[{"available":true,"c_guid":"601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozása óta ódákat zengenek az Apple saját lapkakészletéről. Csak idő kérdése volt, hogy az Intel a nyilvánosság elé álljon, hogy bizonyítsa, vannak olyan jók az ő lapkái is.","shortLead":"Bemutatkozása óta ódákat zengenek az Apple saját lapkakészletéről. Csak idő kérdése volt, hogy az Intel a nyilvánosság...","id":"20210210_intel_benchmarkok_apple_m1_elleneben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac66850-657f-47d0-be1a-1d044d8b48b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_intel_benchmarkok_apple_m1_elleneben","timestamp":"2021. február. 10. 12:33","title":"Számháborút indított az Intel az Apple M1 processzorára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik ügyvéd az impeachment alkotmányosságáról szóló vitában elismerte, hogy a volt elnök elvesztette a választást Joe Bidennel szemben. Az AP hírügynökség szerint ez feldühítette Trumpot.","shortLead":"Az egyik ügyvéd az impeachment alkotmányosságáról szóló vitában elismerte, hogy a volt elnök elvesztette a választást...","id":"20210210_donald_trump_ugyvedek_impeachment_szenatusi_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cc7dbc-ac1a-4284-a880-291674dddec0","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_donald_trump_ugyvedek_impeachment_szenatusi_vita","timestamp":"2021. február. 10. 05:26","title":"Kiborította Trumpot ügyvédei teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e8993-cf07-43a9-b51c-b530a7a3348d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több szabálytalanságot is találtak, így hízott 1 millió forint felé a bírság.","shortLead":"A rendőrök több szabálytalanságot is találtak, így hízott 1 millió forint felé a bírság.","id":"20210210_m3_horrokaravan_rendorseg_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e8993-cf07-43a9-b51c-b530a7a3348d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393d7f4e-3e91-4438-9ac9-b4ec219f2bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_m3_horrokaravan_rendorseg_buntetes","timestamp":"2021. február. 10. 13:40","title":"Egymilliós bírságot kapott az M3-ason egy horrorkaraván sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02bbf07-da72-400d-9bcb-35ebae935845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három vendéglátóhelyet bezártak fél évre, a héten több Pfizer/BioNTech és Moderna vakcina is érkezik, az AstraZeneca használatának mérlegelését pedig a háziorvosokra bízzák – hangzott el az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Három vendéglátóhelyet bezártak fél évre, a héten több Pfizer/BioNTech és Moderna vakcina is érkezik, az AstraZeneca...","id":"20210209_szputnyik_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f02bbf07-da72-400d-9bcb-35ebae935845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3d9964-77e1-46b6-9f4b-a1a530322d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_szputnyik_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. február. 09. 13:08","title":"Operatív törzs: A háziorvosoknak 5–5 embert kell kijelölni az orosz vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7555fcf7-7abe-4332-acc2-e53637a56326","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság a beépített banki ember, hamis igazolások és strómanok segítségével még 18 millió forint hitelt is felvett.","shortLead":"A társaság a beépített banki ember, hamis igazolások és strómanok segítségével még 18 millió forint hitelt is felvett.","id":"20210210_rendorseg_elfogas_bunszovetseg_csalas_banki_ugyintezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7555fcf7-7abe-4332-acc2-e53637a56326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a612d78a-da8c-4cd6-9ab5-f9177b8eb8a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_rendorseg_elfogas_bunszovetseg_csalas_banki_ugyintezo","timestamp":"2021. február. 10. 11:25","title":"Banki ügyintéző segített 62 milliót lenyúlni egy ügyfél számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából is tovább kellene működnie.","shortLead":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából...","id":"20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfecb270-4f13-43d3-b134-dcbd627b2d7d","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","timestamp":"2021. február. 09. 19:42","title":"A francia külügyi szóvivő szerint nyugtalanító jel lenne a Klubrádió felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5404fd4a-28a8-4bb1-95e0-a0e70e810511","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány óva int a tartományba utazástól. Azt kérik, hogy aki az elmúlt két hétben Tirolban járt, teszteltesse magát.","shortLead":"Az osztrák kormány óva int a tartományba utazástól. Azt kérik, hogy aki az elmúlt két hétben Tirolban járt...","id":"20210208_tirol_koronavirus_mutacio_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5404fd4a-28a8-4bb1-95e0-a0e70e810511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933a9c37-7a11-43e8-96ff-eefe16089e58","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_tirol_koronavirus_mutacio_utazas","timestamp":"2021. február. 08. 18:15","title":"Nem ajánlott Tirolba utazni, már 293 embernél mutatták ki a dél-afrikai vírusmutációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megérkezett az újabb adag Pfizer-vakcina, két szállítmányt még várunk a héten, a beoltottaknak pedig már akkor sem kell karanténba vonulniuk, ha kontaktszemélyek - hangzott el az Operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Már megérkezett az újabb adag Pfizer-vakcina, két szállítmányt még várunk a héten, a beoltottaknak pedig már akkor sem...","id":"20210210_operativ_torzs_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bd6c0e-4140-4fe4-a366-b36164a0c839","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_operativ_torzs_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 10. 12:43","title":"Müller Cecília márciusra reméli az aktív korúak oltásának elkezdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]