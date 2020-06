Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság vezetője ígéri, minden németet hazajuttatnak, aki velük indul nyaralni, akármit hozzon is a járvány-helyzet.","shortLead":"A légitársaság vezetője ígéri, minden németet hazajuttatnak, aki velük indul nyaralni, akármit hozzon is...","id":"20200607_lufthansa_hazateresi_garancia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd04a713-8532-4e7c-bede-bc41e9a62dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20200607_lufthansa_hazateresi_garancia","timestamp":"2020. június. 07. 19:25","title":"\"Hazatérési garanciát\" jelentett be a Lufthansa vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557","c_author":"MTA","category":"elet","description":"A legendás kosárlabdázó gyötrelmesnek és dühítőnek nevezte, ami George Floyddal történt.\r

","shortLead":"A legendás kosárlabdázó gyötrelmesnek és dühítőnek nevezte, ami George Floyddal történt.\r

","id":"20200607_Michael_Jordan_szazmillio_dollart_ad_a_rasszizmus_elleni_kuzdelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cb8a4c-dd9b-4a41-97db-1af932e8dc68","keywords":null,"link":"/elet/20200607_Michael_Jordan_szazmillio_dollart_ad_a_rasszizmus_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2020. június. 07. 07:46","title":"Michael Jordan százmillió dollárt ad a rasszizmus elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 2,5 tonna tömegű SUV eladási mutatóival elégedett lehet a VW konszern kékvérű brit márkája.","shortLead":"A mintegy 2,5 tonna tömegű SUV eladási mutatóival elégedett lehet a VW konszern kékvérű brit márkája.","id":"20200608_naponta_kozel_14_darabot_adnak_el_a_hatalmas_bentley_bentayga_divatterepjarobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214a858d-7f29-4d59-98ee-2e4251ca190d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_naponta_kozel_14_darabot_adnak_el_a_hatalmas_bentley_bentayga_divatterepjarobol","timestamp":"2020. június. 08. 09:21","title":"Naponta 14 darabot adnak el a hatalmas Bentley divatterepjáróból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több modellel bővült azon autók listája, amelyekre érvényesíthető a 2,5 milliós támogatás.","shortLead":"Több modellel bővült azon autók listája, amelyekre érvényesíthető a 2,5 milliós támogatás.","id":"20200607_elektromos_autok_tamogatas_arcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418ceb26-9acc-447a-a195-2e68b76e9832","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_elektromos_autok_tamogatas_arcsokkentes","timestamp":"2020. június. 07. 18:35","title":"Újabb elektromos autók lettek olcsóbbak, hogy állami támogatással lehessen megvenni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7fabc4-6003-4c6c-9bac-a2b7b82c8dd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztráliától Európáig tízezrek vonultak az utcákra a faji megkülönböztetés és George Floyd május végi meggyilkolása elleni tiltakozásul szombaton.","shortLead":"Ausztráliától Európáig tízezrek vonultak az utcákra a faji megkülönböztetés és George Floyd május végi meggyilkolása...","id":"20200606_Vilagszerte_tomegek_tiltakoztak_a_rasszizmus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c7fabc4-6003-4c6c-9bac-a2b7b82c8dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8f1ed0-ea8d-4e26-aec1-702a93e787ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Vilagszerte_tomegek_tiltakoztak_a_rasszizmus_ellen","timestamp":"2020. június. 06. 18:42","title":"Világszerte tömegek tiltakoztak a rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","shortLead":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","id":"20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1991d667-0bb3-4771-b475-6b202a7f0c44","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","timestamp":"2020. június. 08. 12:00","title":"A gyógyszerészkamarai elnök emlékeztette Káslert, hogy nekik is járna az 500 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ff507-6b93-4c3d-b720-6dddd6692ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Eggyel csökkent az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, ketten haltak meg tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b0f673-0603-4dd2-8213-80d44e8c0170","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Illedelmes volt, nem beszélt igazán jól angolul, viszont már 28 évvel ezelőtt is a hatalom érdekelte – így emlékszik vissza a fiatal Orbán Viktorra Pascal Riché francia újságíró, aki 1992-ben hat hetet töltött vele az Egyesült Államokban. Holland kollégájával együtt egyszerre jelentették meg cikkeiket a magyar miniszterelnökkel tett utazásukról, melyekből kiderült, mivel sokkolt a bemutatkozáskor Orbán, miért lakott Németh Zsolttal egy szobában és mit gondoltak róla a többiek. Riché a hvg.hu-nak azt is elárulta, mit kérdezne most a magyar kormányfőtől. ","shortLead":"Illedelmes volt, nem beszélt igazán jól angolul, viszont már 28 évvel ezelőtt is a hatalom érdekelte – így emlékszik...","id":"20200607_Emlek_Orban_Viktor_Egyesult_Allamok_osztondij_Pascal_Riche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3b0f673-0603-4dd2-8213-80d44e8c0170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b0785a-f817-4a47-8ccb-996fcdde8e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Emlek_Orban_Viktor_Egyesult_Allamok_osztondij_Pascal_Riche","timestamp":"2020. június. 07. 11:00","title":"Emlékek a 28 évvel ezelőtti Orbán Viktorról: „Hallgatag volt, nem túl vidám, de tiszteltük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]