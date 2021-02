Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da2b707b-e627-4c37-b10f-bcc03e54a1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron mutatkozhat be a Nothing első terméke, amit az előzetes információk szerint az év második felében továbbiak követhetnek majd.","shortLead":"A nyáron mutatkozhat be a Nothing első terméke, amit az előzetes információk szerint az év második felében továbbiak...","id":"20210209_nothing_carl_pei_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2b707b-e627-4c37-b10f-bcc03e54a1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f73870-1011-4a68-8ec6-2b7c2a0c36c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_nothing_carl_pei_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2021. február. 09. 16:09","title":"Vezeték nélküli fülhallgatót készített a OnePlus társalapítója, jön a Nothing első eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569e97b-bf09-4780-9ab3-e1c71162e493","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"Törvényben rögzíthetik, hogy a harminc éve elidegeníthetetlen budavári bérlakások piacra kerüljenek. A tőkeerős befektetők ugrásra készek.","shortLead":"Törvényben rögzíthetik, hogy a harminc éve elidegeníthetetlen budavári bérlakások piacra kerüljenek. A tőkeerős...","id":"20210210_Vajjon_s_mikor_leszen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5569e97b-bf09-4780-9ab3-e1c71162e493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737885b-4477-4b5e-9553-a1bcd36f35d3","keywords":null,"link":"/360/20210210_Vajjon_s_mikor_leszen","timestamp":"2021. február. 10. 15:00","title":"Két éve még az ellenkezőjét gondolta, most dobra verné a budavári lakásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus információáramlás – lassan egy év telt el a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta, de a kormány azóta is képtelen volt érdemben változtatni a kezdetektől uralkodó kommunikációs zűrzavaron. Legutóbb már az Emberi Erőforrások Minisztériumának kellett cáfolnia a kormányfő kijelentését. Pedig egy veszélyhelyzetben éppen a pontos és őszinte tájékoztatás lenne egy kormány egyik legfontosabb feladata. ","shortLead":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus...","id":"20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca93b96b-7b22-442f-ac0b-2055a6510f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2021. február. 09. 11:00","title":"Járványhelyzetben egy ország vezetésének hitelesen kell tájékoztatnia, a magyar kormánynak ez nem sikerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe62e9f-55fe-4e7c-8f87-09a211ecf768","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"A jogállamiság megsértését Brüsszel jogi eszközökkel eddig képtelen volt szankcionálni, Magyarország sokszor az uniós bírósági ítéleteket sem hajtja végre. Az EU egyetlen fegyvere a támogatások feltételekhez kötése lehet, bár a magyar kormány úgy tesz, mintha nem ijedne meg ettől.","shortLead":"A jogállamiság megsértését Brüsszel jogi eszközökkel eddig képtelen volt szankcionálni, Magyarország sokszor az uniós...","id":"20210210_EU_Europai_Bizottsag_Magyarorszag_jogallamisag_Klubradio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe62e9f-55fe-4e7c-8f87-09a211ecf768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76cd89d-04c8-44c0-baa2-cc80fb83cf31","keywords":null,"link":"/360/20210210_EU_Europai_Bizottsag_Magyarorszag_jogallamisag_Klubradio","timestamp":"2021. február. 10. 06:30","title":"A Klubrádiót nem menti meg az EU, de megtehetné, hogy nem engedi Orbánékat a pénzcsaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c816bcdc-a0d7-4b7c-871a-dfe066a16311","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nézők a többi között megismerhetik a „legfrissebb” Rembrandtot, az Egy ifjú úriember portréját, amelyet 1634-re datálnak ugyan, de csak 2018-ban került elő.","shortLead":"A nézők a többi között megismerhetik a „legfrissebb” Rembrandtot, az Egy ifjú úriember portréját, amelyet 1634-re...","id":"202105_tarlat__virtualis_utazas_50_perc_alatt_rembrandt_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c816bcdc-a0d7-4b7c-871a-dfe066a16311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a338eb7a-1ef1-45cb-a7a7-fb75fd01a2b0","keywords":null,"link":"/360/202105_tarlat__virtualis_utazas_50_perc_alatt_rembrandt_korul","timestamp":"2021. február. 09. 14:00","title":"50 perc alatt Rembrandt körül - Virtuális tárlatvezetés Hágától Szentpétervárig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek az orgazdák a műkincsekért.","shortLead":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek...","id":"20210211_kozepkori_konyvek_orgazda_szlovenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ed897-376d-4946-9390-bce705c21d82","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_kozepkori_konyvek_orgazda_szlovenia","timestamp":"2021. február. 11. 08:40","title":"Középkori könyveket akartak eladni magyar orgazdák Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f73ef6c-45fb-478a-b317-975afbb86bb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alperes lesz a műsorvezetőt szexuális zaklatással megvádoló Baukó Éva.","shortLead":"Alperes lesz a műsorvezetőt szexuális zaklatással megvádoló Baukó Éva.","id":"20210209_Becsuletsertes_miatt_perel_Havas_Henrik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f73ef6c-45fb-478a-b317-975afbb86bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7314992c-d5c4-4324-867e-71115de63154","keywords":null,"link":"/elet/20210209_Becsuletsertes_miatt_perel_Havas_Henrik","timestamp":"2021. február. 09. 10:27","title":"Becsületsértés miatt perel Havas Henrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89d6be6-bff5-4ea5-b5c6-5a4b29a7e41a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SenorTower ismét egy csokorba gyűjtötte az eltelt időszak legnépszerűbb, legtöbbször letöltött alkalmazásait – operációs rendszertől függetlenül.","shortLead":"A SenorTower ismét egy csokorba gyűjtötte az eltelt időszak legnépszerűbb, legtöbbször letöltött alkalmazásait –...","id":"20210209_sensortower_nepszeru_alkalmazasok_android_ios_telegram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f89d6be6-bff5-4ea5-b5c6-5a4b29a7e41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2521970f-086d-467a-8514-549e1b0792e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_sensortower_nepszeru_alkalmazasok_android_ios_telegram","timestamp":"2021. február. 09. 13:03","title":"Ön letöltötte valamelyiket? Ezek most a legnépszerűbb alkalmazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]