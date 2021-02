Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffb808dd-390b-4a4e-a300-ffdeecc1b8d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár már kezd melegedni az időjárás Texasban, még mindig milliók élnek áram és folyóvíz nélkül az USA tagállamában. Joe Biden elnök katasztrófa sújtotta területnek minősítette Texast, így több szövetségi segítség érkezhet a hideg idő miatt megbénult térségbe. \r

","shortLead":"Bár már kezd melegedni az időjárás Texasban, még mindig milliók élnek áram és folyóvíz nélkül az USA tagállamában. Joe...","id":"20210220_Katasztrofa_sujtotta_terulette_nyilvanitjak_Texast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffb808dd-390b-4a4e-a300-ffdeecc1b8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae539c3-9d5d-4845-9c02-ea83f42aa2fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Katasztrofa_sujtotta_terulette_nyilvanitjak_Texast","timestamp":"2021. február. 20. 15:05","title":"Katasztrófa sújtotta területté nyilvánítottákTexast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja az állami egészségügyet. ","shortLead":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja...","id":"20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10015a4a-0357-4db1-9a5a-5dcbdfedf533","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","timestamp":"2021. február. 21. 19:28","title":"Egy hetük lenne aláírni, de sok egészségügyi dolgozó még meg sem kapta az új munkaszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a545ad38-b374-4623-8b09-fc5b8cfafe5a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem sikerült kilúgozni Veszprém 2023 Európa kulturális fővárosa pályázatát, de a kabinet úgy intézte, hogy az egyház is jól járjon, az ellenzéknek viszont nem osztanak lapot a projektben.","shortLead":"Nem sikerült kilúgozni Veszprém 2023 Európa kulturális fővárosa pályázatát, de a kabinet úgy intézte, hogy az egyház is...","id":"202107__ekfelokeszulet__egyhazi_nyomulas__digitalis_muzeum__varjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a545ad38-b374-4623-8b09-fc5b8cfafe5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f402c7-beb0-4a8f-886e-86afcbe025c5","keywords":null,"link":"/360/202107__ekfelokeszulet__egyhazi_nyomulas__digitalis_muzeum__varjatek","timestamp":"2021. február. 22. 07:00","title":"Mintha nem is fideszes lenne Veszprém EKF-koncepciója, a kivitelezése annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a72fd5c-a10e-4da7-8f4c-16a743ed7abe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel telített okostelefon-piacra mindig kell valami vonzó újdonság, hogy a felhasználók hajlandók legyenek lecserélni régebbi modelljeiket. Mit szólna például ahhoz, ha 100 megapixeles vagy ennél is jobb szelfikamerával hirdetnének egy modellt?","shortLead":"A közel telített okostelefon-piacra mindig kell valami vonzó újdonság, hogy a felhasználók hajlandók legyenek...","id":"20210220_szelfikamerak_felbontasanak_novelese_100mp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a72fd5c-a10e-4da7-8f4c-16a743ed7abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fbf454-13eb-4635-977e-7a8237173a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_szelfikamerak_felbontasanak_novelese_100mp","timestamp":"2021. február. 20. 10:03","title":"Tényleg kellenek 100 megapixeles szelfikamerák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Sok külföldön dolgozó magyarnak akár hetekbe telhet adminisztrálni hazatértüket a társadalombiztosítási rendszerben. A szociálisan rászoruló adósok számára kedvezményeket ígért a miniszterelnök. Az éveken át húzódó adósságok viszont ezután sem szűnnek meg.","shortLead":"Sok külföldön dolgozó magyarnak akár hetekbe telhet adminisztrálni hazatértüket a társadalombiztosítási rendszerben...","id":"20210220_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokon_csattan_a_potyautastorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc3fead-43e1-4640-b28f-df11b0aa8570","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokon_csattan_a_potyautastorveny","timestamp":"2021. február. 20. 16:00","title":"A külföldön dolgozó magyarokon csattan a potyautas-törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fd44f4-6ff3-4680-abd0-1b783be6966a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nem is elég, ha egy telefon összehajtható, a gyártók további trükkös megoldásokkal próbálják még vonzóbbá tenni az újszerű megoldást. A Vivo például egy különleges módon hajtható telefont szabadalmaztatott.","shortLead":"Lassan már nem is elég, ha egy telefon összehajtható, a gyártók további trükkös megoldásokkal próbálják még vonzóbbá...","id":"20210220_vivo_szabadalom_hatra_hajthato_kijelzos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08fd44f4-6ff3-4680-abd0-1b783be6966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ee57be-acdc-4340-8df9-9bc819fe4a81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_vivo_szabadalom_hatra_hajthato_kijelzos_telefon","timestamp":"2021. február. 20. 14:03","title":"Igen egyedi megoldással hajtható, kétképernyős mobilt talált ki a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e3fd93-35b4-4b69-9535-893ee29b66e0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA erejének világossá tétele mellett a jó érzékkel folytatott tárgyalásaival és emberi gesztusokkal is meghatározó szerepet játszott a hidegháború lezárásában George Shultz, Ronald Reagan napokban elhunyt egykori külügyminisztere.","shortLead":"Az USA erejének világossá tétele mellett a jó érzékkel folytatott tárgyalásaival és emberi gesztusokkal is meghatározó...","id":"202107__george_shultz__reagan_jo_szelleme__amerkaiszovjet_viszony__hideghaborus_hos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8e3fd93-35b4-4b69-9535-893ee29b66e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb1cb4d-f96a-4b5f-b949-79ec930c0dd0","keywords":null,"link":"/360/202107__george_shultz__reagan_jo_szelleme__amerkaiszovjet_viszony__hideghaborus_hos","timestamp":"2021. február. 21. 16:00","title":"Tigrist tetováltatott a hátsójára, majd segített Reagannek megnyerni a hidegháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helybenhagyta a moszkvai városi bíróság szombaton azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta az Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést az úgynevezett Yves Rocher-ügyben. ","shortLead":"Helybenhagyta a moszkvai városi bíróság szombaton azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta...","id":"20210220_Bortonbe_kell_vonulnia_Alekszej_Navalnijnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ded9ec-9e99-4d7a-926b-de13f752b00c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Bortonbe_kell_vonulnia_Alekszej_Navalnijnak","timestamp":"2021. február. 20. 11:43","title":"Börtönbe kell vonulnia Alekszej Navalnijnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]