[{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az RB Leipzig adta az első három helyezettet a szavazáson.","shortLead":"Az RB Leipzig adta az első három helyezettet a szavazáson.","id":"20210208_szoboszlai_magyar_aranylabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d6119f-db3d-4f93-9d28-914242ae005e","keywords":null,"link":"/sport/20210208_szoboszlai_magyar_aranylabda","timestamp":"2021. február. 08. 20:42","title":"Szoboszlai nyerte a Magyar Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcba6b74-68a0-4cfd-b80e-0bc2bc4b210e","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Nagy szükség lett volna egy, az influenszerkultúráról okosan és higgadtan beszélő dokumentumfilmre, de az Álhíres, amely azt ígérte, „lerántja a leplet a közösségi média működéséről”, nem nagyon igyekezett a jelenség mélyére ásni. Ahhoz viszont elég jó, hogy egy kicsit jobban zavarjon minket az, amiről már eddig is sokat tudtunk: az illúzió.","shortLead":"Nagy szükség lett volna egy, az influenszerkultúráról okosan és higgadtan beszélő dokumentumfilmre, de az Álhíres...","id":"20210209_Az_illuzio_mocsara_egy_pillanat_alatt_elragad_barkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcba6b74-68a0-4cfd-b80e-0bc2bc4b210e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe4203c-6da0-4c2c-b220-140265a9ca8f","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Az_illuzio_mocsara_egy_pillanat_alatt_elragad_barkit","timestamp":"2021. február. 09. 20:00","title":"Az illúzió mocsara egy pillanat alatt elragad bárkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna a vállalkozásokért.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna...","id":"20210209_Cser_Palkovics_Parrag_kamarai_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f2dbb6-3439-4c7e-8f47-8b0e9c141486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Cser_Palkovics_Parrag_kamarai_dij","timestamp":"2021. február. 09. 17:31","title":"Cser-Palkovics: Parraghék engedjék el a kamarai díjakat a vendéglátósoknak és a turisztikai cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat a magyarországi sajtószabadság visszaszorulása miatt”. Ezt a washingtoni külügyi tárca szóvivője közölte.","shortLead":"„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat...","id":"20210210_Biden_elnok_is_aggodik_a_Klubradio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d5d098-74a3-423e-823f-532080b645ea","keywords":null,"link":"/360/20210210_Biden_elnok_is_aggodik_a_Klubradio_miatt","timestamp":"2021. február. 10. 07:31","title":"Biden elnök is aggódik a Klubrádió helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett, hogy Ara Zobayan az időjárási körülmények ellenére a felhők közé repült.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett...","id":"20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b459df81-384d-4615-8bef-c05174542021","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","timestamp":"2021. február. 09. 21:43","title":"Megsértette a repülési szabályokat a Kobe Bryant helikopterét vezető pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rekordszámú popdal született 2020-ban, összesen 4,74 milliárd forintot osztott ki az Artisjus a magyar szerzőknek. 