Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Lazarus csoport mögött a phenjani hírszerzés állhat.","shortLead":"A Lazarus csoport mögött a phenjani hírszerzés állhat.","id":"20210211_Majdnem_ketmilliard_dollart_nyultak_le_az_eszakkoreai_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5568372-0dc5-4531-b316-d4f37089aa7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_Majdnem_ketmilliard_dollart_nyultak_le_az_eszakkoreai_hackerek","timestamp":"2021. február. 11. 13:51","title":"Majdnem kétmilliárd dollárt nyúltak le az észak-koreai hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2e15a1-4f1b-4fd2-a0d4-30a79ba145b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába futott fel nyáron a belföldi turizmus, ez sem sokat javított az ágazat visszaesésén.","shortLead":"Hiába futott fel nyáron a belföldi turizmus, ez sem sokat javított az ágazat visszaesésén.","id":"20210211_hazai_szallashelyek_forgalma_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b2e15a1-4f1b-4fd2-a0d4-30a79ba145b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e770d5-d286-4a95-9d63-17245d902947","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_hazai_szallashelyek_forgalma_ksh","timestamp":"2021. február. 11. 09:09","title":"Kevesebb mint felére zuhant vissza 2020-ban a hazai szálláshelyek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71756caf-32f5-46e5-a398-189bfb4f0c5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életciklusának felénél alaposan felfrissítették a francia gyártó kompakt crossoverét.","shortLead":"Életciklusának felénél alaposan felfrissítették a francia gyártó kompakt crossoverét.","id":"20210212_semmi_mashoz_nem_hasonlithato_arcot_kapott_a_megujult_citroen_c3_aircross","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71756caf-32f5-46e5-a398-189bfb4f0c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86d5b04-493f-4a12-96ed-a66ecaa48230","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_semmi_mashoz_nem_hasonlithato_arcot_kapott_a_megujult_citroen_c3_aircross","timestamp":"2021. február. 12. 09:21","title":"Semmi máshoz nem hasonlítható arcot kapott a megújult Citroën C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27c3e06-c60c-4e36-b352-e3dc4425aff0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképzelhető, hogy kutatók egy ismeretlen új bolygóra bukkantak egy közeli csillagnál.\r

","shortLead":"Elképzelhető, hogy kutatók egy ismeretlen új bolygóra bukkantak egy közeli csillagnál.\r

","id":"20210210_alfa_centauri_urkutatas_exobolygo_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e27c3e06-c60c-4e36-b352-e3dc4425aff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9195f5ee-fa0b-40db-b1a8-5bb0a19cd4b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_alfa_centauri_urkutatas_exobolygo_csillagaszat","timestamp":"2021. február. 10. 18:13","title":"\"Észleltünk valamit\" – Van egy fényes folt nem túl messze a Földtől, lehet, hogy bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202106_foldre_szallt_angyalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e189317-d611-494c-927c-c792624eb231","keywords":null,"link":"/itthon/202106_foldre_szallt_angyalok","timestamp":"2021. február. 11. 09:01","title":"Kocsis Györgyi: Földre szállt angyalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dédszülei házában alakított ki mostanra világszinten ismert biotechnológiai laboratóriumot Lukács Noémi, ami több vakcinagyártónak is szállít antitesteket. De miért szkeptikusak az emberek az oltással szemben? Kiderül az e heti HVG-ből.","shortLead":"A dédszülei házában alakított ki mostanra világszinten ismert biotechnológiai laboratóriumot Lukács Noémi, ami több...","id":"20210210_lukacs_noemi_antitest_biotechnologia_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d50a51-d94c-42f2-bc77-7b8024c5a44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_lukacs_noemi_antitest_biotechnologia_vakcina","timestamp":"2021. február. 10. 15:42","title":"Lukács Noémi biológus: A pandémia megmutatta, hogy a tudósok más nyelvet beszélnek, mint a lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","shortLead":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","id":"20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228c35d5-719a-4369-8e8c-71094a120f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","timestamp":"2021. február. 11. 21:45","title":"Felrúgta az útátadási hagyományokat Tibolddarócon Tállai András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű, hogy a lépés magyarországi munkahelyeket is érint-e.","shortLead":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű...","id":"20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e9fb2a-f278-4a6a-b630-161e875b3acf","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","timestamp":"2021. február. 10. 14:58","title":"8000 embert küld el a Heineken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]