[{"available":true,"c_guid":"39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb szót azonban inkább nem mondta ki.","shortLead":"A legfontosabb szót azonban inkább nem mondta ki.","id":"20210215_Orban_az_oszodi_beszedbol_idezett_a_Parlamentben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1e172f-884c-4779-a7b6-b9bfb6e4a90c","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Orban_az_oszodi_beszedbol_idezett_a_Parlamentben__video","timestamp":"2021. február. 15. 15:16","title":"Orbán az őszödi beszédből idézett a Parlamentben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9676728b-146b-41c8-becf-845147b5de58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Expanscape cég nem éppen egy MacBook Air-versenytárssal készül piacra lépni: az általuk fejlesztett Aurora 7 nevű laptop 11,8 kilogrammot nyom, 11 centiméter vastag, kinyitva pedig hét monitorral találhatja magát szembe a felhasználó.","shortLead":"A brit Expanscape cég nem éppen egy MacBook Air-versenytárssal készül piacra lépni: az általuk fejlesztett Aurora 7...","id":"20210214_expanscape_aurora_7_laptop_het_kijelzo_monitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9676728b-146b-41c8-becf-845147b5de58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16815874-51da-4929-8dc4-31145f843698","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_expanscape_aurora_7_laptop_het_kijelzo_monitor","timestamp":"2021. február. 14. 20:03","title":"Ennek az új laptopnak 7 képernyője van, cserébe 12 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","shortLead":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","id":"20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22277a-29e7-4f11-ba07-e982f967a938","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","timestamp":"2021. február. 15. 19:31","title":"Figyelmeztetést küldött a Fehér Ház Kamala Harris unokahúgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00620cb-3fb5-40d7-9f4c-fd1b19bde38d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodell telepének kapacitása ötszöröse lesz egy Model S kapacitásának.","shortLead":"Az alapmodell telepének kapacitása ötszöröse lesz egy Model S kapacitásának.","id":"20210215_kiderult_mekkora_akkumulator_kerul_a_tesla_kamionjaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00620cb-3fb5-40d7-9f4c-fd1b19bde38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b78e0a-3e08-4ea9-8587-c59b86340d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_kiderult_mekkora_akkumulator_kerul_a_tesla_kamionjaba","timestamp":"2021. február. 15. 11:21","title":"Kiderült, mekkora akkumulátor kerül a Tesla kamionjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755bd8f2-01cb-47cf-9c65-2e6a9883cafe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Quimby kénytelen volt feladni pénz híján a próbahelyét, de várja vissza a rehabon lévő Kiss Tibit. Közben vendégzenészekkel vettek fel egy különleges koncertet. Varga Livius pedig alaposan belekóstolt a háztartásvezetői szerepbe a karantén alatt. \r

","shortLead":"A Quimby kénytelen volt feladni pénz híján a próbahelyét, de várja vissza a rehabon lévő Kiss Tibit. Közben...","id":"20210215_Varga_Livius_a_Quimbyrol_Most_az_ot_tag_egymasba_kapaszkodik_ugy_varja_Tibit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755bd8f2-01cb-47cf-9c65-2e6a9883cafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a06311d-5182-4a68-9516-279d874fade2","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Varga_Livius_a_Quimbyrol_Most_az_ot_tag_egymasba_kapaszkodik_ugy_varja_Tibit","timestamp":"2021. február. 15. 12:07","title":"Varga Livius a Quimbyről: „Most az öt tag egymásba kapaszkodik, úgy várja Tibit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fbdae0-6c7a-41f7-a370-583da483a5e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat tapasztalt búvár volt, a világ több részén is merült már az elmúlt években.","shortLead":"Az áldozat tapasztalt búvár volt, a világ több részén is merült már az elmúlt években.","id":"20210215_fulladas_banyato_buvar_apc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56fbdae0-6c7a-41f7-a370-583da483a5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cee97b0-07cf-426a-8651-5cc21b94f530","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_fulladas_banyato_buvar_apc","timestamp":"2021. február. 15. 17:02","title":"Megfulladt a jég alatt egy búvár az apci bányatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c14480d-6a4b-4251-8bb3-5f247557bd20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az érettségizőknek a 2023/2024-es tanévtől kezdve már projektfeladatokkal is számolniuk kell a vizsgán.","shortLead":"Az érettségizőknek a 2023/2024-es tanévtől kezdve már projektfeladatokkal is számolniuk kell a vizsgán.","id":"20210216_erettsegi_vizsgak_kovetelmeny_emmi_modositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c14480d-6a4b-4251-8bb3-5f247557bd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438e3a8e-5a52-4476-9c0d-3c02dd749c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_erettsegi_vizsgak_kovetelmeny_emmi_modositas","timestamp":"2021. február. 16. 11:18","title":"Megújulnak 2023-tól az érettségi vizsgák követelményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","shortLead":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","id":"20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25723d5-0ae9-45e7-bca5-dba8f9fbbb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","timestamp":"2021. február. 15. 14:27","title":"Infektológus: Az emberek fáradtsága is közrejátszik a fertőzöttek számának növekedésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]