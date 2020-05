Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","shortLead":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","id":"20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0debfc-3a2d-4951-a1b2-560134fbcc44","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","timestamp":"2020. május. 12. 10:31","title":"Megvert egy jegyellenőrt, hét és fél év börtönt is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","shortLead":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","id":"20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d09697-4429-4a3a-8e6c-67d7a269daf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","timestamp":"2020. május. 12. 15:53","title":"Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","shortLead":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","id":"20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f017c4-817e-4b94-a895-f1c298f80d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 13. 17:39","title":"Bécsben mindenki kap kupont, amit vendéglőkben vásárolhat le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d38fa1-5a88-4eec-b396-660a446a6133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek.","shortLead":"Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek.","id":"20200512_onkormanyzat_elvonas_koronavirus_gepjarmuado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d38fa1-5a88-4eec-b396-660a446a6133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cedf-1b03-43c9-b842-90f879360518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_onkormanyzat_elvonas_koronavirus_gepjarmuado","timestamp":"2020. május. 12. 11:28","title":"Elbocsátásokra kényszerültek az önkormányzatok a központi elvonások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","shortLead":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfafe7-e55c-4f38-b71d-bdd0926bf7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 13. 17:58","title":"A koronavírusos páciensek harmada kórházban fertőződhetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa047978-018d-4d4a-a862-4a9de9c1fc77","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A járvány miatt elrendelt korlátozásokat enyhítik, a politika viszont bekeményít, mert júniusban csak megtartják a parlamenti választásokat, ami heves ellenzéki tiltakozásokat is kiváltott. Közben pedig, május lévén, halaszthatatlan a mezőgazdasági munka.","shortLead":"A járvány miatt elrendelt korlátozásokat enyhítik, a politika viszont bekeményít, mert júniusban csak megtartják...","id":"20200512_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Majus_van_ultetni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa047978-018d-4d4a-a862-4a9de9c1fc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73679336-a8db-430c-b445-54c7023d3e9b","keywords":null,"link":"/360/20200512_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Majus_van_ultetni_kell","timestamp":"2020. május. 12. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Újabb \"veszélyhelyzet\" jön Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43928dc6-2a63-4eda-a34e-15f35db2e9e4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Komoly szerepet játszott a hastífuszjárvány abban, hogy Athén elvesztette a peloponnészoszi háborút. Vitatott, hogy mindez hozzájárult-e a hellén aranykor hanyatlásához.","shortLead":"Komoly szerepet játszott a hastífuszjárvány abban, hogy Athén elvesztette a peloponnészoszi háborút. Vitatott...","id":"202019__a_nagy_atheni_dogvesz__periklesz_veszte__attikai_harmak__okoros_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43928dc6-2a63-4eda-a34e-15f35db2e9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d767214-fcf3-42b1-b9eb-510a9262a471","keywords":null,"link":"/360/202019__a_nagy_atheni_dogvesz__periklesz_veszte__attikai_harmak__okoros_tunetek","timestamp":"2020. május. 12. 16:00","title":"2400 éve kutatják, hogy egy járvány döntötte-e be az athéni demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff96e5db-be4b-4fe5-8dea-e0df0ee500d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc éve, a rendszerváltás időszakában lett nagykövet. 84 évesen hunyt el.","shortLead":"Harminc éve, a rendszerváltás időszakában lett nagykövet. 84 évesen hunyt el.","id":"20200513_meghalt_budapesti_brit_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff96e5db-be4b-4fe5-8dea-e0df0ee500d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b0793e-51a9-48d1-979e-83bd9c07631b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_meghalt_budapesti_brit_nagykovet","timestamp":"2020. május. 13. 14:32","title":"Meghalt az egykori budapesti brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]