Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a63e4f-a6f4-45c3-a792-de4028e9284b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka sportkupéjából készül egy változat, amit csak ennek a két országnak szánnak összesen tíz példányban.\r

\r

","shortLead":"A német márka sportkupéjából készül egy változat, amit csak ennek a két országnak szánnak összesen tíz példányban.\r

\r

","id":"20210211_Kis_piac_Liechtenstein_es_Svajc_megis_olyan_BMW_M8as_kapnak_mint_senki_mas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a63e4f-a6f4-45c3-a792-de4028e9284b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbdf1f4-7a24-4780-a16d-c513cc588185","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Kis_piac_Liechtenstein_es_Svajc_megis_olyan_BMW_M8as_kapnak_mint_senki_mas","timestamp":"2021. február. 12. 05:23","title":"Kis piac Liechtenstein és Svájc, mégis olyan BMW M8-ast kapnak, mint senki más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928f3c6-c0a0-4b93-9caf-2f07842318d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét csavart egyet népi popzenéjén a Góbé: a szatmári csárdást riói köntösbe bújtatva megírta a Chikóst, amely egy életigenlő, táncos szám, latinos hangszerelésben. Karneváli hangulat és szabadságvágy, dalos télűzés a farsangolás idején.","shortLead":"Ismét csavart egyet népi popzenéjén a Góbé: a szatmári csárdást riói köntösbe bújtatva megírta a Chikóst, amely...","id":"20210212_Gobe_Chikos_dalpremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2928f3c6-c0a0-4b93-9caf-2f07842318d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6bfa89-958e-4901-957a-75956e229ae9","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Gobe_Chikos_dalpremier","timestamp":"2021. február. 12. 19:52","title":"Féktelen karneváli hangulatba hoz a Góbé új dala - premier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","shortLead":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","id":"20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6cbdfc-9731-4e42-a350-6dbd3cdcec10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","timestamp":"2021. február. 12. 11:33","title":"Találtak egy kisbolygót a Naprendszerben, ami még a Plutónál is messzebb van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e72e696-0caa-412b-bed3-e19bf9831e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy színész azt állítja: amikor teherbe esett egy sorozat forgatása közben, Joss Whedon megfenyegette, hogy kirúgja, amikor a negyedik hónapban járt, dagadtnak nevezte a stáb előtt, majd szülés után azonnal ki is rúgta. Mások is megerősítették az állításokat. ","shortLead":"Egy színész azt állítja: amikor teherbe esett egy sorozat forgatása közben, Joss Whedon megfenyegette, hogy kirúgja...","id":"20210211_joss_whedon_bosszuallok_abuzus_vadak_bantalmazas_buffy_a_vampirok_rema_charisma_carpenter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e72e696-0caa-412b-bed3-e19bf9831e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4fb52e-c990-431c-a55f-75214f4ef946","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_joss_whedon_bosszuallok_abuzus_vadak_bantalmazas_buffy_a_vampirok_rema_charisma_carpenter","timestamp":"2021. február. 11. 19:34","title":"Visszaélésekkel és rettenetes bánásmóddal vádolják a Bosszúállók rendezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok tagságát is fel lehetne függeszteni vagy ki lehetne zárni a frakcióból.","shortLead":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok...","id":"20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2659f64-a785-41a2-b059-3b46a287cb98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","timestamp":"2021. február. 11. 17:08","title":"Könnyebb lesz Deutsch Tamást kizárni, de elölről kell kezdeni az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posztra reagáltak is páran – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"A posztra reagáltak is páran – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","id":"20210212_koponyeg_idojaras_rogan_antal_foldek_orszagos_meteorolgiai_szolgalat_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35efe9-f09a-406e-b8ee-86a4b2014345","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_koponyeg_idojaras_rogan_antal_foldek_orszagos_meteorolgiai_szolgalat_omsz","timestamp":"2021. február. 12. 19:44","title":"A Köpönyeg.hu is megosztotta a kormányközeli médiában megjelent Rogán-cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb68657-fb05-4c1d-b969-9d0fc6fa69d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos megemlékezést nem tarthattak, elmaradt a túra is, de pár tucatnyian így is elmentek mécsest gyújtani a Várba és a Széna térre.","shortLead":"Hivatalos megemlékezést nem tarthattak, elmaradt a túra is, de pár tucatnyian így is elmentek mécsest gyújtani a Várba...","id":"20210211_kitores_napja_megelmekezes_budai_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbb68657-fb05-4c1d-b969-9d0fc6fa69d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce9b7d4-b6b1-4d56-9783-113444134e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_kitores_napja_megelmekezes_budai_var","timestamp":"2021. február. 11. 21:10","title":"A gyülekezési tilalom ellenére többen elmentek a kitörés napi mécsesgyújtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397a8c0b-4e0e-42e7-932e-cc2e53e553d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szabályozás szerint a jövőben elküldik azokat a hallgatókat, akik túllépik a rendes tanulmányi idő másfélszeresét. ","shortLead":"A szabályozás szerint a jövőben elküldik azokat a hallgatókat, akik túllépik a rendes tanulmányi idő másfélszeresét. ","id":"20210212_Egyetemi_rendorseg_torveny_Gorogorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=397a8c0b-4e0e-42e7-932e-cc2e53e553d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cef3b31-327f-4977-b3cf-c594f2cdb836","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Egyetemi_rendorseg_torveny_Gorogorszag","timestamp":"2021. február. 12. 06:17","title":"Elfogadták az egyetemi rendőrség létrehozására vonatkozó törvényt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]