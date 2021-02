A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket teljesítik. A volt elnök szolgáltatása nem tartozott ezek közé.

Eltűnt Donald Trump hivatalos kampányalkalmazása a Play áruházból – vette észre az Android Police. A Google maga döntött úgy, hogy törli az appot, mert az tele volt hibákkal, a szolgáltatás működtetője pedig többszöri kérésük ellenére sem javította ki azokat.

Az Android Police szerint a törlése előtt az alkalmazás – amely az Official Trump 2020 App névre hallgat – teljesen használhatatlan volt, nem töltött be semmit, és minden indításkor hibába ütközött. A jelenséget a Google is tapasztalta, miután az ezzel kapcsolatos felhasználói visszajelzések eljutottak hozzá.

© Google Play

A keresőcég ezt követően figyelmeztette a fenntartót, hogy a hibákat ki kell javítani, az áruházban ugyanis csak olyan szolgáltatás lehet elérhető, amely az alapvető feltételeket teljesíti. Ezek közé tartozik például, hogy az alkalmazás elindul, működik. A szolgáltatásnak iOS-változata is van, az még letölthető az Apple boltjából.

Az alkalmazás törlése nem függ össze a volt amerikai elnök ellen hozott közösségi médiás szankciókkal.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.