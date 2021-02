Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","id":"20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94f6226-e8ce-43cf-9ce2-cd58af62aa28","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","timestamp":"2021. február. 15. 06:19","title":"Müller Cecília gyakorlatilag használhatatlan járványadatokat küldött Szél Bernadettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kép, amely valószínűleg hosszú hónapokig címlapokon lesz, nem egy fotómasina terméke, hanem egy iPadé.","shortLead":"A kép, amely valószínűleg hosszú hónapokig címlapokon lesz, nem egy fotómasina terméke, hanem egy iPadé.","id":"20210216_apple_ipad_tablagep_meghan_markle_terhesseg_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5226dd-9274-4505-bcf1-23c479bd534c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_ipad_tablagep_meghan_markle_terhesseg_foto","timestamp":"2021. február. 16. 19:33","title":"Az Apple-rajongókat is lázba hozhatja a fotó, amellyel bejelentették Meghan Markle második terhességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók először.\r

\r

\r

","shortLead":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók...","id":"20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06114444-d7a9-4185-a748-8ac36cd3113c","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","timestamp":"2021. február. 15. 15:00","title":"“Nagyon inspirált a saját rekedtségem” – dupla klippremier Venitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Félmillió kínai vakcina érkezik holnap, éttermeket bírságoltak Olaszországban, operettszínészeket is képeznek majd az SZFE-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Félmillió kínai vakcina érkezik holnap, éttermeket bírságoltak Olaszországban, operettszínészeket is képeznek majd...","id":"20210215_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc087e6-a53b-4ba0-b352-1931432bbf80","keywords":null,"link":"/360/20210215_Radar360","timestamp":"2021. február. 15. 08:00","title":"Radar360: Lekapcsolták a Klubrádiót, Orbán ma évet értékel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06cc55c-22db-4416-804a-06e437727b97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Honlapot készített Ungváry Krisztián történész, hogy a kitörés napját aktuálpolitikai felhangoktól mentesen mutassa be. ","shortLead":"Honlapot készített Ungváry Krisztián történész, hogy a kitörés napját aktuálpolitikai felhangoktól mentesen mutassa be. ","id":"20210215_Ungvary_Krisztian_virtualisan_vegigjarhato_Kitores_Emlekturat_csinalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c06cc55c-22db-4416-804a-06e437727b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac66a99-f4b7-4c8c-91ac-c8672036ff33","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Ungvary_Krisztian_virtualisan_vegigjarhato_Kitores_Emlekturat_csinalt","timestamp":"2021. február. 15. 12:01","title":"Ungváry Krisztián virtuálisan végigjárhatóvá tette a Kitörés Emléktúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Küzdelmes időket élnek át az éttermek, és akkor sem lesznek könnyebb helyzetben, ha újra kinyithatnak. Pénzből és alkalmazottakból is kevesebb van, mint a járvány előtt, miközben új, kreatív módszerek kellenek a talpon maradáshoz, és az is biztos: a kalandorok máshová viszik a pénzüket. Éttermi vezetőket kérdeztünk arról, hogyan tervezik az újraindulást.","shortLead":"Küzdelmes időket élnek át az éttermek, és akkor sem lesznek könnyebb helyzetben, ha újra kinyithatnak. Pénzből és...","id":"20210216_Igy_valtozik_a_vendeglatas_a_koronavirus_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa76296-e239-4967-a3d4-0c26eecb366f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_Igy_valtozik_a_vendeglatas_a_koronavirus_utan","timestamp":"2021. február. 16. 13:10","title":"\"Nem kell feltétlenül bélszín, jó lesz a szűzérme is\" - így változtatnak az éttermek a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","shortLead":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","id":"20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ddda9-d022-42cd-9945-53aac1df6c29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","timestamp":"2021. február. 16. 07:56","title":"Szalagkorlátnak csapódott autójával, majd gyalog indult el az M0-son egy ittas nő Maglódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db05bf2c-270c-4f1c-9c80-ac8d6b3acabf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerre vezetett az ügyészi indítvány a Prisztás-ügyben: újra börtönbe kell mennie Hatvani Istvánnak, akit korábban már elítéltek a gyilkosságért.","shortLead":"Sikerre vezetett az ügyészi indítvány a Prisztás-ügyben: újra börtönbe kell mennie Hatvani Istvánnak, akit korábban már...","id":"20210216_Prisztas_ugy_visszakerul_a_bortonbe_Hatyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db05bf2c-270c-4f1c-9c80-ac8d6b3acabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5643b71d-2de7-4464-939d-372c2afef5fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Prisztas_ugy_visszakerul_a_bortonbe_Hatyi","timestamp":"2021. február. 16. 15:20","title":"Váratlan fordulat a Prisztás-ügyben, visszakerül a börtönbe Hatyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]