[{"available":true,"c_guid":"8d6a8ae7-3a11-4c57-ab5f-c869fc792ec8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz X-osztály alig három évet élt, mielőtt leállították volna a gyártását.","shortLead":"A Mercedes-Benz X-osztály alig három évet élt, mielőtt leállították volna a gyártását.","id":"20210210_Amerikai_tipusu_pickupot_faragtak_a_Mercedes_nem_tul_sikeres_autojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6a8ae7-3a11-4c57-ab5f-c869fc792ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32d3ab2-d61c-4203-beb8-2e9a5bd110e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Amerikai_tipusu_pickupot_faragtak_a_Mercedes_nem_tul_sikeres_autojabol","timestamp":"2021. február. 11. 04:27","title":"Amerikai típusú pickupot faragtak a Mercedes nem éppen sikeres autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Lekapcsolják a Klubrádiót: a bíróság első fokon jogszerűnek találta, hogy a Médiatanács nem hosszabbította meg a frekvenciaengedélyét. A hatalom eddig is bizonytalanságban tartotta a rádiót, a leállításához nagyfokú kreativitásra volt szüksége, de megoldotta. Sorra vesszük, hogy milyen opciói maradtak a Klubrádiónak. ","shortLead":"Lekapcsolják a Klubrádiót: a bíróság első fokon jogszerűnek találta, hogy a Médiatanács nem hosszabbította meg...","id":"20210210_Nem_szol_a_radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad23ba5-d1b9-4d36-adb2-ecdf9cc1dbe8","keywords":null,"link":"/360/20210210_Nem_szol_a_radio","timestamp":"2021. február. 10. 11:00","title":"Évek óta csuklóztatják az egyetlen ellenzéki rádiót, de mire számíthat ezután? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a30c9b-3021-4ae9-8d21-f6d7cf6022e3","keywords":null,"link":"/360/20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","timestamp":"2021. február. 10. 07:59","title":"Radar360: Sokaknak nem ajánlott az orosz vakcina, megkezdődött Trump pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió között. ","shortLead":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió...","id":"20210209_Borrell_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86adb9-9ae5-41fc-8c58-a0633252f73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Borrell_Oroszorszag","timestamp":"2021. február. 09. 16:57","title":"Borrell szerint nincs konstruktív párbeszéd Oroszországgal az emberi és szabadságjogok terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos átlagban ismét emelkedik a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. \r

","shortLead":"Országos átlagban ismét emelkedik a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. \r

","id":"20210209_szennyviz_minta_koronavirus_jarvany_nnk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf0b35-f60d-4f5c-9ad1-0cf6516cbe2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_szennyviz_minta_koronavirus_jarvany_nnk","timestamp":"2021. február. 09. 11:54","title":"A koronavírus-járvány fokozódására figyelmeztet a szennyvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","shortLead":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","id":"20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c937fdf-92dc-458f-9b51-fa9dad175e89","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","timestamp":"2021. február. 10. 10:32","title":"„A nő, aki megmentheti a világot” – elérhető a francia dokumentumfilm Karikó Katalinról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times vezércikkben sürgeti, hogy a ma kezdődő eljárás során a Szenátus marasztalja el Trumpot, amiért lázadást szított a törvényhozás ellen. Az Economist szerint azonban hiába egyértelműek a bizonyítékok, a volt elnök meg fogja úszni.","shortLead":"A Financial Times vezércikkben sürgeti, hogy a ma kezdődő eljárás során a Szenátus marasztalja el Trumpot, amiért...","id":"20210209_donald_trump_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db678ed-3a24-422b-8159-d87eee8d5db0","keywords":null,"link":"/360/20210209_donald_trump_lapszemle","timestamp":"2021. február. 09. 08:25","title":"A világlapok eltérően ítélik Donald Trump várható sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék a keresetét, így a csatorna már csak néhány napig használhatja egyetlen frekvenciáját.

","shortLead":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék a keresetét, így a csatorna már csak néhány napig használhatja egyetlen...","id":"20210209_klubradio_birosag_itelet_frekvencia_nmhh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965ddd5-f758-4e42-bb63-7cb79513a1da","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_klubradio_birosag_itelet_frekvencia_nmhh","timestamp":"2021. február. 09. 13:24","title":"Le kell kapcsolni a Klubrádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]