Szokás szerint most is a holland LetsGoDigital oldal tette közzé egy újabb formatervezési szabadalom részleteit. Az elképzelés ötletgazdája az LG, a tárgya pedig egy olyan nyújtható telefon, amelynek a hátoldalán is van egy kijelző. Nyújtható kijelzős telefont egyébként már korábban is belengetett a gyártó (LG Rollable), a legutolsó információk szerint ez szeptember környékén jelenhet majd meg.

A kínai szabadalmi hivatalhoz (még 2020 elején) benyújtott (majd február elején nyilvánosságra került) szabadalom egy kihúzható okostelefont ír le, és 26 szabadalmi vázlatot is mellékeltek hozzá. Ezek különböző szögekből mutatják be az eszközt. Elöl egy nagy rugalmas kijelző található, amelyik az egyik oldalról meghosszabbítható, és ekkor nagyjából 40 százalékkal lesz nagyobb a kompakt formához képest. A felső és alsó keret is ki- és becsúsztatható, így az eszköz stabil marad, még teljesen kinyitott helyzetben is. A csúszási folyamat megkönnyítése érdekében az egység hátuljára sínrendszert szereltek fel. Kérdés, mennyire lehet tartós ez a csúszó rendszer, mivel a sín kinyújtott helyzetében könnyen bejuthat por és szennyeződés.

Hátul egy kisebb, másodlagos kijelző található a hármas kameramodul alatt. Ez a másodlagos megjelenítő fényképezéshez kapcsolódó funkciókat kínálhat, például keresőként is használható, mivel az elülső részen nincsen látható kamera. Így tehát a főkamerával lehetne szelfizni.

Bár elvileg jól is hangzana egy ilyen megoldás, azonban némiképp árnyalja a képet, hogy nemrégiben röppent fel a hír, hogy az LG – a veszteségek miatt – bezárná/eladná mobilos részlegét. Legutóbbi modelljei, az LG Velvet és az LG Wing sem hozták az elvárt számokat, így kérdés, hogy valóban belevágnának-e egy olyan modellbe, mint ami a szabadalomba szerepel, tekintettel arra, hogy egy ilyen eszköz igen drága lehet, azaz még nehezebb lenne eladni.

