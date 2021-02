Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","shortLead":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","id":"20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a399b4-a757-467f-bc73-53c57218c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","timestamp":"2021. február. 10. 18:09","title":"Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","shortLead":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","id":"20210210_nav_parfum_csempeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0634f90c-b486-4200-b039-013a12999c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_nav_parfum_csempeszet","timestamp":"2021. február. 10. 07:29","title":"Állati vizeletet tartalmazó parfümöt is foglalt már le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február 1-től érhető el a bankokban a kedvezményes lakásfelújítási hitel, ami az új otthonfelújítási támogatás önerejének előteremtésében segíthet. Az akár 3 millió forintos támogatás az utólagos folyósítás miatt már a felújítás elején önerőt igényel.","shortLead":"Február 1-től érhető el a bankokban a kedvezményes lakásfelújítási hitel, ami az új otthonfelújítási támogatás...","id":"20210209_Megtakaritassal_a_lakasfelujitasi_hitel_is_kedvezobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae30cb5-b0bf-4550-9b8e-3b148fd45639","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210209_Megtakaritassal_a_lakasfelujitasi_hitel_is_kedvezobb","timestamp":"2021. február. 09. 06:49","title":"Megtakarítással a lakásfelújítási hitel is kedvezőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Viccesen kezdődött a texasi bíróság egyik tárgyalása.



","shortLead":"Viccesen kezdődött a texasi bíróság egyik tárgyalása.



","id":"20210210_Macskafilterrel_jelentkezett_be_az_onlinetargyalasra_egy_ugyved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd162ce-2306-4bee-91fe-4652c3246026","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Macskafilterrel_jelentkezett_be_az_onlinetargyalasra_egy_ugyved","timestamp":"2021. február. 10. 09:09","title":"Macskaarccal jelentkezett be egy ügyvéd az online tárgyalásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","id":"20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ffe2e-5a43-48dd-a868-fbc6352298e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","timestamp":"2021. február. 09. 08:42","title":"Harmincezer forintra bírságolták az önmagát feljelentő Dúró Dórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik ügyvéd az impeachment alkotmányosságáról szóló vitában elismerte, hogy a volt elnök elvesztette a választást Joe Bidennel szemben. Az AP hírügynökség szerint ez feldühítette Trumpot.","shortLead":"Az egyik ügyvéd az impeachment alkotmányosságáról szóló vitában elismerte, hogy a volt elnök elvesztette a választást...","id":"20210210_donald_trump_ugyvedek_impeachment_szenatusi_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cc7dbc-ac1a-4284-a880-291674dddec0","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_donald_trump_ugyvedek_impeachment_szenatusi_vita","timestamp":"2021. február. 10. 05:26","title":"Kiborította Trumpot ügyvédei teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8ee4e9-60d6-4284-af8a-8c9566f23ea7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vuhanban vizsgálták az Egészségügyi Világszervezet munkatársai a Covid–19 eredetét, szerintük egyértelműen állatról terjedt emberre a kór. ","shortLead":"Vuhanban vizsgálták az Egészségügyi Világszervezet munkatársai a Covid–19 eredetét, szerintük egyértelműen állatról...","id":"20210209_WHO_koronavirus_allatvilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d8ee4e9-60d6-4284-af8a-8c9566f23ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b5217-9d59-4e76-9bbd-a57233a1cdbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_WHO_koronavirus_allatvilag","timestamp":"2021. február. 09. 15:07","title":"WHO: a koronavírus az állatvilágból és nem egy laborból terjedt át az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió között. ","shortLead":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió...","id":"20210209_Borrell_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86adb9-9ae5-41fc-8c58-a0633252f73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Borrell_Oroszorszag","timestamp":"2021. február. 09. 16:57","title":"Borrell szerint nincs konstruktív párbeszéd Oroszországgal az emberi és szabadságjogok terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]