helytálló írását gyűjtötte össze az elmúlt fél évszázadból.","id":"202105_konyv__filmkronikas_zalan_vince_kalandozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165be4dc-90e8-42b8-9ef9-78787f68e48a","keywords":null,"link":"/360/202105_konyv__filmkronikas_zalan_vince_kalandozasok","timestamp":"2021. február. 08. 14:00","title":"Időtlen kalandozás a mozgókép hazai és nemzetközi világában - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt, a bíróság most rendelte el a férfi letartóztatását. ","shortLead":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt...","id":"20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d1e566-8565-404b-a29c-9326b71a4760","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","timestamp":"2021. február. 07. 18:53","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint annyira megverte élettársát, hogy szinte minden csontja eltört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebastian Kurz elmondta, ha engedélyezi ezeket az Európai Gyógyszerügynökség, ő bármelyikkel beoltatná magát.","shortLead":"Sebastian Kurz elmondta, ha engedélyezi ezeket az Európai Gyógyszerügynökség, ő bármelyikkel beoltatná magát.","id":"20210207_Ausztria_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcc800-8b43-426c-9ba1-ed9f52741920","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Ausztria_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. február. 07. 16:10","title":"Ausztria szeretné gyártani a kínai és az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annalisa Malara azt mondta: soha nem fogja elfelejteni, amikor az első beteg az intenzív-osztályra került.","shortLead":"Annalisa Malara azt mondta: soha nem fogja elfelejteni, amikor az első beteg az intenzív-osztályra került.","id":"20210207_koronavirus_olasz_orvos_annalisa_malara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc1c85d-7a63-4e62-8c61-f258d4b0659c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_koronavirus_olasz_orvos_annalisa_malara","timestamp":"2021. február. 07. 12:07","title":"Az első európai covidos beteget azonosító orvos: Mindennap a betegségtől való félelemmel indulok munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c41b9f-8b65-49ad-8aa9-259d4c483706","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A legeslegjobb szex elvárása nem több ügyesen alkalmazott reklámfogásnál.","shortLead":"A legeslegjobb szex elvárása nem több ügyesen alkalmazott reklámfogásnál.","id":"20210207_Milyen_az_eleg_jo_szex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c41b9f-8b65-49ad-8aa9-259d4c483706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335f11b8-fa65-485c-bdff-bc84d362e230","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210207_Milyen_az_eleg_jo_szex","timestamp":"2021. február. 07. 20:15","title":"Milyen az elég jó szex?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]