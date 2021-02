A kínaiak űrszondája videót küldött a Marsról – itt ön is megnézheti

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d532c5c6-c84f-4f83-843c-59a8a5fe26bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyszer csak megjelenik egy vadidegen férfi, és úgy tesz, mintha ő játszaná Ross apját. Persze van magyarázat a bakira.","shortLead":"Egyszer csak megjelenik egy vadidegen férfi, és úgy tesz, mintha ő játszaná Ross apját. Persze van magyarázat a bakira.","id":"20210212_Tizenkilenc_ev_utan_vettek_eszre_egy_bakit_a_Jobaratokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d532c5c6-c84f-4f83-843c-59a8a5fe26bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9161f8e-dafe-4e4b-bcd2-f4f6ade0cc0c","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Tizenkilenc_ev_utan_vettek_eszre_egy_bakit_a_Jobaratokban","timestamp":"2021. február. 12. 17:24","title":"Tizenkilenc év után vettek észre egy bakit a Jóbarátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sebészi maszkra ráhelyezett textil maszk a részecskék 80 százalékának a belélegzését gátolja meg egy kísérlet szerint.","shortLead":"Egy sebészi maszkra ráhelyezett textil maszk a részecskék 80 százalékának a belélegzését gátolja meg egy kísérlet...","id":"20210210_Maszk_koronavirus_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975740c2-76e9-4b77-a73a-a813d729411a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_Maszk_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2021. február. 10. 20:50","title":"Egyszerre két maszkot kellene viselni a koronavírus ellen egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85966fd-43f6-4e80-95be-97ba1376df21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közvélemény nem bocsátotta meg neki szexista megjegyzését, amit az Olimpiai Bizottság múlt heti ülésén tett – és amit az internetnek hála élőben hallhatott az egész világ.","shortLead":"A közvélemény nem bocsátotta meg neki szexista megjegyzését, amit az Olimpiai Bizottság múlt heti ülésén tett – és amit...","id":"20210212_lemondott_mori_josiro_tokio_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85966fd-43f6-4e80-95be-97ba1376df21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c08412b-dcc8-43e2-a329-d2329c7525f3","keywords":null,"link":"/sport/20210212_lemondott_mori_josiro_tokio_2020","timestamp":"2021. február. 12. 08:39","title":"Lemondott a tokiói olimpia főszervezője, Mori Josiro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kísérleti program, melyet 2017-ben vezettek be, eredményesnek bizonyult, ezért a francia pénzügyminisztérium határozatlan időre meghosszabbította feljelentési rendszerét. A sikeres feljelentők pénzt kapnak, ha a feltárt adócsalásnak hála a költségvetés kasszája feltöltődik.","shortLead":"A kísérleti program, melyet 2017-ben vezettek be, eredményesnek bizonyult, ezért a francia pénzügyminisztérium...","id":"20210212_Bejott_a_francia_kezdemenyezes_amivel_az_adocsalo_ismerost_lehetett_feljelenteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072dc137-68db-43a9-9d3a-bf874b3d9147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_Bejott_a_francia_kezdemenyezes_amivel_az_adocsalo_ismerost_lehetett_feljelenteni","timestamp":"2021. február. 12. 14:47","title":"Bejött a francia kezdeményezés, amivel az adócsaló ismerőst lehet feljelenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A lakosság és a vállalkozások sok hitelt vettek fel, a törlesztéseiket eltolták a moratóriummal, az MNB pedig több ezer milliárd forintot öntött bele a gazdaságba. Elsősorban ezeknek köszönhető, hogy Magyarország sok szempontból relatíve jól vészeli a válságot - derül ki a jegybank gyorsjelentéséből.","shortLead":"A lakosság és a vállalkozások sok hitelt vettek fel, a törlesztéseiket eltolták a moratóriummal, az MNB pedig több ezer...","id":"20210211_mnb_koronavirus_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b464537d-8b24-428d-b121-fcaac13489f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_mnb_koronavirus_jelentes","timestamp":"2021. február. 11. 16:38","title":"A jegybank feltárta a magyar válságkezelés sikerének alapjait: hitel, hitel, hitel, pénznyomtatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földrengés 7,7-es erősségű volt. A hatóságok később visszavonták a riadót.","shortLead":"A földrengés 7,7-es erősségű volt. A hatóságok később visszavonták a riadót.","id":"20210210_foldrenges_csendes_ocean_ausztralia_uj_zeland_cunami","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3b907-bdaa-44b4-8811-f9d7ab525d82","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_foldrenges_csendes_ocean_ausztralia_uj_zeland_cunami","timestamp":"2021. február. 10. 21:46","title":"Nagy erejű földrengés miatt Új-Zéland és Ausztrália is cunamiriadót fújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","shortLead":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","id":"20210210_donald_trump_twitter_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efc32f2-9b01-4a4a-b90f-99315d67f388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_donald_trump_twitter_tiltas","timestamp":"2021. február. 10. 20:47","title":"Döntöttek, Trump soha többé nem térhet vissza a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3bb423-056f-4518-bf99-49354b395742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó lóra tett az Asus a ZenFone sorozattal egy olyan világban, ami telítve van különféle okostelefonokkal. Talán ezért is gondolhatja úgy a vállalat, érdemes megpróbálkozni egy minimodellel, amely a mai androidos világban a fehér hollónál is ritkább.","shortLead":"Jó lóra tett az Asus a ZenFone sorozattal egy olyan világban, ami telítve van különféle okostelefonokkal. Talán ezért...","id":"20210212_zenfone_mini_varhato_meret_es_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef3bb423-056f-4518-bf99-49354b395742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f98ac1-48f2-4840-83d5-ff3d118c3a11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_zenfone_mini_varhato_meret_es_specifikaciok","timestamp":"2021. február. 12. 09:03","title":"Sokan akarnak kisebb, de erős androidos telefont – úgy tűnik, az Asus meghallotta a kérést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]