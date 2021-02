Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kisebb betegforgalom, kevesebb bevétel – a magánegészségügyi ellátás is megszenvedi a világjárványt. Az sem világos, merre tart a közfinanszírozott egészségügy. Mégis, aki csak teheti, beruház, biztosra véve, hogy szükség lesz privát gyógyító kapacitásokra.","shortLead":"Kisebb betegforgalom, kevesebb bevétel – a magánegészségügyi ellátás is megszenvedi a világjárványt. Az sem világos...","id":"202107__uj_korhazak__toretlen_optimizmus__befektetesi_kenyszer__jovokepalkotas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2078b8ed-5138-4ab5-ac9b-bd1fcdfa56b1","keywords":null,"link":"/360/202107__uj_korhazak__toretlen_optimizmus__befektetesi_kenyszer__jovokepalkotas","timestamp":"2021. február. 23. 15:00","title":"Töretlen optimizmussal készül a hazai magánegészségügy a Covid utáni időkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"Az emberek nyitást követelnek, a vírus viszont további szigorra kötelez – ez a kormány dilemmája. Az egészségügyben dolgozók vállát három teher nyomja: a fertőzött fekvőbetegek száma, az oltópontok működtetése és a munkaszerződésük változása.

","shortLead":"Az emberek nyitást követelnek, a vírus viszont további szigorra kötelez – ez a kormány dilemmája. Az egészségügyben...","id":"20210224_jarvanyadatok_hullam_harmadik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a323f4-b778-4de2-9f3d-dfa0c76a97b8","keywords":null,"link":"/360/20210224_jarvanyadatok_hullam_harmadik","timestamp":"2021. február. 24. 15:00","title":"Nem jutnak levegőhöz a kórházak: “A harmadik hullám ránk rúgta az ajtót”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd2e08-5102-4987-b645-4dd5a0e3a302","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány hónapja kiemelt beruházási övezetté nyilvánította a polgármester a területet.","shortLead":"Néhány hónapja kiemelt beruházási övezetté nyilvánította a polgármester a területet.","id":"20210222_balaton_keszthely_fakivagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd2e08-5102-4987-b645-4dd5a0e3a302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc82696-bdc9-40a6-88f3-6e7b35cad787","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_balaton_keszthely_fakivagas","timestamp":"2021. február. 22. 20:30","title":"Kivágnak több tucat fát a Balaton partján Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek millióinak. Ha valaki szeretné tudni, pontosan mekkora dologról is beszélünk, már nem kell töprengenie: egy brit matematikus ugyanis megtette mindenki más helyett. És hogy miért számolta ki? A Deutsche Welle videójából ez is kiderül.","shortLead":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek...","id":"20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc3c3dd-f61e-4b09-bf7a-5f5a4425b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","timestamp":"2021. február. 24. 13:03","title":"Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Puskás Stadion alá, kifejezetten a miniszterelnöknek építenének alagutat, az egész beruházást pedig titkosítanák – erről beszélt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke, Stummer János egy kedden közzétett videójában. Később a hvg.hu-nak pontosított, eszerint a védett személyeknek, köztük Orbánnak építenék az alagutat. A Puskás Aréna is megerősítette a beruházás tervét, de szerintük a tervezett beruházás egy ötven méteres autós aluljáró. Úgy tudjuk, hogy az érkezési pontja a VIP-szektorban lenne. ","shortLead":"A Puskás Stadion alá, kifejezetten a miniszterelnöknek építenének alagutat, az egész beruházást pedig titkosítanák –...","id":"20210223_Alagut_epulhet_a_Puskas_Arena_ala_a_vedett_szemelyeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e872a209-9b33-49ab-8d9a-d69495e50f19","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Alagut_epulhet_a_Puskas_Arena_ala_a_vedett_szemelyeknek","timestamp":"2021. február. 23. 17:38","title":"A védett személyeknek épül alagút a Puskás Aréna alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gigászi erők szövetsége, egyszerre hatalmas magasságok és végtelen mélységek zenés lenyomata a nemrég elhunyt jazz-legenda 1972-es nagylemeze.","shortLead":"Gigászi erők szövetsége, egyszerre hatalmas magasságok és végtelen mélységek zenés lenyomata a nemrég elhunyt...","id":"202107_eletmu__vissza_az_orokkevalosagba_chick_corea_return_to_forever","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd1b7b3-ccd2-4f74-bab5-f9eb27f6951b","keywords":null,"link":"/360/202107_eletmu__vissza_az_orokkevalosagba_chick_corea_return_to_forever","timestamp":"2021. február. 23. 16:00","title":"Az örökkévalóságba visz el Chick Corea életműcsúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bdfacc-0bcc-49c3-8a0a-54791655d829","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van, akinek a karja sem fájdult meg, más órák hosszat megmozdulni sem bír miután megkapta az AstraZeneca oltását. Azt még világszerte próbálják felmérni, mikor érdemes beadni a vakcina második adagját. ","shortLead":"Van, akinek a karja sem fájdult meg, más órák hosszat megmozdulni sem bír miután megkapta az AstraZeneca oltását. Azt...","id":"20210223_AstraZeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3bdfacc-0bcc-49c3-8a0a-54791655d829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5f40f8-cf54-48f3-809f-9e6407a1698a","keywords":null,"link":"/360/20210223_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 23. 06:30","title":"Lázas lesz-e az AstraZenecától? Na és mennyit érdemes várni a két oltás között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről is kiderült, hogy elmarad.","shortLead":"A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről...","id":"20210223_Meg_egy_evvel_elhalasztottak_az_Aerosmith_budapesti_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c09ad6a-c888-4e36-b8a7-265667758431","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Meg_egy_evvel_elhalasztottak_az_Aerosmith_budapesti_koncertjet","timestamp":"2021. február. 23. 09:01","title":"Még egy évvel elhalasztották az Aerosmith budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]