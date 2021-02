Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az imposztorszindróma már jóval azelőtt létezett, hogy Pauline Clance és Suzanne Imes 1978-ban megalkották a kifejezést. Ez az a hang a fejünkben, amely folyton azt mondogatja, hogy csak ne feltűnősködjünk, ne merjünk fejest ugrani a medencébe, semmi keresnivalónk a színpadon. Seth Godin gondolatai a jelenségről.","shortLead":"Az imposztorszindróma már jóval azelőtt létezett, hogy Pauline Clance és Suzanne Imes 1978-ban megalkották...","id":"20210223_Seth_Godin_Imposztor_enunk_a_bizonyitek_hogy_ujitunk_vezetunk_alkotunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5e24ac-d9e0-40b3-a0a1-c602579c05cf","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210223_Seth_Godin_Imposztor_enunk_a_bizonyitek_hogy_ujitunk_vezetunk_alkotunk","timestamp":"2021. február. 23. 19:14","title":"Seth Godin: \"Imposztor énünk a bizonyíték, hogy újítunk, vezetünk, alkotunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szeszes italokon nem a tényleges alkoholtartalmat jelölték. Két kereskedelmi üzletláncot is megbírságoltak nyomonkövetési hiányosságok miatt.","shortLead":"A szeszes italokon nem a tényleges alkoholtartalmat jelölték. Két kereskedelmi üzletláncot is megbírságoltak...","id":"20210223_barackpalinka_nebih_szupermenta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab23312-7c67-4ced-8922-1c3ec0a6c7cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_barackpalinka_nebih_szupermenta","timestamp":"2021. február. 23. 10:55","title":"Barackpálinkákat vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2018-as ügy miatt indult ismét nyomozás.","shortLead":"Egy 2018-as ügy miatt indult ismét nyomozás.","id":"20210223_Ismet_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_Gerard_Depardieut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ed56c8-2d68-47ca-87ee-7e217c55c72e","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Ismet_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_Gerard_Depardieut","timestamp":"2021. február. 23. 20:35","title":"Ismét nemi erőszakkal gyanúsítják Gerard Depardieu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b7071e-7885-47b3-a04c-dc6b15d75249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson egy négy szakaszból álló nyitási tervet mutatott be a londoni alsóházban.","shortLead":"Boris Johnson egy négy szakaszból álló nyitási tervet mutatott be a londoni alsóházban.","id":"20210222_korlatozas_anglia_boris_johnson_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b7071e-7885-47b3-a04c-dc6b15d75249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf602400-03b1-4f24-b9b6-4e4c5810e80e","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_korlatozas_anglia_boris_johnson_koronavirus","timestamp":"2021. február. 22. 18:59","title":"Június 21-től szűnhetnek meg a korlátozások Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5364c988-6512-4594-b358-7e4cbcf53dfe","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Egyik napról a másikra vonták vissza a balatoni kikötők üzemeltetésére kiírt, busás haszonnal kecsegtető pályázatot. Így lezárulhat az a több mint fél éve tartó folyamat, amelyben a kormány egyeztetések nélkül játszott volna ki egy újabb üzletet.","shortLead":"Egyik napról a másikra vonták vissza a balatoni kikötők üzemeltetésére kiírt, busás haszonnal kecsegtető pályázatot...","id":"202107__balatoni_kikotok__furcsa_palyazat__homalyban_hagyva__zavaros_vizeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5364c988-6512-4594-b358-7e4cbcf53dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fca797-43e9-4305-8a9a-9611e23e9b15","keywords":null,"link":"/360/202107__balatoni_kikotok__furcsa_palyazat__homalyban_hagyva__zavaros_vizeken","timestamp":"2021. február. 23. 13:00","title":"Nagy volt a kormányzati elán és a titkolózás, de mégsem szervezik ki a kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"180 millió helyett 90 millió adagnál is kevesebb vakcinára lehet számítani az AstraZenecától.","shortLead":"180 millió helyett 90 millió adagnál is kevesebb vakcinára lehet számítani az AstraZenecától.","id":"20210223_astrazeneca_vakcina_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7f4ff-6eed-4e54-a31c-bd696513ef62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_astrazeneca_vakcina_eu","timestamp":"2021. február. 23. 21:55","title":"Reuters: Feleannyi vakcinát szállíthat az AstraZeneca az EU-nak a második negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39196dd-af12-453f-9dae-f73d92fa43ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jóval fertőzőbb koronavírus-variáns indította be a járvány harmadik hullámát, a tesztek is egyre gyakrabban mutatják ki. A következő héten 368 ezer embert olthatnak be, és fontolgatják, hogy kimenőt adnak vagy látogatót engedélyeznek az idősotthonok már beoltott lakóinak – derült ki az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.



","shortLead":"A jóval fertőzőbb koronavírus-variáns indította be a járvány harmadik hullámát, a tesztek is egyre gyakrabban mutatják...","id":"20210224_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39196dd-af12-453f-9dae-f73d92fa43ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd259be9-6db8-4fb9-bf76-1d788b737193","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. február. 24. 13:16","title":"Operatív törzs: Öt város szennyvizében is megtalálták már a brit mutánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárséf éttermeit teljesen földhöz vágta a koronavírus, rengeteg pénzt bukott tavaly.","shortLead":"A sztárséf éttermeit teljesen földhöz vágta a koronavírus, rengeteg pénzt bukott tavaly.","id":"20210223_gordon_ramsay_rengeteg_penzt_bukott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4afc22a-7733-4bef-9b5b-3eb37835156a","keywords":null,"link":"/elet/20210223_gordon_ramsay_rengeteg_penzt_bukott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. február. 23. 21:25","title":"Gordon Ramsay: Teljes pusztulást hoztak a lezárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]