Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad23f138-bfd9-4c74-ae13-c6eada28fd7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mielőtt kórházba került tavaly októberben, még az is felvetődött, hogy lélegeztetőgépre kell tenni.","shortLead":"Mielőtt kórházba került tavaly októberben, még az is felvetődött, hogy lélegeztetőgépre kell tenni.","id":"20210213_Donald_Trumpot_sokkal_jobban_megbetegitette_a_koronavirus_mint_ahogy_azt_elarultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad23f138-bfd9-4c74-ae13-c6eada28fd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd698ef-6ef7-4c51-a469-807e4c4d4e96","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Donald_Trumpot_sokkal_jobban_megbetegitette_a_koronavirus_mint_ahogy_azt_elarultak","timestamp":"2021. február. 13. 07:50","title":"Donald Trumpot sokkal jobban megbetegítette a koronavírus, mint ahogy azt elárulták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1a035a-742d-4974-95eb-bf7988bdfe51","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars felszínéntől 25 ezer kilométeres távolságból fényképet az ország uralkodója, Mohamed bin Zajed posztolta Twitteren.\r

","shortLead":"A Mars felszínéntől 25 ezer kilométeres távolságból fényképet az ország uralkodója, Mohamed bin Zajed posztolta...","id":"20210214_Ime_a_napsutes_a_Mars_legnagyobb_vulkanja_felett_az_Egyesult_Arab_Emirsegek_urszondajanak_fotojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1a035a-742d-4974-95eb-bf7988bdfe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e1d8bb-1132-412c-b801-5e5fe13ef5a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Ime_a_napsutes_a_Mars_legnagyobb_vulkanja_felett_az_Egyesult_Arab_Emirsegek_urszondajanak_fotojan","timestamp":"2021. február. 14. 13:15","title":"Íme a napsütés a Mars legnagyobb vulkánja felett az Egyesült Arab Emírségek űrszondájának fotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban. Főleg francia turisták ünnepeltek tengerparton.","shortLead":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban...","id":"20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527ed10-b409-4f72-8fa5-cdaac493b306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","timestamp":"2021. február. 14. 20:57","title":"A korlátozások ellenére több étterem is kinyitott Valentin-napon Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint az iparűzési adó csökkentése kihathat a budapesti ivóvízellátásra, a szemétszállításra vagy a közvilágítás működésére.\r

","shortLead":"A főpolgármester szerint az iparűzési adó csökkentése kihathat a budapesti ivóvízellátásra, a szemétszállításra vagy...","id":"20210214_Budapest_vallalat_iparuzesi_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3eef7b4-8973-4a86-987e-d2fe3dd9380a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Budapest_vallalat_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. február. 14. 14:57","title":"Karácsony Gergely levélben kéri a budapesti vállalkozások segítségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","shortLead":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","id":"20210214_Fotos_Nap_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a72326-cbc6-46d4-a908-fe7c92a2f44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Fotos_Nap_repulo","timestamp":"2021. február. 14. 21:17","title":"Élete képét készítette egy fotós a Nap előtt szálló repülőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","shortLead":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","id":"20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70deb-a009-440c-8f8e-d4a10f8bc619","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","timestamp":"2021. február. 13. 16:04","title":"Lázár János is túlesett a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocializmus alatt sem volt jobb az oktatás, a diákok eredményei azonban egyre rosszabbak, az otthonról hozott hátrányokat pedig szinte egyáltalán nem segít ledolgozni az iskola – mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Kende Ágnes szociológus, akivel a végtelen oktatási reform természetéről, a kitörési lehetőségekről beszélgettünk.","shortLead":"A szocializmus alatt sem volt jobb az oktatás, a diákok eredményei azonban egyre rosszabbak, az otthonról hozott...","id":"20210213_Fulke_Allandoan_egy_oktatasi_reform_kozepen_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7598b240-758b-4fe9-b26c-b9078b8de1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Fulke_Allandoan_egy_oktatasi_reform_kozepen_vagyunk","timestamp":"2021. február. 13. 11:00","title":"Fülke: \"A tanár is szenved, ha látja, hogy a gyerekek nem bírják a tempót és lemaradnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több úton is sávlezárás van érvényben javítási munkálatok miatt. Van, ahol a kamerákat szervizelik.","shortLead":"Több úton is sávlezárás van érvényben javítási munkálatok miatt. Van, ahol a kamerákat szervizelik.","id":"20210213_Olyan_hideg_van_hogy_tobb_autopalya_burkolata_is_megrongalodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f984b7-62da-423e-8b63-f2b3f0a0d4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Olyan_hideg_van_hogy_tobb_autopalya_burkolata_is_megrongalodott","timestamp":"2021. február. 13. 14:01","title":"Olyan hideg van, hogy több autópálya burkolata is megrongálódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]